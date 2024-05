The Darkness: la spiegazione del finale del film horror

Il regista Greg McLean si è fatto notare per gli horror Wolf Creek (2005), Wolf Creek 2 (2007) e il survival movie Jungle (2017). Tra questi titoli, nel 2016, ha diretto un altro film horror, non più incentrato su un assassino come nei primi due poc’anzi citati, bensì su maligne manifestazioni soprannaturali. Si tratta di The Darkness, da lui anche scritto insieme a Shayne Armstrong e S.P. Krause.

Questo lungometraggio propone dunque una storia sì già vista e narrata in film simili come Ouija, Hereditary – Le radici del male o alcuni dei capitoli della saga di The Conjuring (tanto per citarne solo alcuni), ma presenta anche una serie di elementi che gli permettono di distinguersi. The Darkness fa infatti riferimento alla cultura dei nativi indiani e alle loro credenze religiose per dar vita ad un racconto che affonda le proprie radici nella storia di queste popolazioni.

Sono proprio questi elementi a conferire fascino al film, portandolo ad un finale tutto da scoprire. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Darkness. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di The Darkness

Protagonista del film è la famiglia Taylor, composta da Peter, Bronny e dai loro figli Stephanie e Michael, un bambino autistico. È proprio quest’ultimo che, dopo una gita al Grand Canyon, porta a casa alcune pietre rinvenute in una grotta sotterranea accanto a pitture rupestri. Da questo momento in poi nella casa dei Taylor iniziano a manifestarsi diversi fenomeni paranormali e la famiglia inizialmente non sa a cosa attribuirne la causa.

Inoltre, Mickey racconta di avere una nuova amica immaginaria che vive tra le mura dell’abitazione e inizia a comportarsi in modo anomalo. I Taylor, ben presto, scopriranno che il figlio minore ha scatenato le ire di un’antica forza che minaccia la loro vita e per liberarsene dovranno fare affidamento sul legame che li unisce.

La spiegazione del finale

Il finale di The Darness sembra essere abbastanza semplice: un lieto fine. Tuttavia, c’è un significato più profondo riguardo a ciò che avviene. Per cominciare, si scopre che gli spiriti Anasazi che perseguitano la famiglia Taylor sono noti per far emergere il lato più oscuro di ogni persona. Si scopre che fanno sì che le persone che perseguitano si rivoltino contro i loro cari. Nel corso del film, la famiglia Taylor viene infatti rappresentata come in progressiva disintegrazione.

Stephanie diventa sempre più angosciata e consapevole del proprio peso, diventando bulimica. Michael, invece, inizia a comportarsi in modo più strano che mai. Anche i litigi tra Peter e Bronny peggiorano. Questo dimostra che i membri della famiglia Taylor si stavano piano piano mettendo l’uno contro l’altro e che gli spiriti Anasazi stavano facendo emergere il loro lato più oscuro.

Tuttavia, una volta che gli spiriti sono stati affrontati, la famiglia è tornata a uno stato di normalità. Il finale, che vede i Taylor insieme nel parco, lascia dunque intendere che la famiglia si è sempre amata e che è stata solo colpa degli spiriti se si sono messi l’uno contro l’altro. Ma come vengono affrontati questi spiriti e perché prendono di mira proprio la famiglia Taylor?

Per cominciare, viene rivelato che la tribù degli Anasazi risiedeva nel Grand Canyon, dove i Taylor erano andati in vacanza. Gli spiriti animali che la tribù era solita venerare si rivoltarono contro di loro, portando scompiglio. Spesso portavano con sé anche i bambini. Per eliminare la minaccia, la tribù aveva compiuto alcuni rituali per intrappolare gli spiriti nelle rocce. Queste rocce venivano poi seppellite, per evitare di risvegliare nuovamente gli spiriti.

Se le rocce vengono spostate, gli spiriti ritornano e possono essere sconfitti solo rimettendo le cose al proprio posto, da qualcuno che non ha paura. Inoltre, Bronny legge anche che i bambini autistici sono “calamite per il soprannaturale”. Nel corso del film, Michael viene dunque raffigurato come “in contatto” con gli spiriti. Inoltre, era l’unico a non avere paura degli spiriti.

Verso il finale, la cavità nel muro si svela dunque essere un portale che conduce Michael e Peter in un luogo simile a quello in cui il bambino aveva trovato le pietre. Qui, quindi, le pietre possono essere rimesse al loro posto. Tuttavia, Peter non è in grado di farlo perché ha paura degli spiriti. Michael, invece, che è sempre stato impavido, si scopre capace di rimetterle a posto e così facendo salva la propria famiglia.

Il trailer di The Darkness e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di The Darkness grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV, Google Play e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 30 maggio alle ore 21:15 sul canale Italia 2.