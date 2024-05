Baby Reindeer: l’ultimo successo di Netflix avrà una seconda stagione?

Di tanto in tanto, uno streamer rilascia in sordina una serie che sconvolge il mondo e lo prende d’assalto. Da Squid Game a Virgin River e persino Bridgerton, nessuno a Netflix si sarebbe aspettato che queste serie catturassero l’attenzione come hanno fatto, e questa tendenza è tornata a manifestarsi con Baby Reindeer di Richard Gadd.

Già entrata nella Top 10 di Netflix negli Stati Uniti e addirittura al primo posto nel Regno Unito, la narrazione intrecciata e tristemente vera di Baby Reindeer ha fatto parlare di sé, con le sue premesse selvagge e la sua prima stagione ricca di colpi di scena, tra le più avvincenti che si siano viste da qualche tempo a questa parte. Tuttavia, resta da chiedersi se questa nuova e amatissima serie avrà una seconda uscita, quindi, tenendo conto di ciò, ecco una panoramica sulla possibilità che Baby Reindeer abbia una seconda stagione.

Baby Reindeer avrà una seconda stagione?

Con i cuori e le menti di tutto il mondo affascinati da Baby Reindeer, è comprensibile che molti si aspettino che Netflix capitalizzi il successo e commissioni una seconda stagione. Tuttavia, questa storia e la sua natura di vita vera significano che non c’è molto da dire, e l’intenzione di Baby Reindeer di essere una serie limitata è sempre chiara. Detto questo, nessuno si sarebbe aspettato il trionfo che è rapidamente diventato, con Netflix e il creatore Richard Gaddnot che hanno commentato la possibilità di una seconda uscita.

Cosa è successo nella stagione 1 di “Baby Reindeer”?

La prima stagione di Baby Reindeer racconta la spaventosa storia di come un piccolo atto di gentilezza apparentemente insignificante possa portare a una serie di conseguenze devastanti. Lo show ha come protagonista Richard Gadd nel ruolo del comico in difficoltà Donny Dunn, che inizia a fare il barista per cercare di guadagnarsi da vivere. Tuttavia, Donny non immagina che il suo pittoresco lavoro di barista cambierà la sua vita dopo aver offerto a una cliente una tazza di tè gratuita dopo aver notato la sua evidente vulnerabilità.

Quella cliente è Martha (Jessica Gunning), una donna per la quale questo semplice atto di gentilezza si trasformerà rapidamente in ossessione. Dopo aver trascorso la serata a flirtare e averlo soprannominato “Baby Renna”, Martha lascerà l’incontro come una donna cambiata, e le sue incessanti e-mail e telefonate si trasformeranno rapidamente in una pericolosa infatuazione che minaccia di distruggere le vite di entrambi.

Tuttavia, non si tratta di un caso medio di stalking, ma di un caso diverso da quelli che si possono vedere nei film, come ha detto il creatore Gadd in un’intervista a TUDUM. Ha detto: “Lo stalking in televisione tende a essere molto sexy. Ha un che di mistico. È qualcuno che si muove in un vicolo buio. È qualcuno che è molto sexy, che è molto normale, ma poi diventa strano un po’ alla volta. Ma lo stalking è una malattia mentale. Volevo davvero mostrare gli strati dello stalking con una qualità umana che non avevo mai visto prima in televisione. È una storia di stalking capovolta. Prende un tropo e lo capovolge“.

Di cosa parla Baby Reindeer?

L’intensa forza che sta dietro all’avvincente qualità tonale di Baby Reindeer deriva dal fatto che si tratta di una storia vera e che il protagonista è l’uomo che è stato realmente colpito dagli eventi della serie. Inizialmente, Baby Reindeer è nato come one-man show teatrale, con Gadd che ha persino portato lo spettacolo al Fringe di Edimburgo del 2019, ricevendo un’accoglienza positiva da parte della critica e dei fan. In una conversazione con TUDUM, Gadd ha detto:

“In un modo strano, ho iniziato a sentire che questa poteva essere una buona storia durante l’intero calvario stesso. È stato uno dei periodi più intensi, quando ascoltavo i messaggi vocali. La sera andavo a dormire e questi messaggi vocali – le sue parole – rimbalzavano sulle mie palpebre. Ricordo di aver pensato: “Dio, se mai dovessi parlare di questo sul palco, sparerei le parole in giro”. Mettere i messaggi vocali in una grande cacofonia e sparare”. È così che è nata la commedia“.

Parlando della scelta di includere sia la commedia che il dramma in questa serie, Gadd ha detto: “Alcuni dei posti più bui in cui sono stato, ho trovato in qualche modo delle risate. E alcuni dei posti più divertenti in cui sono stato, compreso il backstage dei comedy club con altri comici, possono essere anche i più deprimenti. Penso sempre che la vita sia un misto di luci e ombre. Così ho voluto che Baby Reindeer fosse una miscela di entrambi“.

Dato che il contenuto di Baby Reindeer è realmente accaduto all’uomo che ne è il protagonista, l’azione nel corso dello spettacolo assume un’impronta più cupa, sapendo che Richard Gadd sta rivivendo alcuni dei momenti più difficili della sua vita. È sorprendente che Gadd rimanga fedele all’interpretazione di Dunn, una versione romanzata di se stesso, senza mai sentire il peso dell’argomento, probabilmente aiutato dalla sua decisione di trasformare il suo dolore in arte circa cinque anni fa.