Bakemono Lab al Salone del Libro con due nuovi volumi Eiga: “I See You” e “Little Water Song”

Bakemono Lab, casa editrice fondata da Valentina Cestra, specializzata in volumi di critica cinematografica, libri illustrati, romanzi di matrice gotica o ispirati alla cultura giapponese, presenta in anteprima al Salone del Libro di Torino 2025 due nuovi volumi della collana di saggistica Eiga, dedicata all’esplorazione critica e poetica del grande cinema internazionale: I See You e Little Water Song.

Dopo oltre un decennio di silenzio editoriale sul cinema di James Cameron in Italia, I See You – La via dell’acqua, firmato da Matteo Maino, rappresenta molto più di un semplice saggio: è un’esperienza immersiva nelle visioni di un regista che ha saputo trasformare la tecnologia in emozione e il grande spettacolo in un racconto intimo e universale. Dalle profondità dell’oceano alle foreste lussureggianti di Pandora, ogni opera di Cameron è un’esplorazione dell’essenza umana, del rapporto con la natura e delle storie che ci legano gli uni agli altri.

La scrittura di Matteo Maino scorre fluida tessendo connessioni tra i film di Cameron, li fa comunicare tra loro, come se fossero tutti legati all’Albero delle Anime. Questo saggio sa farsi anche indagine estremamente personale e riesce a vedere nella sensibilità del regista.

Il racconto della sua produzione artistica diventa un percorso di purificazione che accompagna il lettore nelle profondità più abissali per poi farlo riemergere rigenerato, riconnesso con la vita e con le storie.

Prefazione di Chiara Guida.

Nato a Padova nel 1990, Matteo Maino ha conseguito la laurea magistrale in Cinema, Televisione e Produzione Multimediale all’Università di Bologna. Dal 2019 al 2023 è stato redattore e critico cinematografico per Movieplayer.it e altre testate del settore. Dal 2023 fa parte del Collettivo Eiga della casa editrice Bakemono Lab, contribuendo a Moondance, saggio collettivo dedicato a Tim Burton, ed esordendo

come autore unico con questa monografia su James Cameron. Al momento collabora con l’Associazione Culturale Interno 7 in qualità di regista per i musical della compagnia teatrale.

–

Little Water Song – Kate Winslet e le mille sfumature dell’essere donna di Elisa Torsiello esplora il percorso artistico e umano di una delle attrici più talentuose del nostro tempo, celebrandone il coraggio e la versatilità. Attraverso le sue interpretazioni, Kate Winslet ha saputo infondere in ogni personaggio una parte di sé, portando sullo schermo donne senza compromessi.

La dignità di Rose in Titanic, la vulnerabilità di Clementine in Se mi lasci ti cancello (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), la sensualità di Tula in Romance & Cigarettes, la disperazione di April in Revolutionary Road: quattro volti, quattro anime, tutte cesellate dal talento straordinario di Winslet. Il suo è un linguaggio corporeo intenso e incisivo, capace di rendere ogni emozione autentica e ogni esperienza raccontata profondamente vera e credibile.

Prefazione è di Chiara Colizzi

Elisa Torsiello nasce a Montecchio Emilia (RE) nel 1990. Dopo la Laurea Magistrale in Storia delle arti visive e dello spettacolo presso l’Università di Pisa, consegue sempre con lode il master in Critica Giornalistica presso l’Accademia Silvio d’Amico a Roma. Collabora in veste di critica per Movieplayer, Everyeye.it, Cinefilos e Birdmen Magazine. Dal 2021 è titolare del corso di Critica Giornalistica presso il Bianconiglio-Lab. Per Bietti ha pubblicato la prima monografia dedicata a Joe Wright dal titolo Joe Wright. La danza dell’immaginazione, da Jane Austen a Winston Churchill e il saggio-intervista L’arte del montaggio. Intervista a Valerio Bonelli. Con Bakemono Lab ha firmato due saggi all’interno dei volumi collettivi Space Oddity e Moondance. Tim Burton, un alieno a Hollywood.

I due volumi Eiga e gli altri libri del catalogo Bakemono Lab saranno presenti al Salone del Libro di Torino dal 15 al 19 maggio

