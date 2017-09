Avengers 4: potrebbe esserci anche Nick Fury

L’ultimo casting call per Avengers 4 diffuso da AJC ci fa pensare che Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson, potrebbe partecipare al film che chiuderà la Fase Tre della Marvel.

Il casting sta cercando una figura di sfondo, un uomo di colore, calvo, trai 30 e i 50 anni, descrizione che potrebbe coincidere con quella di Fury/Jackson, con la sola differenza che l’attore ha 68 anni.

Che si possa trattare di una controfigura per scene d’azione?

Le riprese di Avengers 4 sono al momento in corso ad Atlanta.

Avengers Infinity War e Avengers 4: la posta in gioco è alta

Avengers 4 è ancora un grande mistero. Il film sarà diretto dai Fratelli Russo ma non sappiamo ancora da chi sarà composto il cast né di cosa parlerà il film. Le dichiarazioni di Kevin Feige in merito hanno reso molto chiaro il fatto che il titolo ufficiale del film rappresenta spoiler per Avengers Infinity War, per cui non sarà rivelato fino all’uscita al cinema del film che conclude la Fase 3 dei Marvel Studios.