Shazam! diviso in due film, uno è il Black Adam di Dwayne Johnson

New Line e DC Entertainment annunciano che il progetto Shazam! sarà diviso in due film, di cui uno sarà lo standalone dedicato a Black Adam con Dwayne Johnson nelle vesti della nemesi del supereroe.

È questa la grande novità riportata da Hollywood Reporter dopo che la scorsa settimana i produttori di Shazam! avevano avuto un incontro con lo stesso Dwayne Johnson e il co-responsabile di DC Films Geoff Johns.

Legato al personaggio del villain Black Adam sin dal 2008, Johnson è diventato in questi anni uno degli attori più noti e pagati di Hollywood. La sua popolarità per i produttori non può andare sprecata in un ruolo secondario, da qui la decisione di dedicare a Black Adam un capitolo collaterale. Inoltre, nei fumetti il personaggio di Black Adam, pur restando un villain, sta avendo sviluppi più complessi e interessanti che lo vedono impegnato contro i nemici che hanno costretto in schiavitù il suo popolo.

Non ci sono al momento indiscrezioni o notizie sui nomi di regista e sceneggiatore per lo standalone. Henry Gayden starebbe invece lavorando alla sceneggiatura di Shazam!

Vi terremo aggiornati.

Fonte