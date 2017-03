La Bella e la Bestia: primo personaggio gay per la Disney al cinema

È stato lo stesso Bill Condon, regista de La Bella e la Bestia, a confermare che, nell’adattamento in live action che arriverà al cinema a breve (17 marzo), il personaggio di LeTont (Josh Gad), sarà apertamente gay.

Si tratta di una svolta epocale per un film di casa Disney, un messaggio importante che Condon ci tiene a sottolineare. Ci sarà, nel film, una sotto-trama che si concentrerà sulla sessualità del personaggio come non ha fatto il film d’animazione del 1991. “LeTont è una persona che un giorno vuole essere Gaston, e l’altro vuole baciarlo, è confuso in merito a ciò che vuole, ha appena scoperto di avere questi sentimenti. E Josh fa qualcosa di davvero eccellente. E questo alla fine ripaga le scelte, ma non voglio rovinare niente. Ma è un momento bello, esclusivo per la Disney, trattandosi di un personaggio gay”.

Anche Emma Watson ha detto la sua in merito: “Credo che sia davvero importante per me e Dan sviluppare l’aspetto che i personaggi non si sentano al loro posto. Sicuramente l’ho sentito nel film d’animazione e volevo approfondire questo aspetto di Belle che si sente diversa e perché lei vuole qualcosa di diverso e perché è naturalmente diversa.”

Condon ha addirittura parlato di un momento spartiacque per la Disney che era ancora lontana, fino a poco tempo fa, nella rappresentazione della comunità LGBT: “Arriverà tardi ma è comunque un momento spartiacque. Rappresentando l’attrazione tra personaggi dello stesso sesso in questa sorta di scene esplicite, lo studio sta mandando un messaggio che si tratta di normalità e questo è un messaggio che sarà trasmesso in ogni paese del mondo, anche in quelli in cui essere gay non è accettato o persino illegale. Si tratta solo del primo passo verso la creazione di un mondo cinematografico che rifletta il mondo in cui molti di noi vivono orgogliosamente. ;a è un passo verso la giusta direzione e applaudo la Disney per essere stata così coraggiosa da permetterlo.”

Il live action, targato Disney, sarà diretto da Bill Condon, con Emma Watson/Belle, Dan Stevens/la Bestia, Luke Evans/Gaston, Josh Gad che interpreterà Le Tont (in originale Le Fou), Emma Thompson/Mrs Brick, Kevin Kline/Maurice, Audra McDonald/Guardaroba, Ian McKellen/Tockins e Gugu Mbatha-Raw/Spolverina.

La Bella e la Bestia: ecco il nuovo trailer italiano

Alle musiche tornerà Alan Menken già geniale compositore delle musiche del classico del 1991, premiato con due Oscar. Il film uscirà nelle sale (anche in 3D) il 17 marzo 2017.

CORRELATI:

La Bella e la Bestia fu il primo film d’animazione in assoluto a essere nominato all’Oscar per il miglior film, e rimase l’unico fino al 2010, quando, dopo che il numero di possibili nomination per la statuetta era stato aumentato da cinque a dieci, venne raggiunto dal film Up della Pixar.