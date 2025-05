Thunderbolts*: gli incassi sono migliori di tutti i recenti film Marvel Studios

Gli incassi di Thunderbolts* hanno fatto registrare un +34 milioni di dollari all’estero e +67,1 milioni di dollari a livello globale nel secondo weekend di programmazione. Finora, il film sta ottenendo risultati molto migliori rispetto ai recenti titoli del Marvel Cinematic Universe come “Captain America: Brave New World“, “The Marvels” e “Ant-Man and the Wasp: Quantumania“, che hanno registrato un forte calo nel secondo fine settimana di programmazione. Ciononostante, il film ha un budget di produzione di ben 180 milioni di dollari, senza contare almeno 100 milioni di dollari di spese di marketing. Dato che i proprietari dei cinema trattengono metà degli incassi, Thunderbolts* ha bisogno di una lunga permanenza nelle sale per giustificare il suo prezzo.

Thunderbolts* ha ricevuto recensioni e passaparola decisamente migliori rispetto ai recenti film Marvel tratti dai fumetti, il che, secondo gli analisti, contribuirà a far sì che il film resti sul grande schermo. Non affronterà una concorrenza diretta fino all’uscita di Mission: Impossible – The Final Reckoning durante il weekend del Memorial Day. Finora, Thunderbolts* ha incassato 143 milioni di dollari a livello internazionale e 128,5 milioni di dollari negli Stati Uniti, per un totale mondiale di 272,2 milioni di dollari. Tra i principali paesi d’incasso figurano il Regno Unito con 15,5 milioni di dollari, la Cina con 13,8 milioni di dollari e il Messico con 11,2 milioni di dollari.

Mantengono un solido posto nelle classifiche dei più alti incassi di queste settimane sia Un film Minecraft che I Peccatori. Il film ha raggiunto un importante traguardo al botteghino, superando la soglia dei 900 milioni di dollari di incassi. L’adattamento del videogioco PG della Warner Bros., con Jack Black e Jason Momoa, ha generato 500,6 milioni di dollari a livello internazionale e 909,6 milioni di dollari fino ad oggi. Finora, è il film hollywoodiano con il maggiore incasso dell’anno.

I secondo sta dimostrando una notevole tenuta al botteghino, incassando 283,3 milioni di dollari a livello globale dopo quattro weekend di uscita. Il film horror vietato ai minori non sta riscuotendo altrettanto successo nei mercati esteri, dove ha incassato finora 68,9 milioni di dollari. Ma l’entusiasmo in Nord America, dove il film di Ryan Coogler è diventato un successo con 214,4 milioni di dollari, sta più che compensando la differenza.