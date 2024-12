The Ambush: la storia vera dietro il film

Sono diversi i film che hanno raccontato i più recenti conflitti nei territori del medio oriente. Titoli come The Hurt Locker, American Sniper, 12 Soldiers o Special Forces – Liberate l’ostaggio sono solo alcuni esempi a riguardo, a cui si è aggiunto nel 2021 anche THe Ambush, diretto dal regista francese Pierre Morel (autore anche di Io vi troverò e The Gunman). Prodotto negli Emirati Arabi, è questo il film in lingua araba con il maggior incasso di sempre negli Emirati Arabi Uniti, proponendo un racconto basato su un’imboscata avvenuta nel 2018 contro i soldati degli Emirati da parte dei ribelli.

Per Morel è dunque non solo l’occasione per portare all’attenzione internazionale una vicenda realmente accaduta ma poco nota, ma anche per confrontarsi con un genere che da tempo desiderava sperimentare. “Ho sempre voluto lavorare a una storia di guerra. In passato ho girato dei thriller, ma nessuno che parlasse di guerra e fosse basato su una storia vera. Anche se il film si basa specificamente sugli Emirati Arabi Uniti e sullo Yemen, è una storia universale; parla di fratellanza e sacrificio”, ha dichiarato alla testata online WION.

Si offre così una prospettiva diversa di un film di guerra moderno, realizzato con l’obiettivo di condividere una storia che ha rappresentato un momento importante nella storia di un paese, nella speranza che il resto del mondo abbia la possibilità di conoscerla. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Ambush. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e alla storia vera dietro il film. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il titolo nel proprio catalogo.

La trama e il cast di The Ambush

È l’inverno del 2018, gli uomini e le donne dell’esercito degli Emirati Arabi Uniti sono schierati per fornire aiuti. Alla base di Mocha, il morale è alto mentre tre soldati emiratini pregustano l’imminente ritorno a casa. Durante l’ultimo pattugliamento di routine, però, i tre soldati, Ali (Marwan Abdulla Saleh), Bilal (Khalifa Al Jassem) e Hindasi (Mohammed Ahmed), cadono in un’imboscata di militanti pesantemente armati sul loro percorso, attraverso uno stretto canyon. Intrappolati, feriti e fuori dalla portata delle comunicazioni, i tre soldati si rendono conto della gravità della loro situazione.

Stanno esaurendo le opzioni, le munizioni e il tempo a disposizione. Tornati alla base, il loro comandante riceve la notizia e capisce che l’assalto alla pattuglia dell’esercito degli Emirati Arabi Uniti era premeditato. Una missione di salvataggio viene rapidamente messa in atto, ma il supporto aereo e terrestre raggiungerà gli uomini in tempo e riusciranno a sopravvivere? Ha così inizio una corsa contro il tempo in un territorio fortemente ostile, dove ad ogni momento potrebbe scatenarsi il peggio.

La storia vera dietro il film

Come anticipato, The Ambush ricrea un reale incidente su territorio di guerra che nel 2018 ha coinvolto una squadra di soldati degli Emirati Arabi Uniti, impegnati nel conflitto in Yemen, iniziato nel 2014 e che vede contrapposti il governo e i gruppi ribelli Houthi. Questi ultimi hanno il sostegno di Al-Qaeda e dell’ISIS, mentre le truppe degli Emirati Arabi Uniti combattono contro questi gruppi islamisti con il sostegno silenzioso delle forze armate statunitensi. Gli Emirati Arabi Uniti sono, inoltre, un territorio piuttosto vasto, che ospita anche Dubai, considerata una delle città più ricche e affascinanti del mondo.

Il conflitto, non ancora risolto, ha avuto un prezzo molto elevato in termini di vite civili, poiché la coalizione a guida saudita ha effettuato oltre 150 attacchi aerei su obiettivi non militari, secondo lo Yemen Data Project. La campagna aerea avrebbe ucciso più di 24.000 persone, di cui quasi 9.000 civili. Tra i tanti scontri vi è dunque anche quello narrato nel film, per cui il regista ha potuto contare sul prezioso contributo dei veri uomini che hanno combattuto quel giorno. “Quando si adatta una storia basata su eventi veri, si ha il dovere di rispettare ciò che è accaduto”, ha dichiarato il regista.

“Ho avuto la fortuna di incontrare le persone che hanno realmente partecipato alla guerra; è stato intrigante conoscere la loro prospettiva in prima persona e mi ha aiutato a capire il processo di pensiero dei personaggi e le situazioni che hanno portato alla guerra”. Per quanto dunque ci siano dei cambiamenti nella vicenda, al fine di adattarla alle necessità della struttura narrativa di un film, quanto si vede sullo schermo è effettivamente ciò che accadde nell’episodio a cui ci si ispira e che, sebbene non di particolare rilevanza all’interno del conflitto, rende l’idea della sua drammaticità.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di The Ambush grazie alla sua presenza su une delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nel catalogo di Prime Video. Per vederlo, sottoscrivere un abbonamento generale alla piattaforma. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 17 dicembre alle ore 21:20 sul canale Rai 4 e, di conseguenza, anche sulla piattaforma Rai Play per un limitato periodo temporale.