Wonder Woman: nuova immagine di Gal Gadot dal romanzo del film

Oramai, come da consuetudine, l’uscita dei cinecomics è accompagnata dalla pubblicazione di fumetti o romanzi che adattano sulla carta stampata quanto già visto al cinema. Una legge di mercato da cui non ha certamente potuto chiamarsi fuori Wonder Woman, pellicola Warner che vedrà ancora una volta protagonista Gal Gadot.

Proprio l’attrice e modella israeliana sarà la protagonista della copertina del romanzo, così come testimoniato dall’immagine promozionale apparsa in rete nelle ultime ore.

Nel cast di Wonder Woman ci sono Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Lucy Davis, Lisa Loven Kongsli, Danny Huston, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e David Thewlis.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder e Deborah Snyder, con Richard Suckle, Stephen Jones, Wesley Coller, Geoff Johns, Connie Nielsen e Rebecca Roven come executive producers.

