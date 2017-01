Justice League: il regalo di Superman a Cyborg

Vi abbiamo già detto che, alla fine della produzione di Justice League, Henry Cavill ha fatto un regalo a tutti i membri della troupe del film. Adesso però anche Ray Fisher, sua co-star e interprete di Cyborg, ha condiviso su Instagram la foto del regalo da parte di Cavill.

Ray Fisher e il regalo di Henry Cavill alla fine delle riprese di Justice League

Insieme alla foto del gruppo di lavoro, uguale per tutti, Fisher ha ricevuto anche lo schienale della sua sedia dal set. Ecco la foto:

Got a care package stuffed with Justice today. Thank you to our awesome crew, to @henrycavill and a special thanks to whoever managed to snag the back of my chair😁 #BORGLIFE Una foto pubblicata da Ray Fisher (@rehsifyar) in data: 13 Gen 2017 alle ore 12:47 PST

La targhetta di ringraziamento recita: “È stata una battaglia difficile girare questo film, ma non riesco a immaginare persone migliori con cui soffrire sul set. Grazie a tutti per il duro lavoro per la tenacia e l’umorismo! Ci vediamo la prossima volta, è stato un assoluto piacere.”

