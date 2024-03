Paul Dano, che ha interpretato il cattivo Enigmista in The Batman, si esprime sul concetto di “stanchezza da supereroi” e ha una visione positiva al riguardo.

I commenti di Paul Dano arrivano quando The Flash, The Marvels e più recentemente Madame Web hanno raccolto risultati non proprio stellari al botteghino, e l’attore afferma che la stanchezza può portare a film migliori o a storie alternative.

“È un momento interessante in cui tutti devono chiedersi: “Ok, e adesso?”. Si spera che da questo qualcuno dia nuova vita ai [film tratti da fumetti], o che fiorisca qualcosa di diverso dai supereroi“, ha detto Paul Dano a The Independent in un’intervista per promuovere Spaceman (recensione). “Sono sicuro che ce ne saranno ancora di belli, ma credo che sia un momento positivo“.

I film sono diventati contenuti

E ha continuato: “È anche una questione più ampia. Non appena la parola ‘contenuto’ è entrata in quello che facciamo – cioè fare film o televisione – ha significato quantità piuttosto che qualità, e credo che sia stato un grosso passo falso. E di certo non ne ho bisogno come spettatore o come artista“.

Dano ha anche teorizzato il motivo per cui The Batman di Matt Reeves, pur essendo un film di supereroi, è stato accettato dal pubblico. “Ci sono abbastanza film di fumetti in cui sai già cosa ti aspetta“, ha detto. “Leggendo la sceneggiatura di The Batman, sapevi che era un vero film. Ogni frase… è semplicemente [lo scrittore/regista] Matt Reeves“.

L’uscita del sequel The Batman – Part 2 di The Batman è prevista per il 3 ottobre 2025, con Robert Pattinson nel ruolo di protagonista.

Cosa sappiamo sul prossimo film di The Batman?

Nell’ultimo aggiornamento sull’attesissimo seguito, le riprese di The Batman – Parte 2 sarebbero state posticipate a marzo 2024. La star principale Robert Pattinson riprenderà il ruolo principale, con Matt Reeves che tornerà alla regia. Anche Mattson Tomlin tornerà per scrivere la sceneggiatura insieme a Reeves. La data di uscita è attualmente fissata per il 3 ottobre 2025. Il primo film ha raggiunto più di 770 milioni di dollari al botteghino, diventando il settimo film con il maggior incasso del 2022 e ottenendo recensioni positive.

Nel cast di Batman c’erano anche Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon del GCPD, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nel ruolo del procuratore distrettuale di Gotham Gil Colson, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth e Colin Farrell nel ruolo di Oswald Cobblepot/Penguin. Restano invece dubbi riguardo il coinvolgimento del Joker, introdotto nel primo film con Barry Keoghan nel ruolo. Proprio l’attore, però, ha lasciato intendere che l’arcinemesi di Batman potrebbe far parte del film.