Cime Tempestose parte forte al box office USA prima del weekend di San Valentino

Ottimo debutto nelle anteprime americane per Cime Tempestose, il nuovo adattamento diretto da Emerald Fennell con Jacob Elordi e Margot Robbie. Secondo i dati diffusi da Warner Bros., il film ha incassato 3 milioni di dollari nelle anteprime di giovedì 12 febbraio in circa 3.000 sale USA. Le prevendite hanno già raggiunto i 14 milioni di dollari, con stime per il weekend comprese tra 40 e 50 milioni, complice il ponte di San Valentino/President’s Day.

Anche in Italia il film – distribuito da Warner Bros. Italia con il titolo Cime Tempestose (Wuthering Heights) – ha registrato una partenza solida. Uscito il 12 febbraio 2026, ha incassato 696.795 euro con 86.564 presenze nella giornata di debutto, per un totale che ha già raggiunto 1.246.230 euro e 156.300 spettatori complessivi nei primi giorni di programmazione.

Il miglior debutto commerciale per Emerald Fennell?

Per Fennell si tratta di un risultato nettamente superiore rispetto ai precedenti lavori. Saltburn (2023) aveva avuto un’uscita limitata, con poco più di 300 mila dollari nel primo weekend in sole sette sale. Anche Promising Young Woman (2020), pur premiato con l’Oscar alla Miglior Sceneggiatura Originale, aveva aperto con circa 719 mila dollari negli Stati Uniti in un contesto pandemico.

Con Cime Tempestose, la regista affronta il celebre romanzo di Emily Bronte, pubblicato nel 1847 sotto lo pseudonimo Ellis Bell. Fennell ha più volte definito la relazione tra Catherine e Heathcliff come “primitiva” ed emotivamente estrema, sottolineando la componente passionale e disturbante che ha reso l’opera tanto controversa quanto immortale.

Se le proiezioni americane verranno confermate e il trend italiano resterà stabile nel weekend, Cime Tempestose potrebbe diventare non solo il più grande successo commerciale di Fennell, ma anche uno dei titoli romantici più forti della stagione.