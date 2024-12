Da dove viene Shadow in Sonic 3?

Sonic – Il film 3 (Sonic the Hedgehog 3) ha portato sul grande schermo il popolare personaggio di Shadow, ma resta ancora da capire da dove provenga esattamente il misterioso riccio. Il terzo capitolo del franchise cinematografico di Sonic introduce Shadow the Hedgehog (Keanu Reeves), due anni dopo la sua breve apparizione alla fine di Sonic 2, e funge da antagonista di Sonic (Ben Schwartz), Tails (Colleen O’Shaughnessey) e Knuckles (Idris Elba). Nel corso del film, Shadow lavora al fianco di Gerald e Ivo Robotnik, interpretati da Jim Carrey in un doppio ruolo, per ottenere l’equipaggiamento necessario ad attivare il Cannone Eclissi e a distruggere la Terra.

Dalla sua uscita nelle sale, Sonic 3 ha battuto i record di pubblico su Rotten Tomatoes ed è stato citato da molti critici come il miglior film del franchise di Sonic . Keanu Reeves, in particolare, ha ricevuto grandi elogi per il suo lavoro vocale nel ruolo di Shadow, e il regista Jeff Fowler ha paragonato lo Shadow di Reeves alla sua performance nel franchise di John Wick. Sonic 3 offre una visione sorprendente del passato di Shadow the Hedgehog e di come sia arrivato a nutrire risentimento nei confronti dell’umanità, ma è ancora un mistero come sia arrivato sulla Terra e da dove provenga esattamente.

È probabile che Shadow provenga dalla Cometa Nera in Sonic 3

In Sonic 3, gli spettatori scoprono le origini di Shadow the Hedgehog e gli viene mostrata la sua vita nel laboratorio di Gerald Robotnik. Grazie ai flashback, Shadow è stato sottoposto a vari test nell’ambito del Progetto Shadow e ha stretto un legame con la nipote di Robotnik, Maria (Alyla Browne). Il Progetto Shadow viene infine chiuso con la forza dal G.U.N., dopo essere stato ritenuto troppo pericoloso per continuare, e Maria rimane uccisa in un’esplosione; la sua morte porta Shadow a desiderare vendetta. Shadow arriva al laboratorio di Robotnik dopo essersi schiantato sulla Terra con un meteorite, che molto probabilmente proviene dalla Cometa Nera vista nei giochi di Sonic .

Nel gioco spinoff di Shadow del 2005, Shadow the Hedgehog, viene rivelato che Gerald Robotnik ha fatto un accordo con Destino Nero, il signore della Cometa Nera; l’accordo prevedeva che i due avrebbero lavorato insieme per creare la Forma di Vita Definitiva, che Destino Nero voleva usare per ottenere i Chaos Emerald quando la cometa sarebbe tornata dopo 50 anni (via Sonic Retro). Il sangue di Destino Nero è stato utilizzato anche per la creazione di Shadow. Tuttavia, Gerald si rivoltò contro Destino Nero e progettò il Cannone a Eclissi per distruggere la Cometa Nera quando sarebbe tornata in futuro.

Sonic The Hedgehog 3 collega l’asteroide di Shadow a Destino Nero per aiutare il futuro

Il finale di Sonic 3 vede Shadow e il Dottor Robotnik distruggere l’Eclipse Cannon e salvare la Terra dalla distruzione. Sebbene inizialmente sembri che Shadow sia scomparso, la scena post-credits mostra che è sopravvissuto all’esplosione del cannone, indicando il suo ritorno nel sequel del 2027. Il potenziale ritorno di Shadow in Sonic 4 potrebbe portare alla comparsa di Black Doom come prossimo cattivo dopo l’apparente scomparsa del Dottor Robotnik. La serie spinoff Knuckles ha già accennato alla futura apparizione di Black Doom e il legame di Shadow con l’Eclipse Cannon descritto in Sonic 3 aiuta il futuro del franchise.

Come descritto nel videogioco, Destino Nero ha contribuito alla creazione di Shadow con il progetto di usarlo per localizzare i Chaos Emerald sulla Terra. Nel gioco, Destino Nero approfitta dell’amnesia di Shadow per assicurarsi che trovi gli Smeraldi; in Sonic – Il film 3 (Sonic the Hedgehog 3), Shadow conserva i suoi ricordi del passato, il che potrebbe avere un impatto sui piani per la trama del sequel. Tuttavia, i legami di Shadow con la Cometa Nera potrebbero essere esplorati nel sequel e potrebbero permettere a Destino Nero di diventare il nuovo spettacolare cattivo del franchise di Sonic .