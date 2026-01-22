Safe House – Nessuno è al sicuro: il film è ispirato ad una storia vera?

Il regista svedese Daniel Espinosa porta sullo schermo una storia avvincente nel thriller d’azione del 2012 Safe House – Nessuno è al sicuro (leggi qui la recensione). La trama ruota attorno a Matt Weston (Ryan Reynolds), un funzionario di basso livello della CIA bloccato in un incarico di servizio domestico nella lontana Città del Capo. Tuttavia, si presenta un caso avvincente che stravolgerà la vita di Matt. Un gruppo di agenti della CIA consegna un caso complesso alla casa sicura dove lavora Matt: si tratta di Tobin Frost (Denzel Washington), un agente della CIA diventato un criminale ricercato.

Inizialmente, Matt crede alla storia che gli racconta la CIA, ma approfondendo la questione, si rende conto che Tobin Frost non è la persona che dicono che sia. Denzel Washington e Ryan Reynolds si alternano nel ruolo di poliziotti amici. Tuttavia, ci si potrebbe chiedere se ci sia un fondo di verità in questo dramma dai toni cospirativi. In tal caso, approfondiamo la questione.

Safe House – Nessuno è al sicuro è una storia vera?

La risposta più breve è che no, Safe House – Nessuno è al sicuro non è basato su una storia vera. Sebbene la dinamica tra il cast conferisca al film un certo realismo, Tobin Frost, agente della CIA diventato criminale internazionale, è in realtà un personaggio di fantasia creato appositamente per il film. Il regista svedese Daniel Espinosa ha diretto il film da una sceneggiatura scritta da David Guggenheim. Questi ha scritto la sceneggiatura mentre svolgeva il suo lavoro quotidiano come redattore presso “US Weekly”.

La sceneggiatura è stata poi completata nel 2010 ed è stata inserita nella Blacklist di quell’anno, una lista delle sceneggiature non realizzate più amate. Il film, tuttavia, non sarebbe uscito fino al 2012. Ma ne è valsa la pena, dato che il film è diventato il maggior incasso mai realizzato da un regista svedese. In essa si possono però riscontrare alcuni elementi di verità rispetto a luoghi e attività della CIA. La storia era inizialmente ambientata nelle favelas di Rio de Janeiro, ma problemi di sicurezza hanno impedito le riprese in quella location. Si è pensato anche all’Argentina come valida alternativa, ma alla fine si è deciso di ambientare il film in Sudafrica.

La regione è stata poi integrata nella storia e la maggior parte delle riprese è stata effettuata in location reali e non in studi cinematografici. Questa decisione del regista e del suo team ha conferito al film un realismo inconfondibile, mettendo in mostra la vivace cultura della regione. Tobin Frost crea un diversivo allo stadio di Città del Capo in una sequenza memorabile e fugge dalla custodia di Matt. Le scene sono state girate durante una partita di calcio reale tra l’Orlando Pirates FC e l’Ajax Cape Town. Mentre parla con i poliziotti allo stadio, Ryan Reynolds usa l’afrikaans, il che aggiunge un ulteriore tocco di realismo alla storia.

L’afrikaans è una lingua creola che si è sviluppata sotto il colonialismo nella regione meridionale dell’Africa. Oggi l’afrikaans è la lingua ufficiale del paese. Pertanto, far parlare il personaggio di Reynolds in afrikaans indica la minuziosa attenzione ai dettagli da parte dello sceneggiatore. Coreografare le scene di combattimento è stato poi piuttosto impegnativo. Secondo quanto riferito, il regista e il suo team si sono ispirati alle scene d’azione del thriller d’azione del 2008 Io vi troverò.

Una delle prime sequenze è stata ispirata anche dal film di John Sturges sulla Seconda Guerra Mondiale La grande fuga. In una scena, Matt lancia ripetutamente la palla contro il muro, presumibilmente per noia, proprio come il personaggio di Hilts (interpretato da Steve McQueen con la sua caratteristica disinvoltura) nel film precedente. Oltre al cast principale, Robert Patrick offre una performance di grande impatto nel ruolo di Daniel Kiefer.

In omaggio al personaggio minaccioso (e in qualche modo liquido) di Patrick in Terminator 2 – Il giorno del giudizio, il regista lo ha fatto uscire dall’ascensore proprio come nel suo iconico ruolo di T-1000. La scena del waterboarding è un’altra sequenza memorabile all’inizio del film. Washington non ha usato una controfigura per queste scene: è stato davvero sottoposto alla tortura in questione. Tuttavia, è stato immerso sott’acqua solo per pochi secondi per ogni ripresa, per evitare rischi per la salute. Anche gli altri protocolli e procedure della CIA mostrati nel film sono realistici. Quindi, tutto sommato, il film è abbastanza fedele alla realtà, anche se la sua trama è completamente fittizia.

