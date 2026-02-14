HomeBusiness

Cime Tempestose parte forte al box office USA prima del weekend di San Valentino

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Margot Robbie e Jacob Elordi in Cime tempestose
Margot Robbie e Jacob Elordi in Cime tempestose. Immagine tratta dal trailer del film.

Ottimo debutto nelle anteprime americane per Cime Tempestose, il nuovo adattamento diretto da Emerald Fennell con Jacob Elordi e Margot Robbie. Secondo i dati diffusi da Warner Bros., il film ha incassato 3 milioni di dollari nelle anteprime di giovedì 12 febbraio in circa 3.000 sale USA. Le prevendite hanno già raggiunto i 14 milioni di dollari, con stime per il weekend comprese tra 40 e 50 milioni, complice il ponte di San Valentino/President’s Day.

Anche in Italia il film – distribuito da Warner Bros. Italia con il titolo Cime Tempestose (Wuthering Heights) – ha registrato una partenza solida. Uscito il 12 febbraio 2026, ha incassato 696.795 euro con 86.564 presenze nella giornata di debutto, per un totale che ha già raggiunto 1.246.230 euro e 156.300 spettatori complessivi nei primi giorni di programmazione.

Il miglior debutto commerciale per Emerald Fennell?

Per Fennell si tratta di un risultato nettamente superiore rispetto ai precedenti lavori. Saltburn (2023) aveva avuto un’uscita limitata, con poco più di 300 mila dollari nel primo weekend in sole sette sale. Anche Promising Young Woman (2020), pur premiato con l’Oscar alla Miglior Sceneggiatura Originale, aveva aperto con circa 719 mila dollari negli Stati Uniti in un contesto pandemico.

Con Cime Tempestose, la regista affronta il celebre romanzo di Emily Bronte, pubblicato nel 1847 sotto lo pseudonimo Ellis Bell. Fennell ha più volte definito la relazione tra Catherine e Heathcliff come “primitiva” ed emotivamente estrema, sottolineando la componente passionale e disturbante che ha reso l’opera tanto controversa quanto immortale.

Se le proiezioni americane verranno confermate e il trend italiano resterà stabile nel weekend, Cime Tempestose potrebbe diventare non solo il più grande successo commerciale di Fennell, ma anche uno dei titoli romantici più forti della stagione.

Articolo precedente
Goat – Sogna in grande, Gabrielle Union spiega il significato nascosto del film animato sportivo
Articolo successivo
Predator: Badlands: il regista rivela i cameo tagliati di Predator e Alien
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved