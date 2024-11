Dorothy sarà in Wicked – parte 2?

Wicked amplia la storia del Mago di Oz e, dopo aver visto Dorothy brevemente nel film, ecco cosa si sa sulla presenza della nativa del Kansas in Wicked: Parte Due. L’adattamento cinematografico in due parti del musical di successo di Broadway si concentra su Elphaba (Cythnia Erivo) e Glinda (Ariana Grande) invece che sulla protagonista originale del Mago di Oz, Dorothy Gale. Mettendo al centro la Strega Malvagia dell’Ovest e Glinda la Strega Buona, la giovane ragazza precedentemente interpretata da Judy Garland nel film del 1939 viene vista solo brevemente prima di Wicked 2.

La storia di Wicked 2 manterrà al centro la relazione tra Elphaba e Glinda, ma nel sequel ci saranno più crossover con Il mago di Oz. Mentre Wicked (la recensione) è diviso in due film, con la prima parte che precede l’arrivo di Dorothy a Oz, lei è molto presente mentre il conflitto a cui sono legate Elphaba e Glinda continua a crescere. Questo include il suo ruolo nel destino finale di Elphaba e nella conclusione di Wicked 2. Guardando al Mago di Oz e alla versione di Broadway di Wicked, sembrerebbe che Dorothy sarà presente in Wicked 2, ed ecco cosa è stato confermato.

Dorothy non è confermata in Wicked 2

Wicked prevede una potenziale apparizione di Dorothy nel sequel

Ufficialmente non è stata confermata la presenza di Dorothy in Wicked 2. Non è stato annunciato un suo ruolo nel film sequel, ma questo non esclude del tutto la possibilità di una sua apparizione. Sulla base del musical, Dorothy non avrebbe dovuto essere presente in Wicked, ma ha un breve cameo nella sequenza di apertura che porta a “No One Mourns The Wicked”. Poiché quel momento si svolge durante quello che dovrebbe essere il finale di Wicked 2, è possibile che Dorothy appaia nel sequel.

Allo stato attuale, la maggior parte dei membri del cast di Wicked è confermata per il sequel. Elphaba e Glinda rimarranno i personaggi principali, mentre Fiyero (Jonathan Bailey), il Mago (Jeff Goldblum) e Madame Morrible (Michelle Yeoh) ricopriranno ruoli importanti. Anche Boq (Ethan Slater), Nessarose (Marissa Bode) e il Dottor Dillamond (Peter Dinklage) dovrebbero avere un ruolo importante nel sequel. Se Dorothy sarà presente in Wicked 2, si inserirà nelle trame principali esistenti.

Chi interpreta Dorothy in Wicked?

Un’attrice non è ancora stata confermata ufficialmente

In vista della possibile apparizione di Dorothy in Wicked 2, non è ancora stata confermata un’attrice che la interpreti in una delle due parti dell’adattamento musicale. Nessuna attrice è accreditata come interprete di Dorothy nei titoli di coda di Wicked, nonostante sia stata vista per un solo momento e altre immagini di lei siano state incluse nel marketing del film. Questo potrebbe significare che la singola inquadratura di Dorothy che cammina sulla strada di mattoni gialli con il Leone Codardo, lo Spaventapasseri, Toto e l’Uomo di Latta è stata realizzata in CGI. Il film potrebbe anche aver utilizzato uno sconosciuto o una comparsa per interpretare Dorothy per alcune riprese.

Il fatto che Wicked non abbia scelto pubblicamente un’attrice per interpretare Dorothy è in linea con il musical. Dorothy non è una parte importante della storia della produzione teatrale, in quanto appare solo come una sagoma quando la Strega Malvagia dell’Ovest viene colpita dall’acqua. Forse inWicked non c’era bisogno di un’attrice per interpretare Dorothy, ma qualcuno potrebbe essere stato scritturato per il ruolo una volta che la produzione si è spostata sulla realizzazione di Wicked 2. Se questo è il caso, il sequel di Wicked può confermare quale attrice interpreta Dorothy e se faceva parte del primo film.

Come Dorothy può apparire in Wicked 2 sulla base del musical

Dorothy dovrebbe avere un piccolo ruolo in Wicked 2

Il ruolo di Dorothy nel musical Wicked è direttamente legato al finale del Mago di Oz e alla paletta d’acqua con cui colpisce la Strega Cattiva dell’Ovest. Considerando quanto il primo film sia rimasto fedele alla produzione di Broadway e al romanzo originale, anche il sequel dovrebbe allinearsi strettamente al materiale di partenza. Questo dovrebbe significare un ruolo minore per Dorothy in Wicked 2, quando il film giungerà alla conclusione della storia di Elphaba e Glinda. Questo sarebbe in linea con il musical, anche se l’adattamento cinematografico potrebbe elevare leggermente il suo ruolo e mostrarla al di là di una silhouette.

È possibile che la Universal abbia già mostrato alcuni pezzi del ruolo di Dorothy in Wicked 2. Nei trailer di Wicked c’erano alcune inquadrature di Dorothy e dei suoi amici che incontravano il Mago, che non sono state incluse nel montaggio finale del film. Queste scene potrebbero provenire da Wicked 2 e indicare come la contadina del Kansas entrerà nel sequel. Se così fosse, allora Wicked: Part Due potrebbe includere un ruolo significativamente più importante per Dorothy rispetto al primo film. Il pubblico non deve comunque aspettarsi che Dorothy sia un personaggio principale.