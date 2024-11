Wicked fa una cosa migliore del musical da cui è tratto

Wicked è un adattamento in gran parte fedele del primo atto del musical di Broadway, che esplora la storia delle streghe più famose di Oz, Glinda (Ariana Grande) ed Elphaba (Cynthia Erivo). Tuttavia, raccontando solo il primo atto nel tempo che il musical impiega per l’intera storia, Wicked fa alcune aggiunte, tra cui uno sguardo all’infanzia di Elphaba (con Karis Musongole che interpreta la giovane Elphaba) e un cameo aggiunto delle star originali di Broadway Idina Menzel e Kristin Chenoweth. Tuttavia, un cambiamento in particolare migliora notevolmente la storia. Il film include un maggior numero di animali parlanti di Oz, evidenziando la loro problematica scomparsa. Il maltrattamento degli animali guida la storia, in quanto Elphaba è determinata a parlare contro di loro. Questo la spinge a mettersi contro il Mago e, di conseguenza, contro la sua cattiva reputazione.

Con il dottor Dillamond (Peter Dinklage nel film), le scimmie volanti e il leone in gabbia, il musical mostra abbastanza chiaramente i problemi che gli animali parlanti devono affrontare. Tuttavia, il leone è un pupazzo, Dillamond è in una rara posizione di rispetto come insegnante di Shiz e le scimmie sono tragicamente incapaci di parlare, lasciando inesplorata la tipica vita di un animale parlante a Oz. Il film amplia quanto stabilito dal musical, aggiungendo altri personaggi animali per evidenziare il problema. Grazie all’animazione che crea animali più caratteristici, il film sottolinea le differenze tra la popolazione umana e gli animali parlanti, che sono la causa dell’odio tra loro. Questa aggiunta al film ha migliorato la storia, dimostrando che il film è un’opera valida.

Wicked sfrutta la magia del cinema per evidenziare i problemi degli animali

Grazie alla magia cinematografica, Wicked riesce ad aggiungere qualcosa di nuovo alla storia. Il film trae vantaggio da momenti che non avrebbero funzionato sul palcoscenico, come quando Elphaba dimostra per la prima volta la sua magia a Shiz e un dipinto del Mago si sgretola per rivelare un’immagine nascosta che celebra gli animali. Con questo momento, il film dimostra come gli animali vengano sostituiti, prefigurando il conflitto principale del film. Il film aggiunge personaggi animali perché è un’area in cui lo spettacolo teatrale è in qualche modo limitato. Vestire gli artisti come animali antropomorfi non è pratico se non hanno un ruolo significativo. Grazie alla capacità di animare gli animali, il film può includerne molti di più, consentendo loro rapidi scorci per costruire la storia.

Il film fa buon uso di questo vantaggio, mostrando gli animali in molte altre scene, tra cui l’incontro del dottor Dillamond con i suoi amici, i musicisti nella scena di Ozdust e alcuni animali rimasti nella Città di Smeraldo. E ognuno di loro è importante. L’incontro segreto del Dottor Dillamond con alcuni altri animali parlanti mette in evidenza il problema della loro paura di essere scoperti e la loro discussione sulla possibilità di lasciare Oz. La diversa impostazione rende le cose meno pesanti dal punto di vista dell’esposizione, mentre gli animali esplorano le loro opzioni. Mostra anche che, sebbene sia il più vicino alla storia, Dillamond non è l’unico cittadino in pericolo. Il film utilizza in modo efficace anche le brevi apparizioni degli animali. Vale la pena notare che, mentre Glinda ed Elphaba attraversano la Città di Smeraldo, ci sono molti più umani che animali, a dimostrazione della loro inferiorità numerica. Allo stesso modo, nella sala da ballo di Ozdust, mentre la band è composta da animali, i partecipanti alla festa sono in maggioranza umani. Con un maggior numero di animali, anche se pochi hanno ruoli significativi, il film sottolinea la separazione tra queste popolazioni.

La storia di Elphaba in Wicked le dà un legame più forte con gli animali parlanti

Tuttavia, una delle aggiunte più significative stabilisce perché Elphaba sia così appassionata a questo tema. Nel musical il desiderio di Elphaba di aiutare gli animali è dovuto al fatto che anche lei è un’emarginata a causa della sua pelle verde. Tuttavia, il film le offre un legame più profondo con gli animali parlanti che non un rifiuto reciproco. Esplora la sua infanzia, mostrando in particolare uno dei rari luoghi in cui ha trovato accettazione: la sua tata d’infanzia, Dulcibear (Sharon D. Clarke), che si prendeva cura di lei anche quando i suoi genitori non lo facevano. L’orso materno le ha dato conforto fin dal giorno della sua nascita. Mentre i bambini la prendevano in giro e il padre la risentiva, Elphaba trovava gentilezza nella presenza di Dulcibear, consolidando il suo legame con la popolazione animale, che guida la sua storia e dà una spinta emotiva alle sue scelte.

Amplificando il legame di Elphaba con la popolazione animale e mostrandola in tutto Oz, Wicked migliora questa trama oltre a quella del musical senza apportare cambiamenti drammatici alla storia che i fan amano. La presenza degli animali nella Parte 1 diventerà probabilmente più evidente in Wicked Parte 2, che mostrerà l’aggravarsi della questione. Sebbene Wicked abbia cambiato poco per quanto riguarda gli animali di Oz, ha modificato le cose a vantaggio della storia e dei personaggi, dimostrando cosa può fare un buon adattamento. Wicked è ora nelle sale.