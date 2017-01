Eva Green in trattative per il ruolo di Morte nel MCU

L’abbiamo vista di recente al cinema per Tim Burton in Miss Peregrine La Casa dei Ragazzi Speciali, ma Eva Green non ha ancora finito con i film di genere. La magnifica attrice, che è nota per i suoi ruoli conturbanti, starebbe per entrare a far parte dell’Universo Cinematografico Marvel, stando a voci non confermate.

Secondo un recente report di ScreenGeek, ci sarebbero grosse novità per i casting del MCU che vedranno aggiungersi, nel corso dei prossimi film, all’Universo Maervel nuovi attori più o meno noti.

Eva Green in trattative per il ruolo di Morte nel MCU

In particolare il report dichiara che Eva Green sarebbe in trattative finali per interpretare il ruolo di Morte in Avengers Infinity War, personaggio che pare sarà fondamentale per la trama e per lo sviluppo del viallin Thanos.

Se questo dovesse essere confermato, non si verificherà più la paventata fusione tra il personaggio di Hela, che esordirà in Thor Ragnarok con il volto di Cate Blanchett, e quello di Morte stessa, che a questo punto sarà interpretata da una nuova attrice, proprio la Green. Che ne pensate? Vi terremo aggiornati su eventuali conferme.

CORRELATI:

Avengers Infinity War: 15 villain che potrebbero venire dopo

Avengers Infinity War arriverà al cinema il 4 Maggio 2018. Christopher Markus e Stephen McFeely si occuperanno della sceneggiatura del film, mentre la regia è affidata a Anthony e Joe Russo.