Serie tv Fantasy, le 11 migliori serie da vedere su Prime Video

Avete voglia di magia? E di miti o di avventura? Una grande serie fantasy può essere la migliore evasione, permettendovi di perdervi in un mondo nuovo ed emozionante. Combattete qualche mostro, lanciate uno o due incantesimi e scoprite nuovi incantevoli segreti nella libreria di serie fantasy di Prime Video.

Intervista col vampiro (2022 – presente)

Basato sul romanzo bestseller The Vampire Chronicles della leggendaria autrice Anne Rice, Intervista col vampiro è un frizzante dramma sentimentale sui vampiri interpretato da Jacob Anderson (Game of Thrones) e Sam Reid.

Elogiato per aver corretto molti elementi che avevano indebolito l’adattamento cinematografico del 1994, interpretato da Tom Cruise e Brad Pitt (The Lost City), Intervista col vampiro trabocca di una ricca mitologia, che consente una storia migliore e personaggi più stratificati. Intervista con il vampiro è caratterizzato da scene bollenti, da un’incredibile recitazione e da costumi vivaci, che creano una festa visiva che vale la pena di apprezzare.

Streghe (Charmed, 1998 – 2006)

Creata da Constance M. Burge, Streghe segue le sorelle Halliwell, Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs) e Phoebe (Alyssa Milano), che un giorno scoprono di essere le discendenti di potenti streghe e devono usare le loro nuove capacità per combattere il male. Andata in onda per otto anni, Charmed ha raggiunto lo status di cult grazie al suo divertente stile fantasy e alle sequenze d’azione, con la sua narrazione ultraterrena riportata a casa dalla dinamica molto reale delle sorelle centrali.

Considerata un incrocio tra Vita da strega e Charlie’s Angels, Charmed è stata, a un certo punto, la serie di un’ora più longeva nella storia della televisione americana ad avere solo protagoniste femminili, un fatto che sottolinea l’importanza dello show. Un grande successo, tanto che la serie ha ricevuto anche un reboot nel 2018.

I’m a Virgo (2023)

Conosciuto per le sue narrazioni veramente creative che bilanciano le premesse divertenti con un ricco commento sociale, Boots Riley (Sorry to Bother You) lo fa di nuovo con I’m A Virgo. I’m A Virgo vede protagonista Jharrel Jerome (Spider-Man: Across the Spider-Verse) nei panni di un giovane nero residente a Oakland di nome Cootie. Cootie non è un ragazzo comune, poiché è stato cresciuto in isolamento a causa della sua insolita altezza, pari a 13 piedi. Una storia originale di passaggio di età, I’m A Virgo mette in mostra un cast di incredibile talento ed esplora i temi dell’amore, dell’amicizia e della ricerca del proprio posto nell’universo.

Ragazze elettriche (2023)

Ragazze elettriche (The Power) è un’affascinante serie basata su un libro di Naomi Alderman. Sviluppata per la televisione da Sarah Quintrell e Claire Wilson, The Power affronta una domanda unica sullo squilibrio dei poteri della società, esplorata attraverso la lente delle capacità superumane.

In Ragazze elettriche (The Power) , giovani donne di tutto il mondo sviluppano all’improvviso la capacità di manipolare l’elettricità, compresa quella di produrre scariche elettriche mortali dalle loro mani. Con un cast stellare, tra cui Auli’i Cravalho (Moana), Toheeb Jimoh (Ted Lasso), John Leguizamo e Toni Collette, Ragazze elettriche (The Power) intreccia abilmente storie coinvolgenti con intriganti conversazioni filosofiche.

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere” (2022 – presente)

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si svolge nel famoso universo della Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien molto prima degli eventi dei precedenti romanzi e film, permettendo un’immersione più profonda nell’affascinante mitologia e nel ricco mondo.

Creata da Patrick McKay e John D. Payne, la serie fonde senza soluzione di continuità gli elementi che i fan hanno imparato ad amare e ad aspettarsi dal franchise con nuove emozionanti sorprese e avventure. È una delle serie più costose mai prodotte, e si vede. Dalle immagini e dalla fotografia mozzafiato alle interpretazioni di Morfydd Clark, Nazanin Boniadi e Peter Mullan, Gli anelli del potere è coinvolgente e sorprendente sotto ogni aspetto.

La ferrovia sotterranea (The Underground Railroad, 2021)

Una storia magica ambientata in un periodo turbolento della storia americana, TheUnderground Railroad racconta la storia di Cora (Thuso Mbedu), una donna schiavizzata della Georgia, che scopre un immaginario treno sotterraneo come mezzo di fuga, creato da una rete di abolizionisti che aiutavano a liberare gli schiavi del sud.

Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk) ha adattato il romanzo fantasy vincitore del Pulitzer in questa mini-serie creativamente realizzata con le potenti interpretazioni di Mbedu, Joel Edgerton (Obi-Wan Kenobi), Aaron Pierre e William Jackson Harper (The Good Place).

The Librarians (2014 – 2018)

The Librarians è incentrato su un gruppo che vive varie avventure per salvare antichi manufatti, spesso magici. Le reclute che seguiamo nel corso della serie sono quattro: un colonnello di nome Eve (Rebecca Romijn), l’esperto hacker Ezekiel (John Harlan Kim), la maga della scienza e della matematica Cassandra (Lindy Booth) e lo storico Jacob (Christian Kane). Le sue emozionanti sequenze d’azione, l’attenzione alla risoluzione dei problemi e alla conoscenza e il tono sciocco fanno di questa serie qualcosa che può piacere a tutta la famiglia.

Carnival Row (2019 – Present)

Un urban fantasy ambientato in un mondo steampunk, con punte di true crime e commenti politici, Carnival Row ha una sorprendente quantità di cose da amare. Interpretata da Orlando Bloom e Cara Delevingne, la serie segue le creature mitiche che si scontrano culturalmente con gli umani della città.

Lo show traccia chiari parallelismi con le lotte che le popolazioni immigrate provano quando arrivano in un nuovo Paese. Anche se a volte la storia può essere appesantita da un numero eccessivo di trame, il mondo di Carnival Row è intrigante. L’aspetto di murder-mystery e il tono neo-noir la rendono interessante e per gli amanti del sottogenere urban fantasy, spesso trascurato, questa serie è sicuramente in grado di soddisfare le esigenze degli spettatori.

Good Omens (2019 – Present)

Molto spesso le serie televisive ispirate ai libri non riescono a cogliere le intenzioni dell’autore originale quando traducono una storia sul piccolo schermo. Grazie a Dio (e al diavolo) Good Omens di Prime Video è stata creata per la TV da Neil Gaiman, che ha scritto l’omonimo libro originale insieme alla leggenda del fantasy Terry Pratchett. Ambientata nel bel mezzo dell’Apocalisse, Good Omens segue il demone Crowley (David Tennant) e l’angelo Aziraphale (Michael Sheen) mentre cercano di impedire la fine del mondo.

Mentre le forze del Paradiso e dell’Inferno sono ansiose di incontrarsi finalmente in combattimento nella guerra per porre fine a tutte le guerre, Aziraphale e Crowley non vogliono porre fine alle loro vite mortali e faranno di tutto per impedire l’ascesa dell’Anticristo. Oltre a immergersi nella teologia cristiana per creare un universo fantastico, Good Omens presenta anche una delle migliori amicizie della TV, poiché Aziraphale e Crowley imparano che il bene e il male non esistono agli estremi dopo aver trascorso millenni a costruire un rapporto d’amore.

American Gods (2017 – 2021)

American Gods di Neil Gaiman è un romanzo che esplora i limiti della fede umana, mostrando come riponiamo la nostra fiducia collettiva in entità che esistono al di là dei vincoli della religione. L’adattamento di American God di Prime Video segue lo stesso percorso, attenendosi alla stessa storia ma lasciando i personaggi liberi di fare le proprie scelte. La storia segue Shadow Moon (Ricky Whittle), un ex galeotto che viene assunto come autista dal misterioso Mr. Wednesday (Ian McShane).

Il compito di Shadow Moon è quello di guidare Mr. Wednesday e aiutarlo a riunire i Vecchi Dei delle antiche culture, che devono reagire per non essere distrutti dai Nuovi Dei al centro della fede dell’umanità, come i Media, la Globalizzazione e la Tecnologia. American Gods è una curiosa meditazione su ciò che scegliamo di credere e su come la nostra fiducia collettiva nelle grandi entità le renda più forti nel controllare le nostre vite. Come serie fantasy ambientata nel nostro tempo, American Gods offre anche qualcosa di unico rispetto ad altre produzioni del genere.

La ruota del tempo (2021 – Present)

Basato sull’amata e vendutissima serie fantasy di Robert Jordan, La Ruota del Tempo segue un gruppo di ragazzi in una terra fantastica. Tutti provenienti dallo stesso piccolo villaggio, incontrano un uomo e una donna misteriosi che dicono loro che uno di loro è il favoloso Drago Rinato. L’avventura high fantasy potrebbe sembrare un po’ come Il Signore degli Anelli all’inizio, ma poi prende una piega netta.

Rosamund Pike interpreta Moiraine Sedai, la donna misteriosa che fa parte di un gruppo femminile di utenti della magia chiamato Aes Sedai. Se da un lato la prima stagione fa molto per impostare la storia futura, dall’altro si svolge come una propria mini-questionaria. Alla fine della stagione, vengono rivelati importanti segreti e destini. Se siete fan dell’high fantasy, ma forse non vi è piaciuto l’aspetto grimdark di Game of Thrones, date un’occhiata a questa serie.