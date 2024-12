Sonic 2: dal cast al sequel, tutte le curiosità sul film

Nel 2020 Sonic – Il film, dopo un’iniziale fase di problemi legati all’aspetto del protagonista, si è affermato come un grandissimo successo di critica e pubblico, incassando ben 306,8 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo così il primato per il miglior debutto cinematografico per un film tratto da un videogioco. Due anni dopo, dunque, è arrivato al cinema il suo sequel, Sonic 2 – Il film (qui la recensione), anch’esso diretto da Jeff Fowler e chiamato a portare avanti le avventure del celebre riccio blu, introducendo però naturalmente anche divere novità.

Ed è così che, basandosi sui videogiochi della serie Sonic the Hedgehog, sono stati portati nel film diversi nuovi personaggi, alcuni molto attesi dai fan, espandendo così il racconto verso nuovi orizzonti. Non mancano poi ovviamente anche ulteriori dinamiche ereditate dai videogiochi, ma anche omaggi e riferimenti di vario tipo. Tutti elementi che gli spettatori hanno poi gradito, premiando anche questo film con ottimi incassi e dimostrando nuovamente vivo interesse nei confronti di Sonic e del modo in cui lo si sta proponendo al cinema.

Chi ha visto il primo film, dunque, non può lasciarsi sfuggire anche questo secondo capitolo, dato che è ora in arrivo anche un terzo capitolo. In questo articolo approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e doppiatori e al suo sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Sonic 2 – Il film

Dopo le avventure del primo film, è giunta l’ora per Tom, Maddie e Sonic di iniziare una nuova vita in tranquillità nel Montana. Peccato però che Sonic voglia rendersi utile e di notte sgattaiola via per salvare il mondo, finendo però per combinare un disastro ogni volta che cerca di fare l’eroe. Tom non fa allora che ricordargli che deve stare più attento ed evitare di immischiarsi in situazioni pericolose, perché potrebbe arrivare il momento in cui i suoi poteri serviranno e a quel punto dovrà farsi trovare al massimo del suo potenziale.

Il momento per dimostrare di essere un eroe arriva infine per Sonic quando il Dr. Ivo Robotnik torna dal pianeta su cui era stato confinato, nuovamente intenzionato a conquistare il mondo e sconfiggere Sonic. Questa volta, però, il riccio blu potrà fare affidamento su un nuovo aiutante, la volpe a due code Tails, capace di volare ed esperto pilota. Ma anche Robotnik ha delle novità, infatti oltre ad aver con sé uno smeraldo che gli conferisce poteri incredibile, ha dalla sua parte Knuckles, un echidne rosso molto potente, che costringerà Sonic a mettere in campo tutti i suoi poteri.

Il cast e i doppiatori del film



A dare voce a Sonic vi è nuovamente l’attore comico Ben Schwartz, visto di recente anche nel film Renfield. In italiano, invece, la voce del personaggio è di Renato Novara. Tra gli altri personaggi con doppiatori vi sono poi Colleen O’Shaughnessey nel ruolo di Miles “Tails” Prower (Benedetta Ponticelli in Italia) e Idris Elba per Knuckles (Maurizio Merluzzo in Italia). Per tale personaggio, Elba ha lavorato a lungo sulla voce, affermando che “Knuckles viene da un mondo antico, è un guerriero e l’inglese non è la sua prima lingua. Non ha il senso dell’umorismo come lo ha Sonic. È molto secco e pratico e usa l’inglese solo per far capire il suo punto di vista e andare avanti. Non ha tempo per le carinerie“.

Tra gli attori presenti in carne ed ossa nel film si ritrova invece Jim Carrey, nuovamente chiamato ad interpretare il dr. Ivo “Eggman” Robotnik. Carrey ha poi affermato che gli è piaciuto esplorare Robotnik nel suo lato più malvagio e che si è “davvero divertito a pensare a come ciò potrebbe manifestarsi, a partire dalla sua voce”. L’attore ha poi dichiarato che ha cercato di far assumere al suo personaggio un aspetto il più simile possibile a quello per cui Robotnik è celebre. James Marsden torna invece ad interpretare Tom, mentre Tika Sumpter è Maddie Wachowski.

La serie spin-off e Sonic 3, il sequel del film

Dato l’ottimo successo ottenuto dal film, arrivato a guadagnare circa 400 milioni di dollari in tutto il mondo, è già stato annunciato che un Sonic 3 verrà realizzato e distribuito al cinema, con una data d’uscita ad ora fissata inizialmente al 20 dicembre 2024 e poi rimandata al 1 gennaio 2025. In questo terzo film, Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri mai visti prima. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic deve cercare un’alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere il pianeta. Il film si avvale, come voce di Shadow in lingua originale, dell’attore Keanu Reeves.

Nel febbraio 2022, inoltre, Sega e Paramount hanno confermato che era in fase di sviluppo anche una miniserie spin-off incentrata su Knuckles. La miniserie avrebbe visto Idris Elba tornare a doppiare il personaggio ed è stata rilasciata il 27 aprile 2024 sul servizio di streaming Paramount+. Composta da 6 episodi, la serie è ambientata dopo gli eventi del secondo film e segue Knuckles mentre addestra il vicesceriffo Wade Whipple nella via del grande guerriero Echidna.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming

È possibile fruire di Sonic 2 – Il film grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Prime Video, Infinity+ e Tim Vision. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre disponibile nel palinsesto televisivo di sabato 14 dicembre alle 21:20 sul canale Italia 1.