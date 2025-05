Michelle Yeoh protagonista di The Surgeon dai produttori di John Wick

Patrick Wachsberger e JV 193 di Legendary lanceranno a Cannes le vendite del film d’azione The Surgeon, che avrà come protagonista il premio Oscar Michelle Yeoh e sarà prodotto da Thunder Road, la casa di produzione di John Wick. Il film è scritto e diretto da Roshan Sethi, medico, vincitore dell’Indie Spirit Award e co-creatore della serie di successo della Fox The Resident. WME Independent rappresenta i diritti nazionali.

Il film seguirà una chirurga in pensione (Yeoh) che viene rapita e costretta a operare un paziente misterioso. Sebbene in netta inferiorità numerica, i suoi rapitori hanno trascurato la sua arma più potente: 35 anni di esperienza chirurgica, che la porteranno a uno scontro esplosivo e brutale durante il quale supererà in astuzia e abbatterà i suoi nemici in uno stile visivo che sfida qualsiasi cosa abbiate mai visto prima. C’è la speranza che possa diventare un franchise.

Iwanyk ed Erica Lee stanno producendo per Thunder Road insieme a John Schoenfelder e Russell Ackerman per Neotext, Adam Kolbrenner per Lit Entertainment e Steve Klinsky per Untravelled Worlds. I produttori esecutivi sono Patrick White e Jay Schuminsky di Lit Entertainment.

Il film prosegue la collaborazione tra Wachsberger e il produttore Iwanyk, che avevano già lavorato insieme al franchise di John Wick, prodotto da Iwanyk e distribuito da Wachsberger in qualità di Presidente del Lionsgate Motion Picture Group.

Sethi ha vinto un Film Independent Spirit Award nel 2021 per il suo lungometraggio d’esordio, 7 Days. Ex oncologo radioterapista diventato regista, ha messo a frutto la sua esperienza medica nella serie della CBS Code Black, prima di co-creare The Resident, trasmesso per sei stagioni su Fox.

Michelle Yeoh ha vinto l’Oscar, il Golden Globe, il Film Independent Spirit Award e lo Screen Actors Guild Award per Everything Everywhere All At Once. È anche nota per Wicked, Crazy Rich Asians e film d’azione come Guardiani della Galassia Vol. 2, La tigre e il dragone e Il domani non muore mai.

“Sono entusiasta di portare qualcosa di completamente nuovo e innovativo nel genere action, basato in gran parte sulla mia formazione medica”, ha dichiarato lo sceneggiatore e regista Roshan Sethi. “Non riesco a pensare a una partner migliore di Michelle, l’iconica regina dell’action che metterà a frutto le sue capacità in un modo diverso e sorprendente in questo film, e dei team di produzione di Thunder Road, 193 e NeoText.”

Basil Iwanyk di Thunder Road ha aggiunto: “Roshin ha scritto un personaggio incredibilmente complesso e avvincente, capace di entusiasmare una delle più grandi attrici del mondo, Michelle Yeoh. Non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserverà questa collaborazione. E lavorare di nuovo con Patrick, che è stato determinante nella realizzazione dei franchise di John Wick e Sicario, è una grande emozione per Thunder Road”.