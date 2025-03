Elfkins – Missione Gadget, una clip dal film dal 13 marzo al cinema

Plaion Pictures e Imago Company sono felici di presentare la prima clip di Elfkins – Missione Gadget, che arriverà nei cinema italiani a partire dal 13 marzo. Dopo il grande successo del primo film Elfkins – Missione Best Bakery, la regista Ute von Münchow-Pohl torna a incantare il pubblico con una nuova avventura dei piccoli Elfkins, creature fatate basate sulla nota fiaba popolare tedesca degli “Heinzelmännchen” legata alla città di Colonia. Tra questi spicca la personalità della giovane Elfie, curiosa e un po’ spericolata, che è stufa di vivere una vita lontana dalla luce del sole: infatti gli Elfkins sono sempre pronti a dare una mano agli esseri umani con i lavori domestici e manuali, ma a una condizione: non farsi mai vedere!

Elfkins – Missione Gadget prende il via dall’incontro fra gli Elfkins di Colonia, legati alle tradizioni, e quelli provenienti da Vienna, la cui parola d’ordine è “divertimento”: due clan una volta uniti, ma ormai divisi da secoli a causa di un incidente che affonda le radici nella leggenda. Mentre i primi dedicano la vita ad aiutare gli umani, gli Elfkins viennesi hanno invece affinato le proprie tecniche, facendo ampio uso di gadget ipertecnologici per uscire in pieno giorno e compiere ogni sorta di marachella. È proprio Elfie a imbattersi per prima in uno dei membri dell’altro clan, dopo aver portato a casa con sé uno strano orologio abbandonato dalle mille funzioni. Come vediamo nella clip, il legittimo proprietario, un giovane Elfkin introverso e impacciato di nome Bo, non impiega però molto a rintracciarlo. Nasce così una fortissima amicizia che unisce due mondi e due personalità all’apparenza molto distanti – una estroversa e temeraria, l’altra un po’ timida e timorosa – ma più simili di quanto possa sembrare a prima vista.

Powered by

La trama di Elfkins – Missione Gadget

Secondo un’antica leggenda, gli Elfkins sono gnomi che aiutano gli umani nel lavoro. Ma Elfie, una giovane e spericolata Elfkin, desidera qualcosa di più: un’esistenza ricca di emozioni e avventure, in contrasto col volere degli anziani del suo clan. La sua vita viene stravolta dall’incontro con Bo, Elfkin di un altro clan che vive di solo divertimento, mettendo a segno furti impossibili grazie a gadget super-tecnologici. Mentre tentano di sfuggire dalle grinfie della poliziotta Lansky e del suo gatto Polipette, i due amici dai cappelli a punta dovranno compiere la più grande delle missioni: far riconciliare i loro clan, che non si parlano da oltre 250 anni.