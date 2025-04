Zootropolis 2: Judy e Nick in “terapia di coppia” nel primo trailer

I detective Judy Hopps e Nick Wilde stanno andando in burnout per la tensione di risolvere troppi casi insieme. E, in un nuovo filmato che la Disney ha presentato in anteprima per Zootropolis 2 al CinemaCon, scopriamo che questo li ha mandati in terapia di coppia. Sono supervisionati da un quokka di nome Dr. Fuzzbee che cura un sacco di poliziotti spaiati, come un elefante che continua a essere terrorizzato dal topo che condivide un’auto della polizia, o il cervo che continua a litigare con una puzzola. Hopps, per chi se lo fosse dimenticato, è un coniglio e Wilde è una volpe.

La Disney ha anche condiviso una scena in cui Hopps e Wilde vanno in vacanza in un resort in una palude, pieno di ippopotami che scendono dagli scivoli d’acqua e una foca che fa il giocoliere.

Il primo film, ambientato in un mondo popolato da animali antropomorfi, è stato un successo strepitoso, incassando oltre 1 miliardo di dollari al botteghino, quindi i proprietari e i dirigenti dei cinema, che costituiscono la maggior parte del pubblico al CinemaCon, sono entusiasti di avere un seguito. La Disney si è recentemente scrollata di dosso una crisi per quanto riguarda i suoi film d’animazione: l’anno scorso, lo studio ha distribuito “Inside Out 2” e “Oceania 2“, entrambi diventati alcuni dei più grandi successi del 2024. “Zootropolis 2” rispecchierà il loro successo?

In base al primo sguardo offerto dalla Disney, Zootropolis 2 ha molto dell’umorismo e della stravaganza del primo film, traboccante di gag visive, giochi di parole e un po’ di cuore.

Ginnifer Goodwin e Jason Bateman riprendono i loro ruoli di Hopps e Wilde, con Ke Huy Quan che si unisce al franchise per famiglie come un serpente. La Disney ha anche annunciato che Quinta Brunson di “Abbott Elementary” si unirà al film come Dr. Fuzzbee. Shakira torna come Gazelle, una gazzella di Thomson che è una leggendaria pop star. Jared Bush e Byron Howard hanno co-diretto il film, che è stato scritto da Bush.

Zootropolis 2 uscirà nelle sale il 26 novembre. Quel periodo del Ringraziamento è uno dei periodi più affollati dell’anno per i cinema USA ed è un segno della fiducia della Disney nel film.