Austin Butler nelle prime immagine di Caught Stealing, nuovo film di Darren Aronofsky

Le prime immagini di Caught Stealing rivelano Austin Butler e un Matt Smith completamente trasformato nel nuovo film thriller/crime. Diretto da Darren Aronofsky, con una sceneggiatura scritta da Charlie Huston basata sull’omonimo romanzo del 2005, il film di prossima uscita segue un ex giocatore di baseball che si ritrova immerso nella malavita di New York durante gli anni Novanta. Il film è interpretato oltre che dai due attori citati anche da Zoë Kravitz, Regina King, Liev Schreiber, Griffin Dunne, Vincent D’Onofrio, Bad Bunny e Action Bronson.

Un totale di dieci immagini in anteprima di Caught Stealing sono dunque ora state rivelate da Vanity Fair e mostrano l’Hank Thompson di Austin Butler in vari scenari della New York degli anni ’90, tra cui la sua storia d’amore con Yvonne (interpretata da Zoë Kravitz) e la passeggiata sul lungomare con il suo vicino di casa punk-rock Russ (interpretato da Matt Smith che sfoggia un’imponente mohawk arancione). La terza immagine ritrae il premio Oscar Regina King (Se la strada potesse parlare) nel ruolo della detective della polizia di New York Elise Roman.

Le immagini mostrano anche Bad Bunny e altri nei panni dei membri di una gang portoricana e ancora l’Hank di Austin Butler che cammina con due mafiosi ebrei, Lipa e Shmully, interpretati da Liev Schreiber e Vincent D’Onofrio. C’è anche uno sguardo allo stesso Darren Aronofsky che dirige Butler dietro le quinte. Le immagini si possono vedere nel post qui riportato:

Cosa le prime immagini di Caught Stealing rivelano del film con Austin Butler

Questo primo sguardo fornito da Vanity Fair contiene diverse intriganti rivelazioni su Caught Stealing, tra cui alcuni dettagli aggiuntivi sulla trama. L’evento scatenante del film sembra verificarsi quando il vicino di casa di Hank, Russ, gli chiede di badare al suo gatto mentre lui è fuori città, ma i guai arrivano quando due malviventi lo vedono uscire dall’appartamento e pensano che sia collegato a 4 milioni di dollari di denaro della mafia scomparsi. Il problema è che l’Hank di Austin Butler non ha la minima idea di dove si trovino effettivamente i soldi, mentre diverse bande iniziano a circondarlo e a fargli pressione per avere delle risposte.

Le prime immagini rivelano anche il forte richiamo ad un decennio passato per l’ambientazione del film, che è stato girato principalmente nell’East Village. Riportando l’orologio agli anni ’90, Caught Stealing è ambientato in un’epoca in cui non c’erano telefoni cellulari o sistemi di sorveglianza diffusi e alcune attività losche potevano essere svolte in gran parte inosservate. Nel complesso, l’atmosfera non sembra essere troppo lontana da After Hours di Martin Scorsese, con cui condivide l’attore Griffin Dunne.