Un film Minecraft (A Minecraft Movie), la spiegazione del finale e come prepara Minecraft 2

Un film Minecraft (A Minecraft Movie) ha diversi punti della trama che preparano un sequel, oltre a un significato più profondo da sviscerare. Minecraft è stato rilasciato nel 2009 e da allora il titolo è diventato ampiamente riconosciuto come uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi. È il sandbox definitivo, che permette alla creatività di scorrere liberamente in un modo che pochi altri giochi possono offrire. Ciò rappresenta una sfida estrema nell’adattamento, e il regista Jared Hess è stato lasciato a risolverla. A Minecraft Movie ha un cast guidato da Jason Momoa e Jack Black.

Un film Minecraft (A Minecraft Movie) (la nostra recensione) racconta la storia di una serie di personaggi che entrano in “Overworld”, una dimensione alternativa basata sul gioco Minecraft, creando uno scenario simile a Jumanji. Steve (Jack Black) era già entrato in Overworld anni prima, anche se aveva scoperto che un cattivo di nome Malgosha minacciava di distruggerlo con il potere di una sfera magica. La minaccia riemerge quando Garret (Jason Momoa), Natalie (Emma Myers), Dawn (Danielle Brooks) e Henry (Sebastian Hansen) riportano la sfera nel Mondo di Sopra. I nostri eroi uniscono le forze per sconfiggere Malgosha, proteggendo il Mondo di Sopra dall’invasione dei Piglin.

Perché Steve ha lasciato il Mondo di Sopra nel finale di un film di Un film Minecraft

Dopo aver sconfitto Malgosha, i protagonisti del film usano la sfera come portale per tornare nel mondo reale. Steve, che è stato nel Mondo di Sopra per molto più tempo, decide se vuole tornare nel mondo reale. L’inizio del film mostra la storia di Steve, che non ha avuto una vita facile nel mondo reale. Da bambino gli era stato impedito di entrare nelle miniere e finì per fare un lavoro d’ufficio che gli tolse l’anima.

Steve ha avuto successo nel Mondo di Sopra perché gli ha permesso di vivere un’esperienza creativa e appagante, che alla fine gli mancava nel mondo reale. Anche se il film mette in scena il suo personaggio principalmente per far ridere, c’è una certa serietà nel messaggio su come si sentiva la sua vita prima di essere risucchiato in una realtà alternativa (virtuale). Finisce per lasciare l’Overworld solo grazie agli amici che si è fatto durante gli eventi del film, che gli mostrano che potrebbe esserci davvero un posto per lui nel mondo reale.

Come gli eroi sconfissero Malgosha

Malgosha è una regina e una maga piglin che voleva conquistare il Mondo di Sopra. Il Mondo di Sotto era un luogo di oscurità e brutalità e lei sperava di estendere la sua devastazione al Mondo di Sopra, rovinando il luogo vivace che persone come Steve avevano creato. Gli eroi si uniscono per combattere Malgosha, alla fine distruggendo il suo portale del Mondo di Sotto e il suo raggio celeste con esplosioni di palle di fuoco da un Ghast. Sconfiggendo Malgosha, i protagonisti sono liberi di tornare nel mondo reale, avendo salvato il Mondo di Sopra dalla sua influenza.

Che cosa c’entra Jennifer Coolidge con quell’abitante del villaggio?

L’iconica attrice Jennifer Coolidge interpreta un ruolo secondario in A Minecraft Movie nei panni della vicepreside Marlene, che lavora nella scuola che Henry frequentava prima di finire nel Mondo di Sopra. Mentre il portale è aperto, un abitante del villaggio si reca nel mondo reale e viene investito dall’auto di Marlene. I due finiscono per uscire insieme e la prima scena dopo i titoli di coda mostra che si sono sposati. Questa trama è del tutto adiacente a tutto ciò che accade nel film ed è interamente giocata per far ridere, utilizzando l’assurdità degli effetti sonori di Un film Minecraft (A Minecraft Movie) degli abitanti del villaggio per una battuta.

Cosa ha detto il regista Jared Hess sul finale di Un film Minecraft

Jared Hess è un regista noto per film come Napoleon Dynamite e Nacho Libre, e il suo bizzarro senso dell’umorismo è in piena mostra in A Minecraft Movie. Hess ha condiviso la sua prospettiva sul film e sul suo finale con TechRadar, dicendo che l’unico approccio possibile a un adattamento cinematografico di Minecraft sarebbe stato raccontare una storia personalizzata, poiché è ciò che ogni giocatore fa quando apre il gioco. Ha raccontato un aneddoto su sua figlia che giocava al videogioco, dicendo che gli piaceva il modo in cui costruiva una narrazione intorno a ciò che stava costruendo e facendo.

Per quanto riguarda i personaggi e i temi del film, Hess ha posto la domanda: “Per me, è stato come ‘come prendiamo un gruppo di eroi improbabili, che si trovano in un momento difficile della loro vita, e li mandiamo in questa avventura dove devono usare la creatività per sopravvivere e cooperare?” Il film che ne risulta è la combinazione attesa del suo solito umorismo e della libertà creativa di Minecraft.

Come la scena post-crediti di Un film Minecraft prepara un sequel

Un film di Minecraft, la seconda scena post-crediti mostra Steve di nuovo nel mondo reale, che riesamina la sua vita. Il mondo è cambiato dall’ultima volta che Steve è stato lì. A differenza degli altri personaggi, è stato nell’Overworld per molto più tempo. Ritorna nella casa della sua infanzia, solo per incontrare una donna dai capelli rossi che vive lì. Si presenta come Alex, che dovrebbe essere un nome noto alla maggior parte delle persone che hanno giocato a Minecraft.

Steve è la skin predefinita di Minecraft, ma Alex è stata la seconda ad essere introdotta e si ritiene comunemente che sia la controparte femminile di Steve. Anche se non sappiamo ancora chi interpreterà Alex se il franchise verrà riportato per un secondo film, sembra probabile che sarà protagonista o co-protagonista insieme a Steve.

Il vero significato di Un film Minecraft

Un film Minecraft (A Minecraft Movie) è principalmente una commedia farsesca incentrata sul mondo roboante del videogioco, ma c’è comunque un significato più profondo condiviso da molti degli archi dei personaggi del film. Come spiegato nella sinossi del film, tutti i personaggi del film sono disadattati nel mondo reale. Steve ha lasciato il mondo reale a causa del suo lavoro senza anima; Dawn lavorava quindici volte a settimana (come negli zoo mobili) solo per sbarcare il lunario; Garrett è stato sfrattato ed è rimasto bloccato nel suo passato glorioso; Natalie e Henry erano in lutto per la madre e Henry faceva fatica a integrarsi a scuola.

Il film esplora l’idea che il mondo reale può essere una sfida per chi ha una fervida immaginazione e creatività che desidera esplorare. È facile immergersi in qualcosa di virtuale come ha fatto Steve, ma bisogna sempre ricordarsi di tornare alla realtà per perseguire anche lì la propria creatività. I personaggi di Un film Minecraft (A Minecraft Movie) trovano conforto nelle loro amicizie, che danno loro uno scopo nella vita e permettono loro di vivere in un ambiente creativo e appagante nel mondo reale.