Kevin Spacey si unisce al cast di The Awakening

Kevin Spacey si è unito al cast del prossimo action-thriller cospirazionista The Awakening, un nuovo ruolo per l’attore che sta cercando di ricostruire la sua carriera dopo essere stato assolto dalle accuse di reati sessuali.

Annunciato per la prima volta lo scorso anno, The Awakening — diretto da Matt Routledge — vede protagonisti Peter Stormare (“Fargo”, “John Wick: Chapter 2”), Alice Eve (“Into Darkness – Star Trek”, “Men in Black”), Steve Berkoff (“Red 2”, “Uomini che odiano le donne”), Julian Glover (“Indiana Jones e l’ultima crociata”, “Il Trono di Spade”), Matt Hookings (Prizefighter), l’ex uomo più forte del mondo Eddie Hall (“I Mercenari 4”) e presenta Justin Tinto.

The Awakening segue Jason (Tinto) e Rebecca (Eve) mentre scoprono una cospirazione per controllare il mondo. La loro indagine li conduce in un labirinto di segreti, trasformando la loro ricerca della verità in un’avvincente corsa contro il tempo.

Il film è prodotto da Camelot Films, che ha anche finanziato il film insieme a Tinto. Attualmente in post-produzione, la sceneggiatura è co-scritta da Tinto, Routledge e Matt Hookings. Hookings è anche produttore insieme a Tim Kent, mentre i produttori esecutivi sono Tinto, Sally Woodward, Adrian Goodisman e Patatian.

“Siamo tutti estremamente entusiasti che Cloud9 Studios porti sul mercato questo entusiasmante film”, ha dichiarato il produttore Kent. “Girare il nostro thriller cospirazionista presso gli iconici Pinewood Studios ha aggiunto un tocco di intrigo unico al progetto. La ricca tradizione cinematografica dello studio, unita alla nostra narrativa avvincente, ha dato vita a un film che crediamo troverà il consenso del pubblico in cerca di intrattenimento stimolante ed emozionante.”

Dietro la macchina da presa, i responsabili del reparto includono il montatore Chris Gill (“Kneecap”, “28 giorni dopo”), il direttore della fotografia Laszlo Bille (“Bladerunner 2049”, “Dune: Parte 1”) e il coordinatore degli stunt Luke Tumber (“Mission Impossible: Dead Reckoning – Parte 1”, “Venom: The Last Dance”).

Da quando è stato assolto da tutte e nove le accuse di reati sessuali in un processo penale nel Regno Unito nel 2023, Kevin Spacey ha aggiunto al suo nome alcuni titoli, per lo più europei, tra cui “Control” e “Peter Five Eight”.