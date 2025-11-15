Sisu – L’immortale: la storia vera a cui si ispira il film

Sisu – L’immortale racconta la storia di un cercatore d’oro che massacra i nazisti della Seconda Guerra Mondiale mentre questi tentano di impossessarsi della sua collezione, ma l’evento è basato su una storia vera? Il film storico d’azione, del regista finlandese Jalmari Helander, è un successo di critica, con un impressionante punteggio del 96% su Rotten Tomatoes al momento della stesura di questo articolo. Il film, della durata di 91 minuti, è uno dei film di vendetta sulla Seconda Guerra Mondiale più assurdamente emozionanti dai tempi del film di finzione di Quentin Tarantino Bastardi senza gloria. Sisu – L’immortale racconta la storia di una macchina da guerra solitaria che riesce a eliminare qualsiasi nazista osi attraversare il suo cammino.

Ambientato durante la vera guerra della Lapponia tra Germania e Finlandia nel 1944, il sanguinoso film d’azione Sisu si concentra principalmente sul personaggio di Aatami Korpi (Jorma Tommila), un veterano della guerra d’inverno che vive in una zona isolata della Lapponia. Mentre si reca a consegnare un ingente carico di pepite d’oro, Aatami viene intercettato da uno spietato plotone nazista che intende impossessarsi dell’oro. Tuttavia, i nazisti si rendono presto conto che Aatami è in realtà il leggendario combattente noto come Koschei, alias “L’Immortale”, il che porta a scontri incredibilmente brutali lungo la strada. Considerando che il film include guerre e regimi reali, il contesto storico solleva la questione se la sanguinosa battaglia tra nazisti e cercatori d’oro sia realmente avvenuta.

Sisu – L’immortale non è basato su una storia vera

Purtroppo, Sisu – L’immortale non è basato su una storia vera o su un evento specifico della Seconda Guerra Mondiale. Una battaglia epica e sanguinosa come quella descritta in Sisu sarebbe sicuramente stata inserita nei libri di storia, ma purtroppo il cercatore d’oro non è mai esistito nella vita reale. Tuttavia, la guerra della Lapponia descritta nel film è stata davvero un conflitto storico reale, che ha visto una serie di battaglie minori tra le armate naziste e la Finlandia, causando danni significativi alla Lapponia. Sebbene i nazisti abbiano effettivamente condotto missioni di terra bruciata verso la fine della Seconda Guerra Mondiale in Lapponia, la loro ritirata non è stata determinata dalle imprese di un minatore d’oro veterano particolarmente abile nell’uccidere i nazisti.

I personaggi di Sisu sono basati su persone reali?

Il personaggio principale di Sisu, Aatami Korpi, non era un vero cercatore d’oro della seconda guerra mondiale. Tuttavia, sebbene Aatami Korpi non sia reale, Helander ha dichiarato a Ilta-Sanomat di essersi ispirato al vero cecchino finlandese Simo Häyhä, soprannominato “La morte bianca”. Häyhä era un cecchino della Seconda Guerra Mondiale nella Guerra d’Inverno, spesso considerato il cecchino più letale della storia, con oltre 500 uccisioni all’attivo. Nel 1940, Häyhä fu sfigurato da un proiettile esplosivo e esonerato dal combattere nella Guerra di Continuazione, quindi non combatté i nazisti come il personaggio principale del film.

Allo stesso modo, i personaggi nazisti in Sisu non hanno lo scopo di rappresentare soldati tedeschi della Seconda Guerra Mondiale realmente esistiti. Il cattivo principale del film, l’ufficiale delle SS Bruno Helldorf, non è basato su un nazista specifico, ma sembra piuttosto essere una combinazione di diversi casi reali di brutali leader dell’esercito nazista. Inoltre, gli ostaggi dei nazisti non sono ispirati a persone reali della Seconda Guerra Mondiale, ma la caratterizzazione e i ruoli delle donne nel film presentano sorprendenti somiglianze con le mogli di Joe nel film d’azione di successo di George Miller Mad Max: Fury Road. Considerando che anche Aatami Korpi è stato paragonato a John Wick, i personaggi di Helander sembrano essere ispirati tanto a personaggi cinematografici quanto a persone reali.

Quanto è accurato Sisu rispetto alla vita reale

Sisu – L’immortale è dunque una sorta di reboot di Bastardi senza gloria che tutti aspettavano da 15 anni, offrendo un ingresso gloriosamente gratuito al sottogenere dei film sull’uccisione dei nazisti reso popolare dal film di Tarantino del 2009. Ma questo film è in qualche modo più ancorato ad una realtà storica rispetto a Bastardi senza gloria, concentrandosi su un personaggio con una base storica – Simo Häyhä – piuttosto che su un gruppo inventato da uno sceneggiatore per una narrazione di fantasia. Nonostante sia fittizio, Sisu – L’immortale mantiene un senso di realtà storica in tutto il film, in parte grazie alle riprese in Lapponia, che mostrano i veri paesaggi rurali colpiti dalla Germania nazista nel 1944.