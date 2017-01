Star Trek: Paramount pubblica le nuove linee guida per i fan-made film

Alla vigilia del 50° anniversario dalla nascita del fortunato franchise di culto Star Trek – e in concomitanza con l’annuncio di quello che sarebbe stato Star Trek Beyond – moltissimi fan da tutto il mondo, già al principio dell’anno appena concluso, avevano accolto con grande gioia e trepidazione la conucniazione da parte di Paramount e CBS di voler dar vita a una nuova serie tv ispirata alla nota saga fantascientifica inaugurata negli anni ’60 e a oltre 12 anni dalla messa in onda degli ultimi episodi, una serie innovativa e nostalgica le cui riprese dovrebbero iniziare proprio questa settimana. Ma nel frattempo tiene ancora banco l’ormai celebre causa intentata dagli studios detentori dei diritti di sfruttamento del franchise contro il fan-made film Star Trek Axanar, un interessante prodotto grassroots realizzato nel 2014 che è riuscito a guadagnare ben 1,1 milioni di dollari tramite la sua pubblicazione su Kickstarter.

In seguito alla messa in rete di Star Trek Axanar sul finire del 2014, i vertici Paramount e CBS avevano deciso di intentare causa contro i realizzatori del filmato fandom e verso la società di produzione Axanar Productions, responsabile di aver sostenuto economicamente la sua ideazione e diffusione, sostenendo che il fan-made film conteneva una serie di elementi coperti da copyright, tra cui personaggi, razze aliene e temi musicali provenienti direttamente dal franchise di Star Strek. Questa causa legale, di cui si attendeva un processo definitivo per il 31 gennaio 2017, ha dato vita a una nuova serie di linee guida che Paramount e CBS hanno elaborato direttamente per regolamentare da ora in poi ogni produzione audiovisiva di matrice fandom legata alla saga ufficiale, esattamente come accaduto a suo tempo a Lucasfilm con i fan di Star Wars.

Dopo un complicato tira e molla durato oltre tre anni, proprio oggi The Wrap riporta un comunicato ufficiale in cui Paramount Pictures e CBS Studios affermano di aver raggiunto finalmente un “accordo pacifico” con il produttore Alec Peters di Axanar Productions riguardo alla causa legale incentrata su Star Trek Axanar, accodo che prevede la conclusione senza conseguenze legali del processo a patto che, oltre ad apportare sostanziali cambiamenti al prodotto fandom già diffuso, d’ora in poi il piccolo studio dovrà rispettare integralmente le direttive ufficiali stabilite per ogni tipo di prodotto grassroots legato alla saga di Star Trek. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Paramount e CBS continuano a considerare importante e determinate la cultura della fan fiction e la creatività del pubblico di appassionati. Incoraggiano registi amatoriali a mostrare la loro passione per Star Trek. Paramount e CBS non intendono sollevare obiezioni e/o a intraprendere azioni legali contro produzioni fandom legate a Star Trek che siano di tipo non professionale e dilettantesco Tuttavia è necessario che ogni fan o istituzione fandom soddisfino le linee guida ufficiali dei detentori del copyright, indicazioni che possono essere trovati a http://www.startrek.com/fan-films. Paramount e CBS vorrebbero sempre avere dalla loro parte i fan di Star Trek, con tutta la loro creatività senza limiti e la loro sconfinata passione“.

