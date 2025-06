Avatar: Fuoco e Cenere, nuovi dettagli sulle trame di Lo’ak, Tuk e Spider

In Avatar: La via dell’Acqua, abbiamo incontrato per la prima volta i figli di Jake Sully e Neytiri, la cui storia proseguirà in Avatar: Fuoco e Cenere. Tuttavia, la tragedia ha colpito quando il loro figlio maggiore, Neteyam, è stato ucciso durante una battaglia contro la RDA.

Questo pone i protagonisti del franchise in condizioni di chiedere vendetta, e il regista James Cameron ha precedentemente suggerito che la loro ricerca sia ciò che alla fine porterà Neytiri sulla Terra (uno sviluppo della trama che ci aspettiamo di vedere nel quarto capitolo in programma). Ma mentre la tragedia di Neteyam si ripercuote sui genitori in questo modo, che ne sarà degli altri figli?

Britain Dalton, che interpreta Lo’ak, ha recentemente parlato con Empire e ha rivelato dove troveremo il suo fratello di mezzo all’inizio di Avatar: Fuoco e Cenere. “[Lo’ak] è nato per essere un leader. Ma non gli è mai stata data la fiducia necessaria”, ha scherzato. “Quando Neteyam muore… non immaginava di poter finalmente essere visto. Si incolpa.”

L’attrice che interpreta Tuk, Trinity Bliss, ha aggiunto: “Non credo che sarà mai più la stessa. È la prima volta che affronta una morte in vita sua. È ancora la sua piccola e possente personalità, e forse salirà di grado tra i Sully.”

Spider, nel frattempo, è il figlio umano del cattivo della RDA Quaritch e figlio adottivo di Jake e Neytiri. Tuttavia, suo padre è tornato dalla morte in un corpo di Avatar e sembra in qualche modo capace di redimersi dopo aver stretto un legame con il figlio che non sapeva di avere. “Si sente molto combattuto”, ha detto Jack Champion a proposito della mentalità di Spider. “Suo ‘padre’ è rinato in questa forma Na’vi ed è ancora malvagio come sempre, se non di più, e sentiva ancora di doverlo salvare. Si vede quel senso di colpa manifestarsi e l’evoluzione di Spider che cerca di capire qual è il suo posto.”

Ci si aspetta che i ragazzi diventino alla fine i protagonisti del franchise di Avatar. Sembra che ognuno di loro affronterà molte difficoltà in seguito alla morte di Neteyam, preparando il terreno per il quarto e il quinto film che Cameron ha pianificato. Il regista ha suggerito che potremmo vedere Avatar 6 e 7, ma ha ammesso che probabilmente non li dirigerà.

Quello che sappiamo di Avatar: Fuoco e Cenere

Avatar: Fuoco e Cenere riprenderà subito dopo quegli eventi, quando Jake e Neytiri incontreranno il Popolo della Cenere, che Cameron ha lasciato intendere essere più attratto dalla violenza e dal potere rispetto agli altri clan. “Ci sono nuovi personaggi, uno in particolare penso che sarà amato, o amerete odiarlo”, ha detto Cameron.

Oona Chaplin (“Game of Thrones”) interpreta il leader del popolo della Cenere, Varang. Anche David Thewlis e Michelle Yeoh si uniscono al cast. Insieme a Sam Worthington e Zoe Saldana, il cast di ritorno include Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass, Joel David Moore, Edie Falco e Dileep Rao.

Avatar: La via dell’acqua e Avatar: Fuoco e Cenere sono entrambi scritti da Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver. In origine, dovevano essere un unico film, ma durante il processo di scrittura, Cameron ha deciso che c’era troppo materiale e ha diviso la storia in due parti. L’uscita del film in sala è attualmente prevista per il 19 dicembre 2025.

Cameron ha prodotto tutti i film di “Avatar” con il suo partner creativo di lunga data Jon Landau, morto di cancro a luglio a 63 anni. “La sua eredità non sono solo i film che ha prodotto, ma l’esempio personale che ha dato: indomito, premuroso, inclusivo, instancabile, perspicace e assolutamente unico”, ha affermato Cameron in una dichiarazione all’epoca. “Ha prodotto grandi film, non esercitando potere ma diffondendo calore e la gioia di fare cinema. Ci ha ispirato tutti a essere e a dare il meglio di noi, ogni giorno. Ho perso un caro amico e il mio più stretto collaboratore per 31 anni. Una parte di me è stata strappata via”.