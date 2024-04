Film sui Supereroi: tutti i titoli da vedere degli ultimi anni

È innegabile come ormai l’economia mondiale del cinema si regga principalmente sui film di supereroi, blockbuster dai grandi budget con stelle del cinema intente a dar vita alle più amate manifestazioni di super uomini e donne di sempre. Questi film, esistenti già dagli anni Settanta, hanno trovato nell’ultimo ventennio la loro consacrazione, elevandosi molto spesso a vere e proprie opere d’arte.

Con la formazione del Marvel Cinematic Universe si è poi giunti ad una vera e propria ridefinizione di questo genere di opere, non da tutti amate, ma innegabilmente influenti nella cultura popolare. Ogni anno diversi film di supereroi arrivano al cinema, registrando incassi record e opinioni senza vie di mezzo. Se si è amanti di questa tipologia di film, ecco tutti i film sui Supereroi usciti di recenti e da recuperare.

I film sui supereroi usciti nel 2024

Madame Web è il primo film sui supereroi uscito nel 2024. È il quarto film dell’Universo Spider-Man (SSU) della Sony. Diretto da S. J. Clarkson da una sceneggiatura scritta insieme a Claire Parker e al team di autori Matt Sazama e Burk Sharpless, è interpretato da Dakota Johnson nel ruolo principale, insieme a Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O’Connor, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott. Il film racconta le origini di Cassie Webb (Johnson), che affronta il suo passato mentre cerca di salvare tre giovani donne (Sweeney, Merced e O’Connor) da Ezekiel Sims (Rahim), che vuole ucciderle prima che diventino Donne Ragno nel futuro e lo uccidano.

I film sui Supereroi usciti nel 2023

Al 100% il miglior film sui supereroi del 2023 è Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel del film d’animazione del 2018, Spider-Man: Un nuovo universo (Spider-Man: Into the Spider-Verse). Nella pellicola Miles Morales torna per un’epica avventura che porterà il nostro eroe di Brooklyn attraverso il multiverso per unire le forze con Gwen Stacy e una nuova squadra di supereroi.

Guardiani della Galassia Vol. 3 uscito sempre nel 2023. è il sequel di Guardiani della Galassia (2014) e Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017), e il 32° film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Scritto e diretto da James Gunn, è caratterizzato da un cast corale che comprende Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Linda Cardellini, Nathan Fillion e Sylvester Stallone. Nel film, i Guardiani devono salvare la vita di Rocket (Cooper) dall’Alto Evoluzionario (Iwuji). Peter Quill, ancora sofferente per la perdita di Gamora, raduna la sua squadra per difendere l’universo e proteggere uno dei suoi. Se la missione fallisce, potrebbe significare la fine dei Guardiani.

Sempre nel 2023 è uscito il film The Marvels, il sequel del film Captain Marvel (2019), la continuazione della miniserie televisiva Ms. Marvel (2022) e il 33° film del Marvel Cinematic Universe (MCU). Il film è stato diretto da Nia DaCosta, che ha co-scritto la sceneggiatura con Megan McDonnell ed Elissa Karasik. Il film è interpretato da Brie Larson nel ruolo di Carol Danvers / Captain Marvel, Teyonah Parris nel ruolo di Monica Rambeau e Iman Vellani nel ruolo di Kamala Khan / Ms. Marvel, insieme a Zawe Ashton, Gary Lewis, Park Seo-joon, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh e Samuel L. Jackson. Nel film, Danvers, Rambeau e Kamala si alleano come “le Meraviglie” dopo aver iniziato a scambiarsi di posto ogni volta che usano i loro poteri.

The Marvels è stato presentato in anteprima a Las Vegas il 7 novembre 2023 ed è uscito negli Stati Uniti il 10 novembre come parte della Fase Cinque del MCU. Il film ha ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica, con elogi per le interpretazioni ma critiche per la sceneggiatura e le incongruenze tonali. Il film ha avuto un andamento negativo al botteghino, incassando 206 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di produzione lordo di 274,8 milioni di dollari, diventando così il film che ha incassato di meno nel MCU e uno dei pochi film del MCU a non aver raggiunto il pareggio nelle sale.

Nello stesso anno esce anche l’atteso e chiacchierato Aquaman e il regno perduto, il sequel di Aquaman (2018) e il 15° e ultimo film del DC Extended Universe (DCEU). Il film è stato diretto da James Wan da una sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick e ha come protagonista Jason Momoa nel ruolo di Arthur Curry / Aquaman, insieme a Patrick Wilson, Amber Heard, Yahya Abdul-Mateen II, Randall Park, Dolph Lundgren, Temuera Morrison, Martin Short e Nicole Kidman. Nel film, Arthur deve collaborare con il fratellastro Orm (Wilson) per impedire a Black Manta (Abdul-Mateen II) di uccidere la sua famiglia e di usare il maledetto Tridente Nero per surriscaldare il mondo, mentre è alla ricerca del perduto settimo regno dei mari.

Il film è una buddy comedy tra Aquaman e Orm ed è ispirato alla Silver Age dei fumetti con un’atmosfera di fantascienza retrò simile alle opere dell’animatore Ray Harryhausen e ai film horror degli anni ’60, in particolare Il pianeta dei vampiri (1965). Wan ha annunciato il titolo del sequel nel giugno 2021, prima dell’inizio delle riprese alla fine del mese. Le riprese si sono concluse nel gennaio 2022 e si sono svolte nel Regno Unito, alle Hawaii, a Los Angeles e nel New Jersey, con riprese aggiuntive in Nuova Zelanda.

Aquaman e il Regno Perduto è stato presentato in anteprima a un evento per i fan al Grove di Los Angeles il 19 dicembre 2023 ed è uscito negli Stati Uniti il 22 dicembre. Il film ha ricevuto recensioni generalmente negative da parte della critica e ha incassato 434 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di produzione di 205-215 milioni di dollari.

Nel 2023 è uscito anche Ant-Man and the Wasp: Quantumania, sequel di Ant-Man (2015) e Ant-Man and the Wasp (2018), nonché il 31° film del Marvel Cinematic Universe (MCU). È stato diretto da Peyton Reed, scritto da Jeff Loveness e interpretato da Paul Rudd nel ruolo di Scott Lang e Evangeline Lilly in quello di Hope van Dyne, insieme a Jonathan Majors, Kathryn Newton, David Dastmalchian, Katy O’Brian, William Jackson Harper, Bill Murray, Michelle Pfeiffer, Corey Stoll e Michael Douglas. Nel film, Lang, Van Dyne e la loro famiglia vengono accidentalmente trasportati nel Regno Quantico e affrontano Kang il Conquistatore (Majors).

Nello stesso anno debutta al cinema anche Blue Beetle, è il 14° film del DC Extended Universe (DCEU). Il film è stato diretto da Ángel Manuel Soto e scritto da Gareth Dunnet-Alcocer, ed è interpretato da Xolo Maridueña nel ruolo di Reyes insieme a Adriana Barraza, Damián Alcázar, Raoul Max Trujillo, Susan Sarandon e George Lopez. Il film è incentrato su Reyes, un neolaureato che viene dotato di un’armatura che gli conferisce superpoteri dopo essere stato accidentalmente scelto da un’antica reliquia aliena nota come Scarabeo.

Altro titolo della DC è Shazam! Furia degli dei, il sequel di Shazam! (2019) e il 12° capitolo del DC Extended Universe (DCEU). Diretto da David F. Sandberg e scritto da Henry Gayden e Chris Morgan, è interpretato da Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Rachel Zegler, Adam Brody, Ross Butler, D. J. Cotrona, Grace Caroline Currey, Meagan Good, Lucy Liu, Djimon Hounsou e Helen Mirren. Nel film, Billy Batson / Shazam e i suoi fratelli adottivi combattono le Figlie di Atlante. Billy Batson e i suoi fratelli adottivi Freddy, Mary, Pedro, Eugene e Darla, anch’essi dotati di superpoteri, devono affrontare le tre figlie di Atlante: Hespera, Kalypso e Anthea.

I film sui Supereroi usciti nel 2022

Il 2022 si è da subito presentato come un anno molto importante per i film di supereroi. Tra attesi sequel e nuovi debutti, sono molti i film già usciti e quelli che usciranno nei prossimi mesi, tutti caratterizzati da grandi budget, celebri attori ed effetti speciali straordinari. Dalle tinte noir di The Batman a quelle horror di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dalla comicità di Thor: Love and Thunder ai toni cupi di Black Adam. Ecco tutti i film da recuperare per quest’anno.

The Batman. Il nuovo film dedicato al cavaliere oscuro, stavolta interpretato da Robert Pattinson, presenta una versione più giovane del supereroe, nei suoi primi anni di attività. In una Gotham sempre più cupa e corrotta, Batman si trova qui a dover indagare sugli omicidi di un misterioso killer che si fa chiamare Enigmista, cercando allo stesso tempo di far luce sul proprio passato. Diretto da Matt Reeves, il film ha nel suo cast anche gli attori Zoe Kravitz, Colin Farrell, Paul Dano e Andy Serkis.

Morbius. Il biochimico Michael Morbius sta cercando di curarsi da una rara malattia del sangue. Tuttavia, durante i suoi esperimenti, si infetta inavvertitamente con una forma di vampirismo. La Sony porta al cinema un altro celebre personaggio dei fumetti Marvel, ovvero il vampiro Morbius, qui interpretato da Jared Leto. Nel film, figurano anche gli attori Matt Smith e Jared Harris.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Uscito in sala il 4 maggio del 2022, Doctor Strange nel Multiverso della Follia è un altro attesissimo titolo della Fase 4. Questo, che si svolge dopo i complicati eventi di No Way Home, vede il dr. Strange alle prese con il crollo del multiverso, con tutti i pericoli che questo comporta. Diretto da Sam Raimi, il film vanta a sua volta un cast ricco di celebri volti del MCU. Oltre a Cumberbatch nei panni del protagonista, si ritroveranno infatti anche Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Rachel McAdams e Xochitl Gomez nei panni di America Chavez.

Thor: Love and Thunder. Mostratosi finalmente grazie al recente trailer, Thor: Love & Thunder è il quarto capitolo della serie di film dedicati al celebre dio del tuono. Interpretato come sempre da Chris Hemsworth, questo nuovo lungometraggio, diretto ancora una volta da Taika Waititi, vedrà il divino Thor andare alla ricerca dello scopo della propria esistenza. Allo stesso tempo, egli si troverà a doversi confrontare con un nuovo nemico, ovvero Gorr il macellatore di dei, interpretato da Christian Bale, e con l’amata Jane Foster, nuovamente interpretata da Natalie Portman, e che assumerà qui l’identità di Mighty Thor. Atteso per il 6 luglio in Italia, è questo un altro film particolarmente atteso della Fase 4.

Black Panther: Wakanda Forever. Un altro titolo particolarmente importante per la Fase 4 sarà Black Panther: Wakanda Forever. Dalla trama ancora sconosciuta, il film deve gestire la dolorosa scomparsa dell’attore Chadwick Boseman, interprete del protagonista, per il quale si è scelto di non ricorrere ad un sostituto. Non è quindi chiaro come e se il personaggio di T’Challa comparirà. Molto più probabile, stando a quanto trapelato dalla Marvel, è che a prendere il suo posto sia Shuri, la sorella del protagonista interpretata da Letitia Wright. Atteso per l’autunno del 2022, Black Panther: Wakanda Forever è dunque ancora un progetto molto segreto, di cui non si hanno ancora immagini che svelino qualcosa di più di quanto già noto.

Black Adam. Dopo 5000 anni di prigionia, Black Adam viene liberato dalla sua tomba terrena e si prepara a scatenare la sua particolare forma di giustizia nel mondo moderno. L’atteso nuovo supereroe della DC, interpretato dal possente Dwayne Johnson. Il primo trailer del film ci ha svelato un supereroe a suo modo unico, dotato di poteri immensi e di un senso della giustizia che non risparmia nessuno. Atteso in sala per l’autunno del 2022, è uno dei maggiori film di supereroi in arrivo al cinema.

Shazam! Fury of the Gods. Atteso sequel di Shazam!, interpretato nuovamente da Zachary Levi, il film è ancora molto misterioso circa la sua trama, ma è noto che vi sarà l’introduzione di molti nuovi supereroi, sia buoni che malvagi. Tra gli attori chiamati ad interpretarli figurano Helen Mirren, Lucy Liu e Rachel Zegler. Shazam! Fury of the Gods uscirà al cinema nel dicembre del 2022.

I film sui Supereroi usciti nel 2021

Il 2021 ha non solo visto tornare le sale a riaprirsi con maggior forza al loro pubblico, ma è stato anche l’anno in cui i supereroi sono tornati al cinema più forti e variegati che mai. Nel corso dello scorso anno infatti, si sono susseguiti sul grande schermo personaggi noti e altri che compivano finalmente il loro debutto. In generale, è stato un grande anno per i supereroi ed ecco di seguito i film da recuperare.

Black Widow. Tra le principali protagoniste femminili del Marvel Cinematic Universe, la Black Widow interpretata da Scarlett Johansson ha infine avuto il proprio lungometraggio stand-alone, intitolato appunto Black Widow. Ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War, il film vede Natasha Romanoff costretta alla fuga e ad affrontare il suo passato. Accanto alla Johansson nel film si ritrovano Florence Pugh nei panni di Yelena Belova e David Harbour in quelli di Alexei Shostakov, alias Guardiano Rosso. Dopo essere stato rinviato più volte a causa della pandemia di COVID-19, Black Widow è stato distribuito il 7 luglio 2021 nelle sale cinematografiche italiane e il 9 luglio su Disney+.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Il secondo film della Fase 4, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ha introdotto nel Marvel Cinematic Universe il primo supereroe asiatico, lo Shang-Chi del titolo, chiamato a scontrarsi con l’antica organizzazione terroristica dei Dieci Anelli. Ad interpretare il protagonista vi è l’attore Simu Liu, mentre si ritrovano nel cast anche Awkwafina, Michelle Yeoh e il celebre attore hongkongese Tony Leung nei panni del Mandarino. Accolto positivamente dalla critica, il film ha già dalla sua un sequel confermato, che permetterà di esplorare ulteriormente la tradizione asiatica introdotta da questo primo lungometraggio.

Venom – La furia di Carnage. Dopo aver trovato un corpo ospite nel giornalista investigativo Eddie Brock, il simbionte alieno deve affrontare un nuovo nemico, Carnage, alter ego dell’assassino seriale Cletus Kasady. Diretto da Andy Serkis, il film, sequel di Venom, ha nuovamente per protagonista Tom Hardy, qui chiamato a confrontarsi con la sua maggiore nemesi, a cui dà volto e corpo l’attore Woody Harrelson.

Eternals. Con Eternals, diretto dalla regista premio Oscar Chloe Zhao, il Marvel Cinematic Universe si è arricchito di nuovi importanti personaggi. Gli Eterni sono infatti esseri semidivini, creati dai Celestiali affinché proteggano la terra e la vita umana dalla minaccia di creature note come Devianti. Interpretato da attori come Gemma Chan, Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Barry Keoghan e Kit Harington, il film ha dunque introdotto concetti particolarmente ampi e complessi, che abbracciano anche l’origine della vita sul pianeta Terra. Accolto in modo contrastante da critica e pubblico, non è ancora certo se il film avrà o meno un sequel, ma i suoi protagonisti compariranno senza dubbio ancora nel futuro del MCU.

Spider-Man: No Way Home. Spider-Man: No Way Home è stato a lungo un film estremamente atteso, tanto per ciò che significa a livello narrativo per il MCU, quanto per le numerose teorie generatesi attorno a determinati dettagli del film. Descritto come l’Avengers: Endgame della Fase 4, per via della quantità di dettagli, eventi e personaggi in esso presenti, No Way Home è stato non solo un grande omaggio alla storia di Spider-Man al cinema, ma anche un momento importantissimo per i film Marvel, che conduce dritti dritti al cuore di questa Fase 4. Come noto, nel cast oltre a Tom Holland, Zendaya e Marisa Tomei, si ritrovano anche Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, Jamie Foxx, Willem Dafoe e… Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Zack Snyder’s Justice League. Alimentato dalla fede nell’umanità e ispirato dal gesto altruista di Superman, Batman e la nuova alleata Wonder Woman, reclutano Aquaman, Cyborg e Flash per aiutarli a salvare il pianeta da un nemico comune che è tornato all’attacco. Dopo il non del tutto apprezzato film Justice League, diretto a metà da Joss Wheadon dopo il forzato abbandono di Zack Snyder, quest’ultimo ha avuto modo di rimettere mano al progetto, rimontando il tutto secondo la sua idea iniziale e dando vita ad una nuova versione di 4 ore del film che ha stavolta suscitato molteplici entusiasmi.

The Suicide Squad. Un gruppo di supercattivi fedeli a tutto tranne che alla legge dello Stato sono costretti a servire il governo lanciandosi in una missione suicida, che li vedrà diventare inaspettati eroi nella salvezza del pianeta. Sequel/Reboot del Suicide Squad del 2016, il film ha tra i suoi protagonisti Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman e John Cena e con la regia di James Gunn si è affermato come un brillante film di supereroi, tanto scorretto quanto divertente.

I film sui supereroi usciti nel 2020

Il 2020 è stato un anno caratterizzato dall’assenza di film Marvel al cinema. Data questa mancanza, unita al periodo di pandemia globale, non sono molti i film di supereroi usciti in sala e si annoverano solo tre esempi di questo genere. Questi, tuttavia, sono titoli particolarmente diversi tra loro per intenzioni e modalità di racconto. Eccoli elencati qui di seguito.

The New Mutants, di Josh Boone. A lungo rimandato e rimaneggiato, il film The New Mutants ha infine visto la luce in seguito all’acquisto della Fox da parte della Disney. Con Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Alice Braga, Henry Zaga, Charlie Heaton, il film appartiene al mondo degli X-Men della Marvel e si avvale di sfumature horror particolarmente interessanti. Passato in sordina per via dei suoi tanti problemi e rinvii, il film è comunque un buon titolo per gli appassionati dei cinecomic in cerca di qualcosa di diverso rispetto ai tanti titoli ad oggi realizzati di questo filone.

Birds of Prey. Dopo essersi separata dal Joker, Harley Quinn si unisce al gruppo Birds of Prey insieme alle altre tre eroine Black Canary, Hunter e Renée Montoya, per salvare una ragazza dal malvagio re del crimine Black Mask. Nuova avventura cinematografica per la Harley Quinn interpretata da Margot Robbie, questo film al femminile si avvale di attrici come Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollet e Margaret Qualley. Il villain, invece, è interpretato da Ewan McGregor.

Wonder Woman 1984. Ambientate negli anni Ottanta, le nuove avventure di Wonder Woman la vedono ora affrontare nuovi pericolosi nemici come Cheetah, formabidabile combattente dall’agilità di un felino. Gal Gadot riprende i panni dell’Amazzone Wonder Woman per questo sequel di successo, con accanto a lei attori del calibro di Chris Pine, Pedro Pascal e Kristen Wiig.

I film sui supereroi presenti su Netflix

Anche su Netflix sono sbarcati i supereroi! Che si tratti di film preesistenti o di produzioni originali, anche la celebre piattaforma streaming vanta oggi nel suo catalogo diverse opere appartenenti a questo genere. In particolare, su Netflix si possono ritrovare i due maggiori esempi di film sui supereroi italiani. Ecco dunque questi e altri titoli da non perdere.

Come sono diventato un supereroe. In un mondo in cui convivono umani e supereroi, un poliziotto solitario lavora con un brillante investigatore per smantellare un piano sinistro volto a estrarre superpoteri. Produzione francese, questo film distribuito da Netflix offre un nuovo racconto di supereroi lontano dai canoni della Marvel e della DC. Tra commedia ed effetti speciali notevoli, il film è una perla da scoprire su Netflix se si è amanti del genere.

We Can Be Heroes. Quando i supereroi della Terra vengono catturati dagli alieni, i loro figli dovranno imparare il gioco di squadra per salvare i genitori e il loro pianeta. Interpretato, tra gli altri, da Priyanka Chopra, Pedro Pascal e Boyd Holdbrook, questo film diretto da Robert Rodriguez sequel di Le avventure di Sharkboy e Lavagirl del 2005 pone i bambini al centro della narrazione, configurandosi come un ottimo titolo per grandi e adulti appassionati di supereroi.

Il ragazzo invisibile. Michele è un tredicenne introverso e timido, impopolare a scuola e preso in giro dai propri compagni di scuola. La monotonia quotidiana, però, viene sconvolta all’improvviso da un avvenimento straordinario: un giorno scopre di essere diventato invisibile. Il regista premio Oscar Gabriele Salvatores realizza un film tutto italiano sulla figura del supereroe. Tra effetti speciali, contesto italiano e le classiche tappe del supereroe, Salvatores da vita ad un vero e proprio esperimento nella cinematografia nostrana, seguito poi da Il ragazzo invisibile – Seconda generazione.

Daredevil. Un avvocato non vedente ha un’identità segreta, e di notte combatte il crimine grazie ai suoi sensi estremamente sviluppati. Film dedicato al celebre Daredevil, prima della nascita del Marvel Cinematic Universe, il film particolarmente criticato all’epoca è oggi per molti un oggetto di culto. Ad interpretare il supereroe del titolo vi è l’attore Ben Affleck, mentre accanto a lui si ritrovano anche Jennifer Garner e Colin Farrell.

Hancock. John Hancock è un supereroe alcolizzato e impopolare che provoca ingenti danni ogni volta che interviene contro il crimine. Ray Embrey decide di aiutarlo per rilanciare la sua immagine. Altro brillante esempio di supereroe non Marvel né DC, Hancock ha per protagonista Will Smith, alle prese con un vero e proprio antieroe in cerca di sé stesso. Pur se particolarmente amato, il film purtroppo non ha mai avuto un sequel.

Ghost Rider. Johnny Blaze è un motociclista che fa un patto con il diavolo, rinunciando alla propria anima, per diventare un giustiziere. Va in giro scorazzando sulle due ruote ed incutendo timore con un teschio fiammeggiante. Il suo scopo è uccidere il crudele Blackheart, egli stesso figlio del demonio. Un anno prima dell’avvio del Marvel Cinemati Universe, Nicolas Cage ha interpretato il celebre supereroe infernale in un film ricco di grandi effetti speciali e personaggi iconici.

Lo chiamavano Jeeg Robot. Un ladruncolo di periferia, dopo essere entrato in contatto con una sostanza radioattiva, acquisisce dei superpoteri e decide di utilizzarli per combattere il crimine. Altro esempio di film italiano sui supereroi, Lo chiamavano Jeeg Robot è divenuto un vero e proprio caso cinematografico, lanciando la carriera del regista Gabriele Mainetti e consacrando gli attori Claudio Santamaria, Luca Marinelli e Ilenia Pastorelli.