Logan: un fan omaggia il Wolverine classico in un video animato

L’attesa intorno al progetto di Logan che vedrà (forse) Hugh Jackman per l’ultima volta nei panni di Wolverine sul grande schermo è davvero altissima, tanto che la frenesia delle prime produzioni fandom e grassroots non ha tardato ha farsi sentire e a rivelare interessanti prospettive intorno al nuovo universo della pellicola diretta da James Mangold. Ponendosi a cavallo tra l’omaggio al classico e aspettative per il futuro, l’utente YouTube e fan Philysteak ha realizzato un interessante video nel quale il montaggio di alcune scene tratte da X-Men The Animated Series e X-Men Evolution con protagonista proprio Wolverine viene accompagnato dall’audio proveniente dal recente Red Band trailer di Logan.

Nel video è davvero molto interessate notare come la mitologia nata attorno al personaggio di Wolverine venga esplorata attraverso i più celebri estratti dall’universo animato targato Marvel, il tutto però con una soundtrack che rimanda subito alle atmosfere sonore cupe e grezze del prossimo Logan. Sarà ora davvero molto interessante capire come, da ora in poi, i vertici della Fox decideranno di orientare il franchise degli X-Men, e già da questa nuova pellicola sembra di capire che il pubblico del futuro dovrà abituarsi a uno stile decisamente meno fumettistico e molto più maturo. Pertanto questo piccolo omaggio animato appare come un nostalgico commiato a tutta il grande immaginario nato attorno al personaggio di Wolverine che proprio l’animazione classica è riuscita a far maturare in almeno due generazioni di appassionati.

Per Hugh Jackman questo ritorno nei panni del mutante con gli artigli di adamantio sarà la sua ottava volta (se si conta anche il cameo di X-Men L’Inizio) nel personaggio. È l’attore che più di tutti rappresenta i mutanti Marvel al cinema, una sorta di Robert Downey Jr per il corrispettivo MCU, e potrebbe essere arrivato alla fine del suo coinvolgimento nel franchise proprio con questo film.

Logan ha un’uscita prevista per il 3 marzo 2017. Alla regia c’è James Mangold (già regista di Wolverine L’Immortale), mentre nel cast ci saranno Hugh Jackman, Boyd Holbrook, Richard E. Grant, Stephen Merchant, Eriq La Salle, Elise Neal e Patrick Stewart.

