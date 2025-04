Sorelle Sbagliate: trailer della miniserie Prime Video con Jessica Biel ed Elizabeth Banks

Prime Video ha svelato il trailer dell’appassionante crime drama Sorelle Sbagliate, con Jessica Biel ed Elizabeth Banks. Tutti gli otto episodi dell’attesissima miniserie prodotta da Amazon MGM Studios e Tomorrow Studios (parte di ITV Studios) debutteranno giovedì 29 maggio 2025 su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

La trama e il cast della serie Sorelle Sbagliate

Basata sul libro dell’autrice di bestseller Alafair Burke, Sorelle sbagliate è una miniserie thriller elettrizzante in 8 episodi che racconta di tutte quelle cose orribili capaci di allontanare due sorelle e, alla fine, di farle riavvicinare. Chloe (Jessica Biel), una media executive di alto profilo, vive una vita da sogno con l’affascinante marito avvocato Adam (Corey Stoll) e il figlio adolescente Ethan (Maxwell Acee Donovan), mentre la sorella separata Nicky (Elizabeth Banks) lotta per arrivare a fine mese e rimanere pulita. Quando Adam viene brutalmente assassinato, i sospetti sul presunto assassino scuotono profondamente la famiglia, riunendo le due sorelle, che cercano di sbrogliare una complicata storia familiare per scoprire la verità dietro la sua morte.

La serie vede nel cast Jessica Biel nel ruolo di Chloe Taylor, Elizabeth Banks nei panni di Nicky Macintosh, Corey Stoll interpreta Adam Macintosh, Kim Dickens è la Detective Nancy Guidry, Maxwell Acee Donovan nel ruolo di Ethan Macintosh, Bobby Naderi nei panni del Detective Matt Bowen, Gabriel Sloyer è Jake Rodriguez, Gloria Reuben è Michelle Sanders, con Matthew Modine nel ruolo di Bill Braddock e Lorraine Toussaint in Catherine Lancaster.

Sorelle Sbagliate è prodotta da Amazon MGM Studios e Tomorrow Studios (parte di ITV Studios). Olivia Milch (Ocean’s 8) e Regina Corrado (Mayor of Kingstown) sono executive producer e showrunner. Il regista della serie Craig Gillespie (Pam & Tommy) e Annie Marter sono executive producer per Fortunate Jack Productions insieme a Marty Adelstein, Becky Clements e Alissa Bachner per Tomorrow Studios (One Piece), e a Jessica Biel e Elizabeth Banks, Michelle Purple e Kerry Orent.