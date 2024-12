Sonic 3 – Il Film: tutto quello che c’è da sapere sul film

Sonic 3 – Il Film uscirà nei cinema italiani il 1° gennaio 2025 e l’ultima avventura del velocista blu potrebbe essere la migliore. Il franchise di Sonic è stato uno dei più famosi nella storia dei videogiochi, con l’omonimo riccio blu che rivaleggia con personaggi come Mario in termini di popolarità.

Sonic the Hedgehog è uscito nel 2020 con recensioni positive prima di diventare l’adattamento cinematografico di un videogioco con il maggior incasso di tutti i tempi in Nord America. Il successo ha portato a Sonic 2, uscito nel 2022. Il sequel ha visto Sonic fare squadra con Tails per fermare il Dr. Robotnik e il suo nuovo compagno, Knuckles. Il sequel ha trovato un’accoglienza leggermente migliore da parte della critica e dei fan, e sono iniziate subito le speculazioni su un terzo film. Ora, Sonic 3 – Il Film ha ampliato le possibilità di un film basato sui videogiochi.

Continuando lo slancio stabilito dal primo sequel, Sonic 3 è riuscito a migliorare l’accoglienza della critica dei suoi predecessori. Ottenendo un punteggio della critica vicino al 90% su Rotten Tomatoes, non è stato solo un divertente film per famiglie, ma ha anche ottenuto ottimi voti dalla critica.

IGN ha espresso entusiasmo per la doppia performance di Jim Carrey e il consenso è che il sequel pieno di azione brilla per quanto sia riuscito a infilare nel film riferimenti e omaggi, senza sacrificare una solida storia. Per quanto riguarda il lato finanziario delle cose, Sonic 3 ha vinto il suo weekend di apertura, battendo Mufasa: Il re leone con un impressionante $ 60 milioni (tramite Box Office Mojo).

Il cast di Sonic 3 ha preso forma e molti dei giocatori affermati del franchise sono tornati. Come nei primi due episodi, Ben Schwartz è tornato a dare voce al personaggio principale, Sonic the Hedgehog. A completare l’iconico trio c’erano Colleen O’Shaughnessey nel ruolo di Miles “Tails” Prower e Idris Elba nel ruolo di Knuckles the Echidna. Jim Carrey è tornato nel ruolo del Dr. Robotnik nonostante il suo “ritiro” di alto profilo dalla recitazione.

Insieme al ritorno di Carrey, Sonic 3 ha aggiunto una serie di nuovi membri del cast al suo cast, tra cui Krysten Ritter nel ruolo del regista Rothwell e Cristo Fernández. Anche James Wolk, Jorma Taccone e Sofia Pernas hanno arricchito il cast umano. Dopo anni di speculazioni, Shadow è stato finalmente scelto con la star di John Wick Keanu Reeves che ha interpretato il classico ruolo di Sonic.

A pochi mesi dalla première del film, la Paramount ha rivelato un trailer completo per Sonic 3 – Il Film. Il trailer si apre con un riassunto di Sonic e della sua nuova famiglia in Tails e Knuckles. Questo è poi accostato alla dura vita che Shadow ha vissuto, e lo si vede liberarsi dai suoi legami per scatenare il caos nel mondo. Dopo aver fallito nel tentativo di abbatterlo in uno scontro diretto, Sonic e i suoi amici devono rivolgersi al Dr. Robotnik per fermare l’ira di Shadow.

Dopo il trailer precedente, a novembre 2024 è stato rilasciato uno sguardo completo a Sonic 3 – Il Film. Il trailer inizia con Sonic, Knuckles e Tails che si divertono in Giappone, con quest’ultimo paragonato al detective Pikachu. All’improvviso, vengono attaccati da due Robotnik e dal loro oscuro alleato, Shadow. Ne consegue una serie di sequenze d’azione esplosive ed è chiaro che Sonic e i suoi amici avranno bisogno di tutto l’aiuto possibile per salvare la situazione.

Il finale di Sonic 3 è stato opportunamente grandioso, ma non si è nemmeno impantanato in un’azione insensata. Mentre sembra che alcuni personaggi potrebbero non tornare mai più per i futuri sequel, il finale e varie sequenze di titoli di coda hanno contribuito a preparare il terreno per l’arrivo di alcuni nuovi personaggi che sono familiari a coloro che hanno giocato ai giochi di Sonic. Nonostante questo ovvio cenno al sequel, la conclusione di Sonic 3 non sembra affrettata e ha un suo peso emotivo.

Sono state poste le basi per Sonic 4

Un quarto film è già confermato

Proprio come i suoi predecessori, Sonic 3 ha usato il suo finale per anticipare ciò che accadrà in Sonic 4. Mentre il finale dell’ultimo film introduce nuovi personaggi, fornisce anche al fourquel una direzione narrativa ovvia e anche un cattivo. Ora, è stato confermato che un altro film di Sonic è all’orizzonte, e gli è stata persino data una finestra di distribuzione provvisoria.