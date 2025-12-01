The Covenant: la spiegazione del finale del film

The Covenant di Guy Ritchie (qui la nostra recensione) è un’analisi straziante del legame indissolubile tra il sergente John Kinley (Jake Gyllenhaal) e il suo interprete Ahmed (Dar Salim) durante la guerra in Afghanistan, consolidato da un finale epico che racconta l’estrema dedizione e il sacrificio di due uomini provenienti da contesti sociali molto diversi. Il film inizia con Ahmed che aiuta il sergente Kinley e i suoi uomini a individuare la posizione di una fabbrica di ordigni esplosivi improvvisati, ma il conseguente scontro a fuoco con i soldati talebani li taglia fuori dai soccorsi e li costringe a rifugiarsi nella natura selvaggia, dove Kinley rimane gravemente ferito. Con grande rischio per sé stesso, Ahmed trascina Kinley per oltre cento miglia di terreno inospitale fino alla base.

Una volta a casa, Kinley scopre che non solo Ahmed non ha ricevuto il visto speciale che gli era stato promesso per portare lui e la sua famiglia in America, ma è anche attivamente ricercato dai talebani per aver aiutato l’esercito americano. Con l’aiuto di un appaltatore privato (Antony Starr), Kinley torna in Afghanistan per trovare Ahmed e la sua famiglia, dando vita a un viaggio mozzafiato in territorio ostile che culmina in una resa dei conti sulla diga di Naghlu tra Kinley, Ahmed e decine di combattenti talebani. Proprio quando ogni speranza sembra perduta, l’arrivo tempestivo di un aereo da combattimento AC-130 annienta il nemico, e Ahmed e la sua famiglia vengono salvati e ottengono i visti.

Perché era così importante salvare Ahmed e la sua famiglia in The Covenant

Condividere il sollievo che si dipinge sui volti di Ahmed e del sergente Kinley mentre tornano in America sottolinea l’importanza della missione di salvataggio per Ahmed e la sua famiglia. Gli sforzi di Kinley per salvarli non riflettono solo il suo ruolo di soldato e amico, ma anche l’integrità dell’America, perché Ahmed e la sua famiglia non solo avevano diritto, ma meritavano di trovare un rifugio sicuro negli Stati Uniti. Essere costretti a nascondersi a causa del loro contributo alla guerra in Afghanistan ha posto l’onere sull’esercito americano di ripagare il proprio debito e onorare il contratto che ha messo le loro vite nel mirino dei talebani.

Grazie al lavoro attento di Ahmed per l’esercito americano nella raccolta di informazioni, centinaia di vite sono state salvate. La burocrazia addotta come scusa dall’esercito avrebbe significato una condanna a morte per lui e la sua famiglia se Kinley non avesse lasciato la sicurezza della sua casa per tornare in Afghanistan con grande rischio personale. Con il suo finale esplosivo e ricco di azione, The Covenant mette in luce le promesse non mantenute dell’esercito americano e la redenzione possibile attraverso il salvataggio di Ahmed e della sua famiglia e la concessione di una nuova vita in un altro paese.

Perché John Kinley ha rischiato la vita per salvare Ahmed

Il sergente Kinley avrebbe potuto accettare che il destino di Ahmed fosse fuori dal suo controllo e che lui e la sua famiglia sarebbero stati probabilmente uccisi dai talebani, ma invece ha lasciato la sicurezza della sua casa per onorare il suo debito. Come dice in modo memorabile alla sua famiglia e, più tardi, al suo ufficiale superiore, l’unica ragione per cui è vivo e vegeto in America è il sacrificio di Ahmed, e non può stare a guardare e lasciare che il destino faccia il suo corso senza agire. È commosso e irrevocabilmente cambiato dall’altruismo di Ahmed e sconvolto dall’apatia che ha incontrato durante le prime fasi del tentativo di portare Ahmed in America.

Ahmed non aveva bisogno di salvare la vita di Kinley dopo il fallimento della fabbrica di ordigni esplosivi improvvisati e avrebbe potuto facilmente lasciarlo morire nel deserto, ed è facile pensare che abbia fatto questa scelta basandosi sulla probabilità che Kinley gli avrebbe assicurato il visto, ma questo semplificherebbe eccessivamente il carattere di Ahmed. Ha osservato come Kinley ha reagito alla perdita di tutti i suoi uomini e sapeva che, se le loro posizioni fossero state invertite, Kinley lo avrebbe trascinato di nuovo alla base. Parte di ciò che rende The Covenant un film di guerra straziante non sono solo gli scontri a fuoco, ma il modo in cui “il patto” si consolida durante i lunghi e tesi viaggi che ogni uomo compie attraverso il territorio ostile per ripagare il proprio debito.

Qual è il “gancio” di John in The Covenant

Quando chiede aiuto ai suoi superiori per far uscire Ahmed dall’Afghanistan, il sergente Kinley spiega: “Ho un gancio dentro di me. Non si vede, ma c’è“, che lo spinge a salvare la vita di Ahmed. Questo ”gancio” lo ha tenuto sveglio tutta la notte, lo ha costretto a litigare con i suoi colleghi ufficiali e persino a ipotecare la sua casa per ottenere i fondi necessari ad assumere un appaltatore privato che lo aiuti dove il suo esercito non può. Il gancio rappresenta non solo il suo dovere di soldato che non può abbandonare uno dei suoi uomini, ma anche il senso di responsabilità che prova nei confronti di qualcuno che ha dato tutto ciò che aveva per salvargli la vita.

Il gancio è anche un simbolo dell’incredibile senso di colpa e vergogna che Kinley prova nel poter baciare sua moglie e i suoi figli e vivere in sicurezza, mentre Ahmed ha dovuto nascondersi e temere per la vita della sua famiglia. Ritiene che l’unico modo per rimuovere il gancio sia ripagare il debito che sente di avere nei confronti di Ahmed, anche se ciò significa tornare in un Paese dove potrebbe essere ucciso. È illuminante non solo rendersi conto dei sacrifici che è disposto a fare, ma anche del fatto che l’esercito americano chiuderà un occhio su qualcosa che esula dai normali protocolli.

Il patto tra Ahmed e John spiegato

All’inizio di The Covenant, John Kinley e Ahmed non sono amici e nutrono una certa diffidenza l’uno verso l’altro proprio perché le loro vite dipendono dal fatto che l’altro mantenga la parola data. Rivelano il loro carattere attraverso azioni e gesti e, sebbene Kinley non gradisca che Ahmed contraddica i suoi ordini o parli a sproposito, rispetta le sue capacità di osservazione e deduzione perché proteggono i suoi uomini. Il film prende il nome dal legame che si instaura tra loro come colleghi, alleati, compagni d’armi e, alla fine, attraverso il debito tacito che si crea dopo che Ahmed salva la vita a Kinley.

A un certo punto del loro arduo viaggio di ritorno alla base, dopo che Ahmed ha trascinato Kinley per decine di chilometri, lo culla durante un incubo e lo tiene stretto durante la notte, quando il deserto raggiunge temperature gelide. Questi sono esempi toccanti di momenti in cui l’orgoglio viene messo da parte a favore della fiducia, e questo avvicina i due uomini in un modo che altrimenti non sarebbe mai stato possibile. I personaggi di The Covenant sono basati su persone reali che hanno stretto legami come questo in guerra, quindi non è difficile capire perché Kinley e Ahmed condividano un forte legame dopo esperienze così intime ed essersi mostrati così vulnerabili l’uno con l’altro.

Il vero significato del finale di The Covenant

Mentre scorrono i titoli di coda di The Covenant e vengono mostrate le fotografie dei soldati bianchi e degli interpreti afghani, il montaggio è allo stesso tempo commovente e inquietante. C’è la possibilità concreta che per ogni Ahmed ci sia un altro interprete che è stato ucciso, insieme alla sua famiglia, e forse anche qualcuno delle persone nelle foto. Le parole che definiscono “A Covenant” appaiono anche sullo schermo, spiegando che si tratta di “Un legame. Un impegno. Un impegno“, che sembra rimproverare il pubblico e allo stesso tempo ricordargli che, a differenza di John Kinley, l’America ha deluso i suoi più grandi alleati.

Essendo uno dei film di guerra più accurati dal punto di vista storico degli ultimi anni, The Covenant è nato come un’analisi dei principi americani e un atto di accusa contro il suo eccezionalismo, quindi è importante in un certo senso che rettifichi una tale macchia sull’integrità della nazione. La missione di Kinley è un approccio romantico e revisionista a un problema che continua ad affliggere l’esercito statunitense, ma non la coscienza americana. John Kinley non riusciva a liberarsi dall’intenso senso di gratitudine nei confronti di Ahmed e di quelli come lui per il loro incredibile sacrificio, e si spera che dopo aver visto The Covenant nessuno possa farlo.

