A Quiet Place II: le più grandi domande senza risposta del film

Quali sono le più grandi domande senza risposta di A Quiet Place II (qui la recensione)?. Sequel di A Quiet Place del 2018 (qui la recensione), il film inizia poco dopo il sacrificio di Lee Abbott (John Krasinski) per salvare la sua famiglia. Nonostante la sua morte, però, Evelyn (Emily Blunt), Regan e Marcus non erano ancora al sicuro e così il sequel dà il via a un loro nuovo viaggio che li porta ad incontrare un volto familiare, separarsi per la prima volta e lottare continuamente contro i mostri alieni. Il sequel si svolge nell’arco di pochi giorni e, mentre il film originale era incentrato sulla sola famiglia Abbott, A Quiet Place II ha introdotto una manciata di nuovi personaggi, tra cui l’Emmett di Cillian Murphy.

Vecchio amico di Lee da prima che i mostri attaccassero, Emmett si unisce a Regan nel suo viaggio alla ricerca di altri sopravvissuti. Il film si è concluso bruscamente e con una sorta di cliffhanger, che prepara per un terzo capitolo del franchise horror (prima del quale è però uscito il prequel A Quiet Place – Giorno 1 (qui la recensione). Come ogni sequel, dunque, anche A Quiet Place II ha inserito alcune nuove sottotrame e sfide che i personaggi hanno dovuto affrontare, ma ci sono però stati anche alcuni momenti che probabilmente hanno lasciato gli spettatori a bocca aperta. Ecco allora le più grandi domande senza risposta lasciate dal film.

LEGGI ANCHE: A Quiet Place II, la spiegazione del finale: cosa succede agli alieni?

Chi erano davvero le persone al molo?

A Quiet Place II ha introdotto una pletora di nuovi personaggi al di fuori della famiglia Abbott, compresi altri sopravvissuti come gli abitanti del porto. Quando Emmett e Regan sono arrivati al molo, nel tentativo di prendere una barca per raggiungere l’isola, sono stati accolti da alcune persone feroci. L’uomo della marina e una giovane ragazza hanno attraversato il molo e hanno tentato di uccidere Emmett, un cambiamento agghiacciante rispetto alle creature aliene che si aggiravano tra i suoni emessi dalle loro prede. Ciò che il sequel non fa, tuttavia, è approfondire chi siano queste persone e come siano diventate così feroci.

È passato più di un anno e tre mesi da quando le creature sono sbarcate sulla Terra. Ciò significa che gli abitanti del molo hanno cambiato il loro comportamento in un breve lasso di tempo e non è chiaro perché si sentano a loro agio nel dare apparentemente la caccia ad altri esseri umani invece che alle creature stesse. Qual è il loro scopo? Stanno sacrificando persone ai mostri alieni? E come potrebbero trarne vantaggio se i mostri stessi non collaborano o negoziano con gli umani? Il film passa pochissimo tempo con loro, quindi il pubblico potrebbe non conoscere mai veramente le loro identità e le loro storie.

Come faceva Lee a sapere di dover tacere quando arrivavano i mostri?

Il sequel presenta un flashback del primo giorno dell’arrivo degli alieni sulla Terra. Lee e la sua famiglia sono alla partita di baseball di Marcus quando vedono una meteora cadere dal cielo. Non passa molto tempo prima che loro e gli abitanti della città debbano mettersi in salvo. Mentre tutti gli altri urlano, si rannicchiano o cercano di scappare, Lee sembra sapere che le creature mostruose sono in grado di seguire i suoni. Tuttavia, all’inizio non c’è nulla che dia questa informazione. In tutta la città regna il caos più totale, con tutti impegnati a salvarsi dall’attacco e non c’è tempo per capire cosa stia davvero accadendo.

Naturalmente, ci si nasconde da una minaccia come quella rappresentata dai mostri. Quando tutti sono fuori dalla vista e si riparano dietro banconi e automobili, il primo istinto di Lee in A Quiet Place II è quello di capire in qualche modo che i mostri sono attratti dal suono. Il pubblico sa che alla fine i personaggi lo capiranno, ma in una città già piena di rumori – persone che urlano, corrono, auto che guidano o si schiantano – è un po’ difficile credere che Lee sapesse già quello che tutti non sapevano riguardo ai mostri. Forse, più semplicemente, il suo è semplicemente l’istinto di richiamare su di sé meno attenzioni possibili.

Perché il mostro sulla barca non ha attaccato prima?

Emmett e Regan pensano di essere al sicuro quando arrivano sull’isola, un rifugio dove i sopravvissuti sono fuggiti dopo l’arrivo degli alieni. Tuttavia, Emmett scopre che uno dei mostri si è nascosto nella barca solo il giorno dopo il loro arrivo. Se la creatura era già all’interno, perché non si è preoccupata di attaccare gli abitanti dell’isola quando stavano parlando, giocando e facendo un sacco di rumore? Non stavano cercando di essere silenziosi, visto che si credevano al sicuro, quindi la creatura aliena avrebbe potuto sentirli in qualsiasi momento e attaccare. Non c’era motivo di aspettare fino al giorno successivo e sembra più che altro un’interruzione della trama per qualche breve esposizione prima di riprendere con l’azione.

Perché gli abitanti dell’isola non hanno detto che i mostri non sapevano nuotare?

In A Quiet Place II, l’Uomo dell’Isola racconta a Emmett che lui e gli altri sono sopravvissuti salendo su alcune barche e dirigendosi verso l’isola dopo aver scoperto che i mostri non sapevano nuotare. Da allora, hanno trasmesso la canzone “Beyond the Sea” per segnalare la loro esistenza agli altri sopravvissuti. La canzone riprodotta è ciò che ha allertato Regan della loro posizione, a vantaggio suo e della sua famiglia. Tuttavia, considerando che avevano a disposizione una stazione radio, sarebbe stato più pertinente annunciare che i mostri non sapevano nuotare e altre informazioni utili agli altri sopravvissuti.

Dopotutto, non è che i mostri potessero capire le loro parole e, se gli abitanti dell’isola volevano che gli altri sapessero che non erano soli, dare loro indicazioni sulle tattiche di sopravvivenza avrebbe potuto giocare a loro favore. Analogamente a come Regan ha usato il microfono per amplificare il feedback in tandem con il suo impianto cocleare, la stazione radio avrebbe potuto essere utilizzata meglio per comunicare su scala più ampia, il che sarebbe stato utile agli Abbott e a chiunque altro fosse ancora là fuori. Inoltre, se Lee stava cercando di inviare messaggi tramite codice Morse in A Quiet Place, non ha senso che non gli abbiano risposto prima.

Il personaggio di Djimon Hounsou è ancora vivo?

Il personaggio di Djimon Hounsou, conosciuto solo come l’Uomo sull’Isola, ha guidato l’auto fino alla stazione radio con Regan ed Emmett nel tentativo di allontanare la creatura da tutti gli altri. Tuttavia, al suo arrivo è stato trascinato via dal mostro. Tuttavia, lo si vede solo venire artigliato alla gamba. La scena stessa suggerisce quindi che potrebbe essere ancora vivo. Hounsou ha poi ripreso brevemente il ruolo anche in A Quiet Place – Giorno 1 e poiché è un attore troppo di rilievo per assumerlo per un ruolo così secondario, è possibile che egli sia ancora vivo e poi tornare in scena in A Quiet Place 3.

Perché l’esercito è stato sconfitto così rapidamente?

Questa è una domanda persistente che rimane da A Quiet Place, in cui un titolo di giornale affermava che l’esercito americano non era più in grado di difendere le persone o di attaccare i mostri. È particolarmente sconcertante ora che A Quiet Place II ha rivelato che i mostri erano già scesi in un altro Paese e avevano attaccato prima che parti della meteora atterrassero a nord di New York. Considerando che gli Stati Uniti erano in vantaggio rispetto all’arrivo degli alieni e che avevano accesso ad armi, aerei, navi e altro, non ha senso che l’esercito sia stato spazzato via così facilmente o che apparentemente non ne sia rimasto nessuno.

Quali sono le origini esatte degli alieni?

Forse una delle domande più frequenti su questo mondo post-apocalittico riguarda le origini degli alieni. Gli spettatori sanno che sono ciechi, hanno un udito potenziato e hanno alcune debolezze come le onde sonore ad alta frequenza. Tuttavia, prima dell’uscita del sequel, John Krasinski aveva detto che queste creature erano esseri extraterrestri il cui pianeta natale era stato distrutto. Il sequel ha fornito maggiori informazioni sulle creature, come il fatto che si tratta di alieni che viaggiano su una meteora che si è spezzata e si è sparsa sulla Terra. Inoltre, un altro punto debole era che le creature non sanno nuotare. Purtroppo, le origini delle creature rimangono ancora un mistero.