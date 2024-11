Wicked, la spiegazione del finale: easter eggs, cammei, differenze con il musical di Broadway e altro ancora

Wicked Parte Uno (la nostra recensione) esce ora nelle sale, portando l’amato musical di Broadway sul grande schermo. Cynthia Erivo e Ariana Grande vestono i panni delle improbabili amiche Elphaba e Glinda, affiancate da Jeff Goldblum, Michelle Yeoh e Jonathan Bailey. Il prequel del Mago di Oz (che racconta metà della storia del musical e del romanzo di Gregory Maguire), segue le due streghe mentre si incontrano alla Shiz University e mettono involontariamente in moto gli eventi che culminano con un secchio d’acqua nel film del 1939…

Se avete già visto il musical al cinema e avete domande su come si concluderanno le vicende di Elphaba, Glinda e compagni, abbiamo qui tutto quello che dovete sapere, dagli easter eggs a quando la seconda parte di Wicked arriverà sui nostri schermi. Attenzione, però: ci sono importanti spoiler su Wicked!

Powered by

Il finale della prima parte di Wicked spiegato

Il viaggio di Elphaba e Glinda a Oz prende una svolta quando si trovano faccia a faccia con il Mago. Elphaba gli racconta il suo desiderio di liberare gli animali di Oz e lui le risponde che lo farà se lei riuscirà a dimostrare quanto vale. Il Mago dice a Elphaba che una delle sue guardie scimmiesche osserva sempre gli uccelli dalle finestre del palazzo e, insieme a Madame Morrible, le fa dare un’occhiata alla Grimmeria, un libro di incantesimi che solo chi ha grandi doti magiche può leggere. Morrible la rassicura che non c’è problema se riesce a leggere solo poche parole, ma Elphaba legge facilmente un intero incantesimo. Di conseguenza, alla scimmia (e al resto delle guardie) spuntano ali piumate in una lenta e dolorosa trasformazione. Indignata per ciò che le è stato fatto fare, Elphaba si rende conto che il Mago non ha poteri propri e mantiene il controllo di Oz attraverso la creazione di un nemico comune per unire il popolo: gli animali. Elphaba si rifiuta di collaborare con lui e fugge dalle sue stanze con la Grimmeria al seguito, mentre Morrible chiama le guardie a prenderla.

Glinda segue Elphaba attraverso il palazzo e finiscono in una torre. Trovano una mongolfiera e cercano di dirottarla, ma le guardie sventano il loro piano. I due salgono più in alto nella torre, in una mansarda, e sbarrano la porta con una scopa. Nel frattempo, Morrible diffonde in tutta Oz l’annuncio che Elphaba è una strega malvagia e non ci si deve fidare di lei, e Glinda cerca di convincerla a tornare indietro e a scusarsi con il Mago e Morrible. Elphaba rifiuta e le dice che deve fare ciò che è giusto. Cerca di usare su di sé l’incantesimo Grimmerie che ha dato le ali alle scimmie volanti, senza successo, ma mentre le guardie del Mago irrompono nella torre, un manico di scopa inizia a levitare. Mentre canta “Sfidando la gravità”, Elphaba saluta Glinda e monta sulla scopa per fuggire. Le guardie raggiungono Glinda e cercano di trattenerla, ma Morrible le fa rilasciare. Mentre Elphaba attraversa la finestra, inizia a precipitare verso il suolo, ma poi vede se stessa come una bambina e la raggiunge. Quando i due si uniscono per mano, Elphaba inizia a librarsi in volo e si dirige verso l’ignoto.

Che fine ha fatto il dottor Dillamond?

Gli animali a Oz sono oppressi e discriminati e il dottor Dillamond, la capra, è l’unico professore animale rimasto alla Shiz University. Durante una delle sue lezioni, scopre che qualcuno ha vandalizzato lo schermo del suo proiettore con la scritta “Gli animali vanno visti e non ascoltati”. Dopo essersi imbattuta in un incontro tra lui e altri animali, Elphaba scopre che c’è una cospirazione per impedire agli animali di parlare e che molti stanno fuggendo da Oz prima che le cose peggiorino ulteriormente. Durante la lezione successiva, Dillamond viene allontanato dall’università e sostituito con un nuovo professore umano, poiché agli animali è stato vietato di insegnare. Il nuovo professore ha un cucciolo di leone in gabbia e dice alla classe che queste gabbie sono nuovi marchingegni progettati per tenere gli animali sotto controllo.

Qual è il piano del Mago e di Madame Morrible?

Per mantenere il potere a Oz, il Mago e Morrible hanno istigato una campagna di odio contro gli animali. “Il modo per riunire la gente è darle un nemico davvero buono”, dice a Elphaba, e animali come il dottor Dillamond servono proprio a questo. Tuttavia, quando Elphaba sfida il Mago e si mette a fare ciò che è giusto, l’attenzione si sposta su di lei e i due si propongono di fare di lei il nemico comune di Oz: la Strega Malvagia dell’Ovest.

I camei di Wicked – Parte 1 spiegati

Idina Menzel e Kristin Chenoweth: Quando Elphaba e Glinda arrivano nella Città di Smeraldo, assistono a uno spettacolo di strada che recita l’origine del libro di incantesimi Grimmerie. I Saggi sono interpretati nientemeno che da Idina Menzel e Kristin Chenoweth, gli attori che hanno interpretato i ruoli di Elphaba e Glinda nella versione musical di Broadway di Wicked.

Quando Elphaba e Glinda arrivano nella Città di Smeraldo, assistono a uno spettacolo di strada che recita l’origine del libro di incantesimi Grimmerie. I Saggi sono interpretati nientemeno che da Idina Menzel e Kristin Chenoweth, gli attori che hanno interpretato i ruoli di Elphaba e Glinda nella versione musical di Broadway di Wicked. Stephen Schwartz: Quando Elphaba e Glinda arrivano al palazzo del Mago nella Città di Smeraldo, una guardia annuncia che “il Mago vi riceverà ora”. La guardia è interpretata dal compositore di Broadway e del cinema Stephen Schwartz, che ha scritto le musiche e i testi della versione teatrale di Wicked.

Gli easter eggs di Wicked Parte 1 spiegate

Le scarpette d’argento di Nessarose: Il primo giorno della sorella di Elphaba, Nessarose, all’Università di Shiz, il padre le regala le pantofole d’argento della madre. Le scarpe ornate hanno tacchi a forma di tornado e motivi arcobaleno, riferimenti al tornado che porta Dorothy dal Kansas a Oz nel Mago di Oz e alla canzone “Over the Rainbow”.

Il primo giorno della sorella di Elphaba, Nessarose, all’Università di Shiz, il padre le regala le pantofole d’argento della madre. Le scarpe ornate hanno tacchi a forma di tornado e motivi arcobaleno, riferimenti al tornado che porta Dorothy dal Kansas a Oz nel Mago di Oz e alla canzone “Over the Rainbow”. Pantofole di rubino: Mentre canta “Popular”, Glinda dà a Elphaba un paio di scarpette di rubino per aiutarla a rinnovarsi. Naturalmente, le scarpette di rubino che Dorothy indossa nel Mago di Oz sono una delle immagini più iconiche del film del 1939.

Mentre canta “Popular”, Glinda dà a Elphaba un paio di scarpette di rubino per aiutarla a rinnovarsi. Naturalmente, le scarpette di rubino che Dorothy indossa nel Mago di Oz sono una delle immagini più iconiche del film del 1939. Il vero nome del Mago: mentre Elphaba e Glinda cercano di sfuggire alle guardie del Mago nella torre del palazzo, gli spettatori più attenti potrebbero aver intravisto un poster sul muro con il nome di “Oscar Diggs”. Questo è il vero nome del Mago.

mentre Elphaba e Glinda cercano di sfuggire alle guardie del Mago nella torre del palazzo, gli spettatori più attenti potrebbero aver intravisto un poster sul muro con il nome di “Oscar Diggs”. Questo è il vero nome del Mago. La signora Gulch: Gli spettatori più attenti avranno sentito che la signora Gulch, ovvero la versione “reale” della Strega Cattiva dell’Ovest in Kansas, viene nominata quando Elphaba e Glinda arrivano alla Shiz University.

Gli spettatori più attenti avranno sentito che la signora Gulch, ovvero la versione “reale” della Strega Cattiva dell’Ovest in Kansas, viene nominata quando Elphaba e Glinda arrivano alla Shiz University. La mongolfiera: il Mago arriva a Oz con la mongolfiera che Elphaba e Glinda cercano di dirottare, e in seguito cerca anche di riportare Dorothy a casa con essa, anche se non funziona.

In cosa si differenzia Wicked dal musical?

La prima parte di Wicked è un adattamento abbastanza fedele del primo atto del musical di Broadway, ma ci sono alcuni piccoli cambiamenti. Per cominciare, il flashback dell’infanzia di Elphaba all’inizio del film non è presente nel musical. Inoltre, nella versione del musical di “Defying Gravity”, Elphaba non cade prima di volare e lei e Glinda non cercano di dirottare la mongolfiera del Mago. Anche altre scene sono leggermente allungate: “Popular” e “Dancing Through Life” durano un po’ di più rispetto alle loro controparti musicali, mentre Elphaba si unisce a “Something Bad” nel musical ma sta origliando nel film.

Quando uscirà la seconda parte di Wicked?

Come avrete capito, Wicked Parte Uno è solo metà della storia. Basata sul primo atto del musical teatrale, la seconda parte della storia sarà raccontata in Wicked Parte Due, che arriverà sul grande schermo il 21 novembre 2025.