Taken 3 – L’ora della verità: la spiegazione del finale del film

Nel 2008, il Io vi troverò (Taken), si è rivelato un thriller davvero sorprendente, con una storia avvincente e una buona dose di violenza vietata ai minori. Non sorprende che lo scrittore e regista Luc Besson sia stato convinto a dare il via a un franchise che ruotasse attorno al Bryan Mills di Liam Neeson negli anni successivi. Dopo Taken – La vendetta nel 2012, nel 2014 il terzo film della serie, Taken 3 – L’ora della verità, vede Bryan incastrato per l’omicidio dell’ex moglie Lenore (Famke Janssen). Quanto può essere sfortunato un ex agente della CIA con l’abilità di dare la caccia alle persone e ucciderle in un milione di modi diversi?

Dopo aver massacrato i rapitori della figlia nel primo film e aver affrontato le conseguenze delle sue azioni nel primo sequel, il terzo film del franchise prende dunque una direzione leggermente diversa. Questa volta non ci sono viaggi internazionali, ma Bryan Mills deve affrontare una minaccia all’interno della sua famiglia, sul territorio nazionale. Il nuovo marito della sua ex moglie (interpretato da Dougray Scott) lo incastra perché ha continuato a vedere Lenore dopo che lei aveva promesso di non farlo. Taken 3 – L’ora della verità si rivela così un film sul fragile ego maschile, solo con l’aggiunta di torture, sparatorie ed esplosioni.

La spiegazione del finale di Taken 3 – L’ora della verità

Nel corso del film, Bryan contatta Kim mentre lei è al funerale di Lenore tramite una telecamera nascosta nel vestito dell’amico Sam e le ordina di mantenere il suo “programma molto prevedibile”. Bryan organizza poi un incontro con lei più tardi e rimuove una cimice di sorveglianza che l’ispettore Frank Dotzler ha piazzato su di lei. A quel punto, Kim rivela a Bryan di essere incinta e che Stuart è spaventato e ha assunto delle guardie del corpo. Quest’ultimo confessa che il suo ex socio d’affari ed ex operatore degli Spetsnaz russi, Oleg Malankov, boss mafioso e leader terrorista, ha ucciso Lenore perché Stuart gli deve dei soldi.

Stuart ha poi rivelato l’identità di Bryan a Malankov per pura gelosia. Con l’aiuto dei suoi vecchi colleghi e di un nervoso Stuart, Bryan riesce quindi a entrare nell’attico blindato di Malankov, uccidendo le sue guardie e scontrandosi con il criminale. Un Malankov ferito a morte rivela allora che Stuart aveva pianificato l’omicidio di Lenore e aveva incastrato Bryan come parte di un accordo commerciale per riscuotere una polizza di assicurazione sulla vita di 12 milioni di dollari. Malankov aggiunge che quando Stuart non è riuscito a uccidere Bryan, lo ha usato per cercare di uccidere Malankov in modo che potesse tenersi i soldi dell’assicurazione.

Nel frattempo, Stuart, vedendosi scoperto, rapisce Kim, con l’intenzione di fuggire con il denaro. Inseguito dalla polizia, Bryan arriva all’aeroporto con la Porsche di Malankov mentre l’aereo privato di Stuart si prepara al decollo. Dopo aver distrutto il carrello di atterraggio con la Porsche, Bryan sopraffà Stuart. Ascoltando le suppliche di Kim, Bryan si astiene però dall’ucciderlo, ma lo avverte di aspettarsi una punizione se sfugge alla giustizia o se riceve una pena detentiva ridotta. A quel punto, l’ispettore Frank Dotzler e la polizia di Los Angeles arrivano e arrestano Stuart, mentre Bryan viene scagionato. In seguito, Kim dice a Bryan di voler chiamare la creatura che porta in grembo con il nome della madre, se scoprirà che è una bambina.

Oltre la trilogia

Dopo la trilogia sulla famiglia Mills, nel 2017 è stata trasmessa una serie TV facente parte del franchise di Taken – nel quale si configura come prequel – sulla NBC, con Clive Standen nei panni di un Bryan Mills più giovane. La serie esplorava il suo percorso per diventare la super-spia della CIA che il pubblico conosce e ama, ma sfortunatamente la serie non ha avuto modo di completare il racconto della carriera di Mills: è infatti stata cancellata dopo le scarse recensioni e gli scarsi ascolti della seconda stagione. Neeson ha poi detto no ad un quarto film, ponendo dunque fine – per ora – al franchise.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

