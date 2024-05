The Darkness: il film horror è tratto da una storia vera?

Molto spesso i film di genere horror rielaborano eventi, leggende o teorie esistenti nella realtà per i propri racconti. Di particolare interesse di questo filone sono i lungometraggi incentrati su vicende paranormali, tra cui si annovera anche il film del 2016 The Darkness, diretto da Greg McLean, regista fattosi notare per gli horror Wolf Creek (2005), Wolf Creek 2 (2007) e il survival movie Jungle (2017).

Da lui anche scritto insieme a Shayne Armstrong e S.P. Krause, il film propone infatti una storia che è sì originale e frutto della fantasia dei suoi autori, ma che presenta inaspettate radici in reali racconti e leggende. Questi sono legati ad un luogo degli Stati Uniti particolarmente ricco di storia, fascino ma anche elementi capaci di incutere timore: il Grand Canyon. McLean fa di esso la base a partire da cui si anima questo suo film, oggi poco ricordato ma decisamente meritevole di essere riscoperto.

Si tratta infatti di un film horror che non manca di entusiasmare i fan del genere, capace di offrire grandi spaventi e timori che rimangono sottopelle. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Darkness. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla storia vera a cui il regista si è ispirato. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di The Darkness

Protagonista del film è la famiglia Taylor, composta da Peter, Bronny e dai loro figli Stephanie e Michael, un bambino autistico. Proprio quest’ultimo, dopo una gita al Grand Canyon, porta a casa con sé alcune pietre rinvenute in una grotta sotterranea. Da questo momento in poi nella casa dei Taylor iniziano a manifestarsi diversi fenomeni paranormali e ben presto i Taylor scopriranno che un’antica e maligna forza minaccia la loro vita e che per liberarsene dovranno fare affidamento sul legame che li unisce.

Ad interpretare Peter Taylor vi è l’attore Kevin Bacon, mentre sua moglie Bronny è interpretata dall’attrice Radha Mitchell. Stephanie e Michael, invece, sono interpretati da Lucy Fry e David Mazouz. Mentre lei è nota per aver interpretato Vasilisa Dragomir nel film Vampire Academy, Mazouz è conosciuto principalmente per il suo ruolo di Bruce Wayne nella serie televisiva statunitense Gotham. Recitano poi nel film anche gli attori Matt Walsh e Jennifer Morrison nel ruolo di Gary e Joy Carter.

La storia vera dietro il film

Il co-sceneggiatore e regista del film, Greg McLean, ha tratto la storia per questo film da reali testimonianze di terrificanti avvenimenti legati al Grand Canyon. McLean ha infatti rivelato a Entertainment Weekly di aver letto di persone che avevano preso oggetti dal Grand Canyon e che in seguito sono state perseguitate da una serie di sfortune. “Erano storie davvero agghiaccianti che non avrei mai potuto dimenticare e che ritenevo sarebbero state perfette per un film“.

Anche se non ha non ha rivelato quali storie specifiche abbiano ispirato il film, è emerso che ci sono numerose storie di fantasmi che provengono dal Grand Canyon. Il Parco Nazionale è infatti ricco di storie soprannaturali e spaventose. Si parla ad esempio di bambini scomparsi, di fantasmi di lavoratori del canyon schiacciati dai massie, più comunemente, di spiriti di persone morte in incidenti aerei.

Secondo Michael P. Ghiglieri, autore di Over the Edge: Death in Grand Canyon “in totale, ci sono stati 65 gli incidenti mortali di vari velivoli all’interno e nei dintorni del canyon e che hanno causato 379 vittime“, ha dichiarato al Los Angeles Times nel 2012. “Di questi, 259 sono morti all’interno del canyon, e altri 120 sono morti sui bordi adiacenti mentre cercavano di salvarsi”. Oltre a ciò, sono molti gli incidenti che si verificano ogni anno in tale luogo e che hanno portato alle teorie sulle maledizioni da parte di antiche popolazioni.

Il trailer di The Darkness e dove vedere il film in streaming e in TV

