Daredevil: Rinascita – Stagione 2, un video dal set mostra il protagonista insieme a [SPOILER]

Le riprese della seconda stagione di Daredevil: Rinascita si stanno attualmente svolgendo a New York e nuovi video dal set dello show rivelano che si sta scatenando l’inferno alla Fogwell’s Gym di Hell’s Kitchen. Come si può vedere in questo video, l’Uomo Senza Paura e Bullseye si schiantano contro la finestra della palestra; tuttavia, sembra che i due saltino singolarmente, con Bullseye che scappa prima che l’Uomo Senza Paura si diriga nella stessa direzione. Pochi istanti dopo, la Task Force Anti-Vigilante irrompe dalle porte a caccia del vigilante e del cattivo.

È possibile che i due acerrimi nemici siano costretti a lavorare insieme? Potrebbe essere così, anche se è altrettanto probabile che l’eroe impedisca a Dex di uccidere il sindaco Fisk prima che entrambi siano poi costretti a fuggire dalla polizia. Difficile avere maggiori certezze a riguardo in questo momento, probabilmente bisognerà attendere delle comunicazioni ufficiali sulla trama della seconda stagione, anche se qualche maggiore dettaglio potrebbe arrivare già con l’ultimo episodio della stagione attualmente in corso, che arriverà su Disney+ il 16 aprile.

CORRELATE:



Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita è su Disney+ dal 4 marzo 2025.