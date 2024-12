The Night Manager: la seconda stagione ha ottenuto finalmente l’anno di uscita

È stato fissato l’anno di ritorno di The Night Manager. Lo show di BBC One, trasmesso negli Stati Uniti su AMC, ha debuttato nel 2016 e segue Jonathan Pine (Tom Hiddleston), un ex soldato britannico che gestisce un hotel al Cairo e che viene contattato per una missione sotto copertura per catturare il trafficante d’armi Richard Roper (Hugh Laurie). Nell’aprile del 2024 è stato annunciato a sorpresa che la seconda e la terza stagione diThe Night Manager erano state rinnovate contemporaneamente come coproduzione tra BBC e Amazon, con Hiddleston destinato a riprendere il suo ruolo.

Secondo The Hollywood Reporter, la BBC ha confermato che la seconda stagione di The Night Manager sarà trasmessa su BBC iPlayer e BBC One nel 2025. Sebbene la data esatta non sia ancora stata rivelata, il rapporto conferma anche che Olivia Colman e Alistair Petrie torneranno accanto a Hiddlestone, riprendendo i rispettivi ruoli di Angela Burr, responsabile della task force del Foreign Office, e Lord Sandy Langbourne, collaboratore di Roper. Leggete la sinossi della nuova stagione qui sotto:

The Night Manager riprenderà con la spia preferita di tutti, Jonathan Pine (Tom Hiddleston), otto anni dopo l’esplosivo finale della prima stagione.

Cosa significa questo per The Night Manager

Sebbene non si conosca ancora il mese esatto in cui debutterà la nuova stagione, il fatto che lo show con Tom Hiddleston sia confermato per il 2025 chiarisce finalmente quanto sarà lunga la pausa tra le stagioni. Lo show era in produzione all’inizio di quest’anno, come confermato in un post su Instagram dell’ottobre 2024 dalla co-protagonista di Hiddleston, Camila Morrone, che si è unita alla serie nel ruolo di Roxana Bolaños. Questo potrebbe significare che sarà pronta a debuttare nella prima metà dell’anno, ma anche se non dovesse arrivare prima di dicembre, l’attesa tra una stagione e l’altra non supererà i nove anni.

Il cast della seconda stagione di The Night Manager comprende anche Diego Calva di Babylon e Indira Varma di Doctor Who.

Al momento in cui scriviamo, non si sa nemmeno quando verrà presentata la terza stagione. Tuttavia, il fatto che entrambe le stagioni siano state rinnovate contemporaneamente implica che l’attesa sarà molto più breve. Sebbene le serie moderne – tra cui Loki, lo show di Hiddleston nel Marvel Cinematic Universe – possano talvolta avere delle pause di due o tre anni, questo rappresenta comunque un tempo molto più rapido rispetto all’attesa tra le prime due stagioni.