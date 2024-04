Challengers debutta in testa negli USA e in Italia

Challengers (recensione) ha ottenuto un giorno di apertura di 6,2 milioni di dollari in 3.477 sale nordamericane, cifra che include 1,9 milioni di dollari di proiezioni in anteprima. Il dramma dal triangolo amoroso degli Amazon MGM Studios è destinato a raggiungere le previsioni per un debutto di 15 milioni di dollari. Il film sul tennis ottiene anche entrate extra dai biglietti delle sale cinematografiche di grande formato, compresi alcuni schermi Imax.

Il film di Zendaya supererà facilmente la concorrenza e si aggiudicherà il primo posto nelle classifiche USA – un risultato non da poco per un dramma originale e vietato ai minori nell’era della dipendenza da IP degli studios. Tuttavia, “Challengers” ha un budget di produzione di 55 milioni di dollari, quindi dovrà continuare a raccogliere fondi nei mesi estivi per ottenere un profitto nelle sale.

Analogo debutto per Challengers anche in Italia. Con i risultati di ieri sera il film di Luca Guadagnino ha incassato bene 1.146.537.

Challengers è interpretato da Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un prodigio del tennis che si dedica all’allenamento dopo un infortunio e si ritrova tra gli ego del marito, interpretato da Mike Faist, e dell’ex amante, interpretato da Josh O’Connor. Il film è diretto da Luca Guadagnino, che ha già fissato il suo prossimo film, “After the Hunt” con Julia Roberts, presso Amazon MGM.