Chris Evans torna come Captain America: sarà lui il vero protagonista di Avengers: Doomsday?

Chris Evans
Chris Evans

Il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers è ormai ufficiale e tutto lascia pensare che Avengers: Doomsday lo vedrà al centro della scena. Dopo anni di smentite e dichiarazioni che sembravano chiudere definitivamente il capitolo Captain America, l’attore è pronto a riprendere lo scudo nel prossimo grande evento dei Marvel Studios.

Il cast del film attinge a piene mani dalla lunga storia del Marvel Cinematic Universe, includendo anche personaggi provenienti da altri universi Marvel live-action, come gli X-Men della Fox. Eppure, nessun annuncio ha generato lo stesso entusiasmo del ritorno di Evans come Steve Rogers, una presenza che sembra destinata a guidare l’intero racconto.

I teaser confermano il ruolo centrale di Steve Rogers

Chris Evans in Captain America

Sebbene i dettagli ufficiali sulla trama siano ancora top secret, i primi teaser di Avengers: Doomsday offrono indizi piuttosto chiari. Il primo filmato promozionale è stato interamente dedicato a Captain America, mostrando un dettaglio sorprendente: Steve Rogers è tornato… e ha un figlio. Non a caso, questo teaser è attualmente il più visto del film, con oltre 53 milioni di visualizzazioni sui social, superando anche quello dedicato agli X-Men.

La scelta di aprire la campagna promozionale con Captain America non è casuale. Gli stessi Russo Brothers hanno sottolineato come la storia non possa essere raccontata senza un ruolo centrale di Steve Rogers, rafforzando l’idea che Evans sia il vero protagonista del film.

Perché Captain America protagonista è una scelta vincente

Riportare Steve Rogers al centro dell’MCU può sembrare rischioso, soprattutto dopo la sua uscita di scena in Avengers: Endgame. Tuttavia, Chris Evans resta uno dei volti simbolo del franchise, al pari di Robert Downey Jr. Se quest’ultimo dovesse interpretare il grande antagonista come Doctor Doom, la contrapposizione tra due icone storiche dell’MCU sarebbe narrativamente potentissima.

Dal punto di vista della storia, la scelta ha senso anche sul piano del multiverso: la decisione di Steve di restare nel passato potrebbe aver innescato conseguenze devastanti, fino a provocare un’incursione. Il suo ritorno come eroe principale di Avengers: Doomsday potrebbe quindi nascere dal bisogno di rimediare a un errore che minaccia l’equilibrio di tutte le realtà.

ALTRE STORIE

