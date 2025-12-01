Disney Italia presenta a Sorrento la line-up cinema tra Avatar, Pixar, live-action e grandi ritorni

In occasione della 48esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, Disney Italia ha presentato al pubblico gli attesi titoli in arrivo nelle sale cinematografiche italiane nei prossimi mesi e fino al 2026, tra nuove produzioni originali, sequel molto attesi e il ritorno di franchise iconici.

L’evento si è aperto con uno spettacolare contenuto video dedicato ad Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo del franchise di James Cameron, in arrivo nelle sale italiane il 17 dicembre. Per celebrare il film, il vulcano di Stromboli è diventato protagonista di un’esperienza visiva unica: un video promozionale che intreccia immagini e musiche del film con l’energia primordiale dell’isola. Attraverso un video mapping aereo, il simbolo di Avatar è stato proiettato sulla sciara del fuoco, a circa 800 metri d’altezza su una superficie di oltre 900 mq, mentre riprese dal mare e da drone hanno immortalato i giochi di luce sul vulcano in piena attività. Il video, realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Lipari, anticipa l’uscita del film che riporterà il pubblico su Pandora al fianco di Jake Sully, Neytiri e della famiglia Sully.

Tra le novità presentate spicca Send Help, nelle sale italiane dal 29 gennaio 2026, con protagonisti Rachel McAdams e Dylan O’Brien diretti da Sam Raimi. I due interpretano Linda Liddle e Bradley Preston, ex rivali sul lavoro che si ritrovano unici sopravvissuti a un disastro aereo e naufraghi su un’isola deserta, costretti a collaborare per sopravvivere e a fare i conti con vecchi rancori. Raimi promette una storia tesa, ricca di colpi di scena e suspense, sostenuta dalle musiche originali di Danny Elfman.

Arriverà invece il 19 febbraio 2026 Rental Family – Nelle Vite degli Altri, presentato da Searchlight Pictures e diretto da HIKARI. Il film è ambientato nella Tokyo contemporanea e segue un attore americano interpretato da Brendan Fraser che trova un inaspettato scopo nella vita lavorando per un’agenzia di “famiglie a noleggio”, interpretando ruoli su misura per perfetti sconosciuti. Tra legami autentici e confini sempre più sfumati tra performance e realtà, il film esplora le complessità morali del lavoro e il bisogno di appartenenza.

Per l’animazione, grande attesa per Jumpers – Un Salto tra gli Animali, nuovo film Disney e Pixar in arrivo nelle sale italiane il 5 marzo 2026. Protagonista è Mabel, un’amante degli animali che utilizza una nuova tecnologia per trasferire la propria coscienza in un castoro robotico e comunicare direttamente con loro, scoprendo misteri inattesi del mondo animale. Nel cast vocale originale figurano, tra gli altri, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Meryl Streep, Dave Franco e Vanessa Bayer, sotto la regia di Daniel Chong e con colonna sonora firmata da Mark Mothersbaugh.

Il 12 marzo 2026 sarà la volta di Il Testamento di Ann Lee, diretto e scritto da Mona Fastvold, che racconta la straordinaria storia vera di Ann Lee, fondatrice della setta religiosa degli Shakers e figura carismatica che predicava l’uguaglianza di genere e sociale. Il film, interpretato da Amanda Seyfried, unisce musica, coreografie estatiche e una forte impronta autoriale, con brani originali e colonna sonora firmati dal premio Oscar Daniel Blumberg.

Dal 19 marzo 2026 arriverà in sala Ella McCay Perfettamente Imperfetta, nuova commedia scritta e diretta da James L. Brooks. Emma Mackey interpreta Ella, una giovane idealista divisa tra gestione della famiglia e carriera, circondata da un cast corale che comprende Jamie Lee Curtis, Kumail Nanjiani, Ayo Edebiri, Rebecca Hall e Woody Harrelson, con musiche originali di Hans Zimmer.

Il calendario Disney prosegue il 26 marzo 2026 con Dog Stars – Guidati dalle Stelle, storia di Hig, un uomo che trova conforto nel legame con il suo cane e nel ricordo della moglie guardando il cielo notturno, e il 2 aprile 2026 con È l’Ultima Battuta?, presentato da Searchlight Pictures, diretto e prodotto da Bradley Cooper. Protagonisti Will Arnett e Laura Dern in una storia che mescola crisi di mezza età, stand-up comedy e famiglia allargata.

Tra i titoli più attesi sul fronte dei sequel spiccano Finché morte non ci separi 2, in arrivo il 9 aprile 2026, e soprattutto Il Diavolo Veste Prada 2, previsto nelle sale italiane il 29 aprile 2026. A quasi vent’anni dal primo film, tornano Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, insieme al regista David Frankel e alla sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, affiancati da un nuovo cast che include, tra gli altri, Kenneth Branagh, Simone Ashley e Lucy Liu.

Il 2026 vedrà anche l’uscita sul grande schermo di Star Wars: The Mandalorian and Grogu, in arrivo il 20 maggio 2026. Diretto da Jon Favreau, il film porterà Din Djarin e Grogu nella loro missione più ambiziosa, con la galassia alle prese con i residui dell’Impero e la Nuova Repubblica in costruzione, e vedrà nel cast anche Sigourney Weaver.

Spazio poi all’animazione con Toy Story 5, atteso a giugno 2026, che introdurrà il nuovo personaggio Lilypad, tablet high-tech a forma di rana, e vedrà il ritorno delle voci originali di Tom Hanks, Tim Allen e Joan Cusack, oltre all’ingresso di Conan O’Brien nel ruolo di Smarty Pants. Il 19 agosto 2026 arriverà nelle sale italiane Oceania (Live Action), nuova versione dell’acclamata avventura Disney diretta da Thomas Kail e interpretata da Catherine Lagaʻaia nei panni di Vaiana e Dwayne Johnson in quelli di Maui.

La presentazione alla Giornate Professionali di Sorrento si è chiusa con uno sguardo alla seconda metà del 2026, che vedrà l’arrivo di titoli attesissimi come Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars dei Marvel Studios, Gli Incredibili 3 e Gatto per Disney e Pixar, Hexed e Frozen 3 per Walt Disney Animation Studios, nuovi progetti d’animazione come Ice Age: Boiling Point, Bluey e I Simpson, il titolo Lucasfilm Star Wars: Starfighter e il film Searchlight Pictures Wild Horse Nine.

Un line-up ricchissimo che conferma il ruolo centrale di Disney nella programmazione cinematografica dei prossimi anni, tra franchise consolidati, nuove storie originali e grandi ritorni molto attesi dal pubblico.