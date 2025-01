Ricardito lo squalo?: la recensione del film che incanta i bambini

Negli ultimi anni, il cinema d’animazione ha assunto un ruolo sempre più significativo nel sensibilizzare i più piccoli a valori fondamentali come la creatività, l’empatia e la consapevolezza del mondo che li circonda. Da semplice intrattenimento, l’animazione si è trasformata in un potente veicolo educativo, capace di instaurare un dialogo profondo e arricchente con le giovani generazioni, parlando loro con forza e fiducia. Attraverso storie di avventure avvincenti e ricche di fantasia, riesce non solo a catturare l’attenzione dei bambini, ma anche a stimolare riflessioni importanti su temi di grande attualità.

Un esempio è Ricardito è uno squalo?, il nuovo film d’animazione diretto da Alessia Camoirano, che dal 23 gennaio approda nelle sale italiane portando il pubblico in un viaggio suggestivo sul fondo del mare. Tratto dall’omonimo libro per bambini dell’autrice colombiana Evelyn Bruges, il film rappresenta il più recente progetto di Ahora! Film, la casa di produzione veronese guidata da Marco Pollini, realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura.

Il cast di voci è composto dal protagonista Gabriele Piancatelli (Pinocchio di Robert Zemeckis), Marco Leonardi (Nuovo Cinema Paradiso), Marcello Fonte (Dogman), Pino Ammendola (Piedipiatti), l’animatore Tommaso Toffolutti, la cosplayer Giorgia Vecchini, Gaia Carmagnani (Cinque stanze), Susanna Brunelli (tra i doppiatori di Róise & Frank di Rachael Moriarty) e Giuseppe Ansaldi (Quo vado?).

Ricardito lo squalo? La storia di un pesciolino che si convince di essere uno squalo

Ricardito è un buffo e vivace pesce pappagallo che vive al sicuro nella barriera corallina insieme alla sua numerosa famiglia. La sua vita è tranquilla e priva di avventure: mentre i suoi genitori passano le giornate a rosicchiare alghe e a ripulire la barriera, lui e i suoi fratellini vanno a scuola serenamente, con i loro zainetti e i panini preparati dalla mamma, ripieni di noiose verdure verdognole. Tuttavia, Ricardito è diverso dagli altri: è nato con una particolarità, una lunga pinna dorsale morbida e fluttuante che, quando si raddrizza, ricorda sorprendentemente quella di un temuto squalo.

Ed è proprio per questo motivo che tutti lo prendono in giro: a scuola, a casa, per strada o al parco, ovunque vada, gli fanno sentire il peso della sua diversità, rendendolo solo e inadeguato. Un giorno, dopo aver sentito suo padre esprimere rabbia e delusione per il suo comportamento, Ricardito decide di lasciare casa e seguire uno sconosciuto squalo, spingendosi negli abissi. Inizia così il suo coraggioso viaggio alla scoperta di sé stesso, durante il quale, con l’aiuto di nuovi amici incontrati lungo il cammino, cercherà di ritrovare la strada di casa.

Ricardito: una storia per bambini su bullismo, inquinamento e molto altro

Il dolore del bullismo, la solitudine di sentirsi diversi, le difficoltà relazionali in famiglia, il desiderio di trovare il proprio posto nel mondo e, allo stesso tempo, la voglia di migliorarlo: questi sono i temi centrali di Ricardito. Nonostante l’animazione appaia semplice e rivolta principalmente a un pubblico infantile, il film riesce a trasmettere insegnamenti preziosi tanto ai bambini quanto agli adulti. La storia, scritta da Evelyn Bruges, è infatti una dolce fiaba che invita il pubblico a riflettere su esperienze universali e profonde. Tutti, in un momento o nell’altro, ci siamo sentiti soli e diversi, incapaci di capire o accettare quanto l’essere unici sia in realtà una ricchezza, una fonte di forza ineguagliabile. Tutti abbiamo vissuto momenti difficili con i nostri genitori, trovandoci a desiderare di “fuggire di casa”, solo per scoprire che l’amore che ci lega a loro è troppo forte per essere lasciato indietro. Il film, con delicatezza e poesia, esplora queste tematiche emotivamente intense, toccando corde che risuonano con chiunque abbia mai cercato di trovare il proprio posto nel mondo.

Ma Ricardito non si ferma qui. Oltre agli aspetti personali e relazionali, la storia si fa portavoce di un messaggio ambientale di grande importanza. Il mare in cui Ricardito nuota è pieno di pericoli e creature spaventose, ma ciò che fa davvero paura è ciò che si trova in superficie. I “camminanti” – così gli umani sono chiamati dai simpatici e coraggiosi personaggi marini creati da Bruges – stanno distruggendo l’ecosistema marino, avvelenando e inquinando le acque, mettendo in pericolo la flora e la fauna che vi abitano. Cosa possono fare Ricardito e i suoi amici per fermare una volta per tutte i camminanti?

Difendere il nostro futuro e il nostro pianeta

Al di là della semplicità delle immagini e dei suoi personaggi (una nota simpatica è sicuramente la famiglia di pesci pappagallo, con i loro dentoni sporgenti e il carattere teneramente buffo), Ricardito è uno squalo? si rivela un film d’animazione straordinariamente ricco di significato. Con apparente leggerezza e una giocosità che conquista grandi e piccini, la pellicola racconta una storia di coraggio e scoperta che va ben oltre la superficie. È una “favola green” che, attraverso l’avventura del giovane Ricardito, invita il pubblico a riflettere sull’importanza di prendersi cura del prossimo e del nostro pianeta.