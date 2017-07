Godzilla 2: le prime foto dal set del sequel

Sono state diffuse via Facebook le prime immagini dal set di Godzilla 2 (Godzilla King of Monster). Potete vederle a seguire:

Al momento individuato con il titolo di Godzilla King of Monster, il sequel del Godzilla diretto nel 2014 da Gareth Edwards è stato annunciato da Warner Bros. come parte di un nuovo universo esteso – chiamato iconicamente Monsterverse – che unisce la mitologia del lucertolone radioattivo a quella di King Kong, in particolare rivelando la possibilità di un autentico crossover con la mitologia di Kong Skull Island. Al momento è stato infatti annunciato per il 2020 un nuovo film (Godzilla vs King Kong) che vedrà Godzilla e King Kong scontrarsi a muso duro per la prima volta sul grande schermo.

Nel cast del film ci sono Millie Bobbie Brown, Kyle Chandler, Vera Farmiga, Charles Dance, Bradley Whitford, Thomas Middleditch, O’Shea Jackson Jr., con il ritorno di Ken Watanabe e Sally Hawkins.

Alla regia Michael Dougherty, per il film che si inserisce nel MonsterVerse Warner Bros e che sarà il sequel del Godzilla del 2014 di Gareth Edwards.