The Order: la spiegazione del finale del film

Grazie alle sue interpretazioni in numerosi film d’azione che sono diventati dei veri e propri cult, l’attore Jean-Claude Van Damme si è dimostrato uno dei più grandi esponenti di questo genere, accanto a nomi come Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Steven Seagal e Bruce Willis. Tra i suoi film più noti si citano Lionheart – Scommessa vincente, The Replicant, Kickboxer – Vendetta personale e Senza esclusione di colpi. Un altro suo titolo molto noto, realizzato nel 2001, è The Order.

Il film è diretto da Sheldon Lettich, regista anche di Rambo III e di Lionheart – Scommessa vincente, che ha dichiarato: “Dal punto di vista del tono volevamo fare un film che fosse nella vena dei film d’azione e d’avventura “divertenti” come i film di Indiana Jones e i film di Hitchcock come Intrigo internazionale. Per me il momento clou del film è l’inseguimento nella Città Vecchia di Gerusalemme, con Van Damme travestito da ebreo chassidico che scappa e combatte con la polizia israeliana. Era assolutamente stravagante e oltraggioso e ancora oggi mi stupisco di aver convinto Jean-Claude a farlo”.

Powered by

Come affermato dal regista, è questo un film che unisce avventura esotica ad intrighi di livello mondiale, offrendo dunque una commistione di generi che ancora oggi entusiasma gli appassionati. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a The Order. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla spiegazione del finale. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di The Order

Protagonista del film è Rudy (Jean-Claude Van Damme), un abile ladro che traffica oggetti antichi molto rari. Un giorno suo padre, l’archeologo Oscar Cafmeyer (Vernon Dobtcheff), lo invita a fargli visita per mostrargli un papiro molto importante. Si tratta del Fazar, un testo sacro che appartiene all’Ordine dell’Unità Divina, una famosa setta. Il mattino dopo riceve una strana telefonata dal padre che gli dice di trovarsi a Tel Aviv in serio pericolo. Rudy sale sul primo volo disponibile e lo raggiunge. Trovare l’archeologo, tuttavia, non è così semplice.

Tra pericoli, malintesi e false identità, Rudy scopre che dietro il rapimento di Oscar ci sono in realtà alcuni membri dell’Ordine, che sta tramando segretamente per attaccare un tempio della Città Santa. Per riuscire a sventare il colpo e per salvare la vita a suo padre, l’uomo si ritrova a percorrere gli insidiosi sotterranei del Re Salomone, dove incontra il capo della setta, Cyrus. Tra i due si scatena una lotta all’ultimo sangue dove tutto è concesso. Riuscirà Rudy a sconfiggere la setta e mettere in salvo il destino del mondo?

L’attrice Sofia Milos ricopre il ruolo della Ten. Dalia Barr, mentre Brian Thompson è Cyrus Jacob e Ben Cross è il Magg. Ben Ner. Partecipa al film con un cameo anche il celebre attore Charlton Heston, che appare in due brevi scene. Nella prima, all’inizio del film, parla al telefono con il protagonista e lo informa del rapimento del padre, mentre nella seconda, dopo un lungo inseguimento in macchina, viene ucciso da un colpo di pistola. Inizialmente, invece, era stato considerato nel cast anche Steven Seagal, ma poi ha abbandonato il progetto.

La spiegazione del finale del film

Nel finale del film, con l’aiuto di Avram Rudy e il tenente Barr, Rudy si pone come membro straniero dell’Ordine in visita in pellegrinaggio per ottenere l’accesso al monastero durante una massiccia assemblea dei membri, ora guidata da Ciro. Nelle catacombe Rudy trova i manoscritti rimanenti, il padre imprigionato e una grande bomba. Arriva poi Ben Ner e spiega a Rudy e al tenente Barr che si è unito all’Ordine quando ha scoperto il tesoro. Cyrus arriva e costringe Ozzie a guidarlo attraverso i tunnel per far esplodere la bomba sotto il Monte del Tempio durante il Ramadan e scatenare la terza guerra mondiale.

Rudy salva però Avram dal cadere in una trappola prima che raggiungano una stanza carica di tesori vicino alla camera sotto il Pozzo delle Anime. Ben Ner tenta di ritardare la detonazione per raccogliere più tesori, portando a uno stallo con i seguaci di Cyrus. Rudy e il tenente Barr sfruttano l’occasione per fuggire, ma Ozzy viene ferito e Avram viene ucciso. Il tenente Barr spara a Ben Ner e aiuta Ozzie a uscire dalle catacombe. Rudy cattura Cyrus nella stanza del tesoro e lo uccide con una delle spade trovate lì. Rudy sposta la bomba da sotto il Pozzo delle Anime e la fa cadere nella trappola.

Ben Ner salta su Rudy ma prende solo la sua maglietta e la strappa mentre cade nella buca. Rudy corre via dalla buca mentre la bomba esplode. I fedeli sopra sentono l’esplosione ma continuano a pregare. Rudy viene successivamente mostrato in visita all’ufficio di suo padre, che ha pubblicato un nuovo libro. Nell’ufficio Rudy trova un’antica mappa che secondo Ozzie mostra la posizione delle sette città d’oro. Rudy prende la mappa e corre fuori dall’ufficio con Dalia. Il film termina poi con una raccolta di rapidi tagli d’azione.

Il trailer di The Order e dove vedere il film in streaming e in TV

Sfortunatamente il film non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente nel palinsesto televisivo di sabato 1 marzo alle ore 21:20 sul canale Rai 4. Di conseguenza, per un limitato periodo di tempo sarà presente anche sulla piattaforma Rai Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.