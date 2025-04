Doctor Odyssey: Joshua Jackson parla della possibile seconda stagione ancora non confermata

Joshua Jackson, che interpreta il dottor Max Bankman in Doctor Odyssey, offre un aggiornamento sulla seconda stagione e parla della cospirazione sul “purgatorio” che circonda la serie. Ambientato su una lussuosa nave da crociera, lo show di Ryan Murphy segue il dottore appena nominato e il personale mentre affrontano varie crisi a miglia dalla riva. Dall’uscita dello show, ci sono state numerose teorie sul fatto che Max e l’intera nave siano bloccati nel purgatorio.

In un’intervista con Vulture, Jackson risponde alla teoria popolare condividendo i suoi pensieri sulla seconda stagione. L’attore ha rivelato di aver fatto un “profondo tuffo” nella cospirazione e che è totalmente d’accordo “se è vero”. Anche se il co-creatore dello show ha l’ultima parola su dove andare a parare la storia, Jackson ha rivelato che a Murphy “l’idea piace” e che gli sceneggiatori della serie sono attivi sulle bacheche dei messaggi. Ecco i suoi commenti:

Direi che sto moderatamente prestando attenzione, e spero davvero che l’accoglienza sia abbastanza forte da farci avere una seconda stagione. Cerco di non approfondire troppo, per il mio benessere psicologico. Ma ho sicuramente approfondito la teoria del “purgatorio” perché la trovo molto divertente e, se fosse vera, sarebbe fantastico. Sono assolutamente d’accordo, al 1000%.

L’unica persona al mondo che può prendere questa decisione è Ryan, ma l’idea gli piace. Di sicuro, anche i nostri scrittori sono su quelle bacheche e stanno dando qualche suggerimento alle persone lungo il percorso, ma forse stanno solo gettando le basi. Non lo so davvero, ma lo scoprirò un paio di settimane prima di tutti gli altri se andrà così. Sono assolutamente a favore. Penso che sarebbe esilarante perché allora si potrebbero fare cose folli. Siamo nell’Inferno di Dante? Passeremo attraverso i sette cerchi? Siamo in purgatorio per una stagione, poi all’inferno e poi in paradiso?

Cosa significa per Doctor Odyssey 2

La serie concluderà la sua prima stagione con un episodio finale il 15 maggio. Recenti notizie hanno ipotizzato che il dramma medico della nave da crociera potrebbe concludersi con il finale della prossima stagione 1 a causa del calo di ascolti e dei costi relativamente elevati di produzione. I commenti di Jackson rivelano che stanno lavorando dietro le quinte per rinnovare la serie, il che significa che c’è un’alta probabilità che il finale della stagione 1 possa servire come conclusione della serie.

Il destino di Doctor Odyssey è attualmente incerto, in attesa dell’annuncio ufficiale. D’altra parte, la teoria popolare che circola online secondo cui lo show sarebbe una metafora della morte potrebbe essere stata originata dagli sceneggiatori dello show, che “prendono in giro la gente lungo il percorso”. I commenti di Jackson gettano ulteriore incertezza sulla teoria popolare, anche se questo potrebbe cambiare se la serie venisse rinnovata per un’altra stagione.