La legge dei più forti: dal cast al finale, tutto quello che c’è da sapere sul film

I casi di abuso di potere da parte della polizia nei confronti delle comunità afroamericane sono tra le principali problematiche esistenti nel territorio degli Stati Uniti (ma non solo). Episodi di questo tipo avvengono di continuo, con conseguenze più o meno a lungo termine. Il cinema si è interrogato spesso a riguardo, con film come Detroit, The Hate U Give o La legge dei più forti, diretto nel 2019 da Deon Taylor.

Taylor è anche il regista dei film Supremacy, L’intruso e Fatale – Doppio inganno e in più occasioni con i suoi lavori ha affrontato proprio il tema degli scontri raziali. Questo suo La legge dei più forti è forse il più esplicito a riguardo, configurandosi come un cupo thriller incentrato sul confine tra bene e male e su come anche coloro che dovrebbero essere i garanti del primo di questi valori possano finire con lo sprofondare nel secondo.

Per gli appassionati di questo genere, si tratta dunque di un titolo da non perdere, a partire dal quale poter fare le dovute riflessioni su questo tema. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a La legge dei più forti. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e al suo finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di La legge dei più forti

Protagonista del film è Alicia, giovane poliziotta alle prime armi. Un giorno, senza volerlo, la donna riprende con la sua body cam l’uccisione di un giovane spacciatore. Dopo essersi resa conto che l’omicidio è stato commesso da un gruppo di poliziotti corrotti, Alice si trova costretta a sfuggire sia ai criminali in cerca di vendetta sia ai poliziotti che cercano disperatamente di distruggere il filmato che li incrimina. Decide così di allearsi con Mouse, l’unica persona della sua comunità che è disposta ad aiutarla.

Il cast del film

Ad interpretare Alicia West vi è la candidata all’Oscar Naomie Harris. L’attrice è celebre aver interpretato Tia Dalma/Calipso nella saga di Pirati dei Caraibi, mentre grazie al film Moonlight è stata nominata come Miglior attrice non protagonista al premio poc’anzi citato. Per il ruolo in questo film si è documentata a lungo sul mestiere del suo personaggio. Accanto a lei, nel ruolo del suo aiutante Mouse, vi è invece l’attore Tyrese Gibson, divenuto celebre per il ruolo di Roman Pearce nella saga di Fast & Furious.

Accanto a loro, nei panni del poliziotto corrotto Terry Malone, si ritrova invece Frank Grillo, attore noto per il ruolo di Leo Barnes in Anarchia – La notte del giudizio e La notte del giudizio – Election Year, ma anche per essere stato Crossbones in Captain America: The Winter Soldier e Captain America: Civil War. Recitano poi nel rilm gli attori Beau Knapp nel ruolo di Smitty, altro agente corrotto, Mike Colter in quelli di Darius, capo dei trafficanti e Reid Scott nel ruolo di Kevin Jennings, collega di Alicia.

Il finale del film: come si conclude la storia?

Verso l’inizio del film, dunque, Alicia assiste all’uccisione di un giovane spacciatore afroamericano disarmato da parte dell’agente Terry Malone, fatto che viene registrato dalla sua bodycam. Da qui iniziano la sua fuga e i tentativi di smascherare il collega corrotto e quanti a lui legati. Nel mentre, il capo dei trafficanti, Darius, si mette sulle tracce di Alicia, dal momento che il giovane ucciso era suo nipote e – stando a quanto Malone mette in giro sul conto di Alicia – crede che sia stata lei a sparargli.

Ben presto, però, i poliziotti trovano la donna, che scappa insieme a Mouse, il quale viene ferito e catturato da Darius. Alicia, a quel punto, decide di avventurarsi nel quartiere dove si trovano gli spacciatori, decisa a liberare l’amico e spiegare al boss cosa è realmente accaduto a suo figlio. Quest’ultimo, una volta visionato il filmato della bodycam, lascia liberi Alicia e Mouse. Arriva però a quel punto Malone, accompagnato da una squadra di poliziotti, i quali danno inizio a una furiosa sparatoria, sotto gli occhi della comunità afroamericana del quartiere.

Nel frattempo, Mouse, travestito da poliziotto, riesce a caricare il filmato della bodycam nel computer della polizia, e Alicia, che è riuscita ad avere il sopravvento su Malone, viene infine scagionata, guadagnandosi il rispetto dei colleghi e della comunità afroamericana. Alla luce di quanto avviene nel film, va sottolineato che La legge dei più forti non si rifà a nessuna storia vera in particolare, ma indubbiamente prende ispirazione dai tanti casi di sopruso da parte della polizia statunitense nei confronti della comunità afroamericana.

Il trailer di La legge dei più forti e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di La legge dei più forti grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Chili Cinema, Google Play, Apple TV, Infinity+ e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 30 maggio alle ore 21:20 sul canale Italia 1.