Un film Minecraft, la spiegazione delle scene post-credits: chi incontra Steve e come si prepara un sequel

Un film Minecraft (A Minecraft Movie) include due scene post-crediti che aiutano a chiudere i conti in sospeso e a impostare il futuro del franchise cinematografico del videogioco. Il 2025 video game movie della Warner Bros. dà nuova vita all’amato gioco di costruzione di Mojang Studios. La storia porta quattro comuni esseri umani nell’Overworld e li porta a incontrare Steve (Jack Black), un altro essere umano che è stato trasportato nella terra ed è diventato un esperto artigiano. I cinque umani imparano a lavorare insieme e a sfruttare le possibilità di creazione di Overworld per trovare la strada di casa sulla Terra.

Mentre il finale di Un film Minecraft (la nostra recensione) conclude le storie principali di Steve e dei suoi nuovi compagni umani, potrebbe non essere la fine della storia. Un film Minecraft (A Minecraft Movie) ha due scene post-crediti, una a metà e una alla fine. Come per molti film basati su popolari IP, c’è la speranza che le avventure di Steve e dell’Overworld tornino sul grande schermo. Non sorprende, quindi, che A Minecraft Movie utilizzi scene di crediti per impostare ciò che potrebbe accadere in un potenziale sequel. E in base a quanto mostrato, ci saranno altri collegamenti con i videogiochi.

La scena di metà crediti di Un film Minecraft conclude la sottotrama d’amore tra Jennifer Coolidge e il Villager

La prima delle scene dei titoli di coda di Un film Minecraft arriva a metà dei titoli di coda e ritorna alla sottotrama del film tra il personaggio di Jennifer Coolidge e un Villager. Il film include una storia minore in cui la vicepreside Marlene, interpretata da Jennifer Coolidge, incontra un Villager nel mondo reale dopo che questi è fuggito dall’Overworld. Dopo un appuntamento, i due si innamorano inaspettatamente. La scena a metà dei titoli di coda fornisce un importante aggiornamento sulla storia d’amore tra Marlene e l’abitante del villaggio. Mostra l’abitante del villaggio che parla ed esprime il suo amore per Marlene, con la sequenza che termina con il loro fidanzamento.

Questo non solo dà all’abitante del villaggio e a Marlene un lieto fine alla loro storia d’amore, ma Un film Minecraft utilizza anche questa scena per confermare finalmente il ruolo di Matt Berry. L’attore di What We Do In The Shadows era noto per far parte del cast di Un film Minecraft da tempo. Tuttavia, il suo ruolo è stato tenuto segreto. Matt Berry è confermato come voce del Villager. È una sorpresa che il ruolo di Berry sia stato mantenuto per una rivelazione a metà dei titoli di coda. Non c’è dubbio sulla sua voce, tuttavia, poiché aggiunge un ulteriore tocco comico alla scena.

La scena post-crediti di Un film Minecraft mostra Steve di ritorno nel mondo reale

Il finale del film conferma che Steve e gli altri riescono a uscire da Overworld e tornare sani e salvi sulla Terra. È una cosa importante per Steve, considerando che è rimasto bloccato lì più a lungo. La domanda più importante che rimaneva era cosa avrebbe fatto ora che era tornato sulla Terra. Un film Minecraft utilizza la scena post-crediti per rispondere a questa domanda, rivelando che Steve torna nella casa della sua infanzia. Vediamo il personaggio di Jack Black avvicinarsi alla porta della casa in cui è cresciuto per la prima volta dopo anni e bussare.

Alla porta Steve viene accolto da una donna con i capelli rosso-arancio che ora vive nella casa della sua infanzia. Si scambiano convenevoli e poi gli viene permesso di entrare. La donna è mostrata solo di spalle, quindi non vediamo mai il suo volto. Tuttavia, lei conferma che il suo nome è Alex mentre si presenta a Steve. Questo fa reagire notevolmente il personaggio di Jack Black, quasi come se sapesse chi è Alex. Anche se non c’è alcuna indicazione che Steve conosca questa donna nella scena post-crediti di Un film Minecraft, è un personaggio familiare a chiunque abbia familiarità con il videogioco.

Alex viene presentata nella scena post-crediti di Un film Minecraft

La sorpresa per la maggior parte dei giocatori di Minecraft sarà l’introduzione di Alex nella scena post-crediti. Alex è una delle nove skin predefinite nel videogioco. Alex è stata la seconda skin introdotta nella Minecraft Java Edition del 2014. L’aspetto di Alex è comunemente raffigurato con pelle chiara, lunghi capelli arancioni, occhi verdi e una maglietta verde. Anche se nel film non si vedono gli occhi di Alex, i capelli arancioni e la maglietta verde sono presenti per fornire indizi visivi sulla sua identità come uno dei personaggi del videogioco Un film Minecraft.

L’introduzione di Alex in Un film Minecraft è notevole in quanto conferma che Alex è una donna. I personaggi dei videogiochi Minecraft sono pensati per essere asessuati. Questo include la tendenza a usare pronomi asessuati, come “loro”, quando si parla dei personaggi. Questa intenzione è stata confermata direttamente da Notch, l’ex sviluppatore capo del videogioco, in un post sul blog del 2012 in cui ha detto: “Il modello umano è pensato per rappresentare un essere umano. Non un essere umano maschio o un essere umano femmina, ma semplicemente un essere umano”.

L’attrice che interpreta Alex nella scena post-crediti di Un film Minecraft non è confermata

Sebbene non ci sia un vero e proprio retroscena canonico per Alex basato sui videogiochi, Un film Minecraft riesce comunque a rappresentare il personaggio in modo accurato in questa breve apparizione. Al di là delle somiglianze visive, presentare Alex a Steve in questo modo sembra essere l’inizio della loro amicizia. Dato che Alex è spesso presente con Steve, ha senso che il film crei questa relazione come qualcosa che può essere esplorato in futuro.

Cosa significa la scena post-crediti di Un film Minecraft per un sequel

La cosa più importante da ricordare della scena post-crediti di Un film Minecraft è Alex, se parliamo di cosa significhi per un potenziale sequel. Non ci sarebbe motivo di anticipare l’introduzione di un personaggio di spicco dei videogiochi se non fosse destinato a far parte di ciò che verrà dopo. Il sequel potrebbe esplorare il ritorno di Steve a Overworld e il primo viaggio di Alex lì. Cosa succederà esattamente ai due mentre sono a Overworld è un’incognita, ma è chiaro che Un film Minecraft 2 riunirà Alex e Steve per intero.

Questo apre la possibilità che altri personaggi di Minecraft si uniscano al franchise. Alex e Steve sono due dei personaggi più popolari della serie, ma nel gioco ci sono anche Ari, Efe, Kai, Makena, Noor, Sunny e Zuri. Se il sequel aumenterà il numero di personaggi del videogioco con Alex, c’è la possibilità che anche alcuni degli altri sette personaggi trovino un ruolo nella narrazione. Dopotutto, in Minecraft il film era facile destreggiarsi tra cinque personaggi umani.

È ancora possibile che l’Uomo della spazzatura di Jason Momoa e altri tornino per il sequel, ora che hanno familiarità con il Mondo e hanno imparato a sfruttarne il potere. Ma se qualcuno di loro non dovesse tornare o se il franchise volesse prendere una nuova direzione, i videogiochi offrono ulteriori possibilità su chi possa unirsi ad Alex e Steve nella prossima avventura. Forse questo includerà anche una continuazione della storia d’amore tra Marlene e l’abitante del villaggio. Le scene dei titoli di coda di Un film Minecraft lasciano spazio alla crescita del franchise in diverse direzioni.