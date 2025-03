Walt Disney ha davvero inventato i Robot? La spiegazione della storia di The Electric State

Poiché la sequenza di apertura di The Electric State suggerisce che Walt Disney fu il primo a creare un robot, molti spettatori potrebbero essere curiosi di sapere se questa scelta narrativa si basa su un fatto reale.

Basato sull’omonima graphic novel di Simon Stålenhag, The Electric State dei fratelli Russo presenta una linea temporale alternativa in cui l’ambizione incontrollata dell’umanità porta a una guerra brutale tra umani e robot. Sebbene gli umani alla fine emergano vittoriosi e i robot sopravvissuti siano costretti a vivere in un’area chiusa, la guerra porta a una distribuzione ingiusta del potere nel mondo.

Prima che il film salti alla linea temporale attuale per evidenziare come questa distribuzione del potere abbia un impatto sulle masse, ripercorre la storia di come gli umani hanno sviluppato esseri robot quasi senzienti. Durante questa esplorazione della storia alternativa, The Electric State afferma che Walt Disney ha inventato i robot. Il dettaglio di apertura di Walt Disney del film di fantascienza Netflix richiede una verifica dei fatti perché è difficile non essere curiosi di sapere se si tratti di un’affermazione storica accurata o di un’aggiunta fittizia alla narrazione.

The Electric State inventa i robot inventati da Walt Disney

La sequenza di apertura è puramente immaginaria

In realtà, Walt Disney non ha inventato i robot. Sin dall’inizio, la Disney ha investito molto nello sviluppo di tecnologie e innovazioni che promuovono l’animazione. Tuttavia, ha senso che The Electric State includa questo dettaglio immaginario perché molti robot nella narrazione del film sono ispirati visivamente a personaggi animati e mascotte popolari degli anni ’80 e ’90.

Suggerendo che Walt Disney fosse un pioniere della robotica, il film giustifica il motivo per cui i suoi personaggi robot sembrano così familiari e evocativi. Va notato che c’è una parvenza di verità in questa storia. Mentre Walt Disney non ha inventato la robotica, il suo conglomerato mediatico ha dato molti contributi significativi alla tecnologia.

The Electric State parte dal presupposto che Disney ha fatto progredire la tecnologia dei robot

In particolare, ha contribuito molto all’animatronica

Disney potrebbe non essere stato leader nella robotica, ma ha contribuito alla tecnologia in diversi modi. Ad esempio, l’audio-animatronica, che è una forma di burattinaio meccatronico, è stata creata da Walt Disney Imagineering. La tecnologia è stata spesso utilizzata anche nei parchi a tema e nelle attrazioni Disney. A differenza dei robot e degli androidi, i burattini meccatronici hanno movimenti preregistrati, che sono sincronizzati con fonti sonore esterne.

Gli audio-animatronici sono considerati significativamente diversi dai robot e dagli androidi perché non hanno la capacità di rispondere a stimoli esterni. Poiché i robot in The Electric State sono in qualche modo senzienti e hanno la capacità di rispondere all’ambiente circostante con emozioni quasi umane, associarli all’audio-animatronica di Walt Disney sarebbe un po’ forzato. Tuttavia, poiché il film è un fantasy rivolto principalmente a un pubblico più giovane, ha senso che utilizzi il legame con la Disney per infondere un senso di familiarità e nostalgia nel pubblico.