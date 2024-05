The Marvels ha perso più soldi di The Flash dopo il deludente 2023 per i film sui supereroi

Un nuovo rapporto analizza la redditività dei film più importanti del 2023, rivelando che The Marvels ha perso più di The Flash dopo le sue uscite nelle sale e nell'home entertainment.

Il 2023 non è stato un buon anno per i film sui supereroi, la maggior parte dei quali ha ottenuto recensioni negative e scarsi risultati al botteghino. Uno dei flop più scioccanti, tuttavia, è stato quello di The Marvels.

Captain Marvel ha guadagnato oltre 1 miliardo di dollari nel 2019 e il seguito ha visto Carol Danvers in coppia con Monica Rambeau di WandaVision e il personaggio principale di Ms. Marvel. Ora, Deadline ha analizzato i numeri e ha rivelato che i 206,1 milioni di dollari di incasso globale di The Marvels sono stati peggiori di quanto si pensasse.

Secondo gli addetti ai lavori, a conti fatti il film ha registrato una perdita netta di 237 milioni di dollari. Non c’è quindi da stupirsi se l’amministratore delegato della Disney Bob Iger ha dichiarato che i Marvel Studios inizieranno ad abbandonare lo sviluppo di sequel non necessari. Per quanto riguarda il futuro di questi personaggi, è difficile dirlo.

Monica farà chiaramente parte di una futura storia multiversale dopo essere atterrata nella stessa realtà degli X-Men, mentre si dice che una variante di Ms. Marvel sarà la protagonista di Marvel Zombies. Per quanto riguarda Captain Marvel, la sua storia continuerà sicuramente nei prossimi film degli Avengers.

Naturalmente, se il 2023 è stato negativo per i Marvel Studios, il DCEU è andato ancora peggio. Shazam! Furia degli Dei, Blue Beetle, Aquaman il regno perduto e The Flash hanno avuto un rendimento nettamente inferiore e, sebbene alcuni siano andati meglio di altri, è stata comunque una fine deludente per il franchise.

Quest’ultimo è stato definito “il più grande film di supereroi mai realizzato“, ma alla fine ha registrato una perdita netta di 155 milioni di dollari. Per fare un confronto, ha guadagnato 271,3 milioni di dollari in tutto il mondo.

Tuttavia, prima di lasciarsi coinvolgere troppo dal discorso sulla stanchezza dei supereroi, è bene ricordare che il genere è ancora in grado di fare molti soldi. Infatti, Guardiani della Galassia Vol. 3 è indicato come uno dei film di maggior successo del 2023, con un profitto di 124 milioni di dollari.

“Penso che se ne sia parlato molto e che la gente non l’abbia visto“, ha detto recentemente Teyonah Parris a proposito delle difficoltà di The Marvels. “Quindi è frustrante, quando le persone commentano cose che non hanno realmente vissuto”. Ha aggiunto: “Ci sono molte persone che hanno messo molto del loro tempo, spirito e talento per portare avanti questo progetto“.

“Spero che la gente faccia un tentativo giusto, vedendolo o provandolo. Se non vi piacciono i primi 10 o 15 minuti, è giusto così. Il vostro tempo è prezioso. Ma noi facciamo questi film in modo che possano essere una fuga dal mondo reale in un momento di leggerezza, gioia e fantasia“.

“Non deve piacervi per forza qualcosa, ma dategli una possibilità vedendolo e formandovi una vostra opinione“, continua Parris. “E se lo avete fatto, allora è giusto. È così che vi sentite, e io non posso togliervelo“.